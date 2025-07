¡En Santiago nos ponemos de acuerdo, aunque haya diferencias!

Hace un par de semanas, Santiago fue ‘asaltada’ por la tropa de CAPEX… El primero en abrir fuego fue Micky Lama, a quien le dedicamos nuestra publicación anterior, y, casi al mismo tiempo, la tribuna fue ocupada por un personaje que jamás pensamos respondería tan profesionalmente a las inquietudes de aquellos sectores necesitados de ideas creativas en el terreno de la construcción… Ante un selecto grupo de empresarios, periodistas, emprendedores y público en general, Manuel Estrella se estrelló junto a su carga explosiva, haciendo referencias históricas interesantísimas, desde luego valiéndose de las valiosas investigaciones de nuestro amigo Edwin Espinal, quien, con sus publicaciones, ha sentado cátedra sobre detalles que habrán de iluminar las nuevas generaciones que necesiten consultar la riqueza del Cibao. El ingeniero Estrella fue enfático al sostener que no se puede hablar de Santiago si no hablamos del Cibao, y no se puede hablar de la República Dominicana si no hablamos del Cibao”.

“El área de Santiago es la tercera parte de las provincias del Cibao –expresó Estrella-… Fíjense –dijo-, que en el Cibao es que hay menos pobreza, o sea, que hay menos desigualdades… En el Aeropuerto del Cibao tenemos vuelos diarios a los Estados Unidos”… Una de las ideas que fue más celebrada por el auditorio fue de que ‘el país es como un avión monomotor, que descansa en la fuerza que le proporcionan Santiago y el Cibao… Estas son dos zonas empujando el avión de la República Dominicana’ –exclamó entusiasmado-.”… “¿Y Puerto Rico no se parecía a nuestra historia en ese aspecto?” –cuestiona Píndaro-… Herminio, que ha estado al tanto de la exposición del ingeniero Estrella, le comenta: “Así es, Píndaro, Puerto Rico y Ponce eran los motores de impulso de la isla como un avión bimotor… Esa tierra descansó por muchos años en altos hornos de los que salía mineral del hierro ubicados en el área de su segundo motor: Ponce… Pero –y siempre hay un pero-, las autoridades no calcularon cuidadosamente y promovieron una ley para proteger la industria farmacéutica… Esto provocó que los Ferré y otras élites se trasladaran y mudaran a San Juan… ¡y el motor de Ponce se apagó!”.

“Santiago se ha convertido en la zona geográfica más fértil del país, y esta ubicación ha sido clave para su desarrollo… Por razones naturales e históricas, hoy se disfruta de tener unas 14 provincias reportando, directamente a Santiago –exclama Píndaro-… Y esa es una de las tres razones en que la ponencia del ingeniero Estrella descansó su primera ‘pata’ en el uso de la triada griega en que descansó su análisis… La segunda valiosa característica a mantener sobre el tapete es la importancia del cultivo del tabaco porque, por razones históricas, Santiago desarrolló el tabaco en toda la región… La razón básica ha sido que el cultivo del mismo es familiar y que tú no necesitas grandes extensiones de terreno- concluye-… Entonces, Herminio trae a colación que, durante la su ponencia, el expositor destacó que el que siembra tabaco no necesita equipos, pues lo que siembra lo cultiva en 34 meses, creando una economía familiar y doméstica… Ha sido una situación que, indiscutiblemente, ha permitido impulsar la preparación de un segmento de la población floreciente, como producto del crecimiento económico basado en este esquema agrícola… La fuerza generada por este sector poblacional y su creciente tendencia a interesarse por su comunidad, fue fundamental para fortalecer a Santiago y, por ende, al Cibao…. De ahí, que el expositor descansara su tercera pata de la tríada en el valor creado por el impulso que se dio a las fuentes académicas santiagueras… Santiago creó una primera escuela agrícola en un país que había estado inmerso en un esquema agrícola por más de 500 años”… “Nació un espíritu progresista en gente que no espera dádivas del gobierno para empezar a trabajar –expresó Estrella-… Ha sido por sus propias fuerzas… La población de Santiago fue creciendo con la sensación de que tenía que valerse por ella misma… Las zonas francas transformaron el perfil de la ciudad”.

“Herminio –cuestiona Píndaro-, ¿Cuál fue la expresión del ingeniero Estrella que más caló en ti luego de su exposición?”… “Tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer de ahora palante –recuerda Herminio haber escuchado-… ¡El hecho de tener diferencias y ponernos de acuerdo, es el gran activo intangible que tenemos los santiagueros!”.