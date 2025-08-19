En seis meses, Edeeste instaló más de 15 mil luminarias por más de RD$118 millones

  • Hoy
En seis meses, Edeeste instaló más de 15 mil luminarias por más de RD$118 millones

Santo Domingo Este. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa que durante los primeros seis meses del año puso en funcionamiento más de 15 mil luminarias dentro de toda su zona de concesión.

Edeeste señala que con este plan de colocación de luminarias contribuye al mejoramiento de la seguridad vial y ciudadana, y qué, se reafirma el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible y el servicio eficiente en las comunidades de su red de distribución.

La distribuidora afirma que para la inversión de este plan estratégico contó con una inversión aproximada de RD$118,516,884.

En ese sentido, Edeeste detalla que la colocación se distribuyó en el Distrito Nacional 1,709; Santo Domingo Este 5,753; Santo Domingo Norte 2,784; Monte Plata 325; San Pedro de Macorís 1,559; Hato Mayor 801; Boca Chica 508; Higüey 591; La Romana 1,070 y El Seibo 395.

Edeeste puntualiza que con este plan de luminarias se reemplazan lámparas viejas y dañadas para instalar otras más modernas y eficientes, en zonas oscuras o mal iluminadas. Además, se establece un plan de mantenimiento de estas unidades para garantizar su funcionamiento adecuado.

Finalmente, Edeeste asegura que continuará ejecutando proyectos que impacten de manera positiva a las comunidades, garantizando un servicio confiable y fomentando el desarrollo sostenible del servicio eléctrico.

Video: San Isidro sin luz por accidente de camión; Edeeste trabaja para restablecer servicio
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

En seis meses, Edeeste instaló más de 15 mil luminarias por más de RD$118 millones
En seis meses, Edeeste instaló más de 15 mil luminarias por más de RD$118 millones
19 agosto, 2025
Video: San Isidro sin luz por accidente de camión; Edeeste trabaja para restablecer servicio
Video: San Isidro sin luz por accidente de camión; Edeeste trabaja para restablecer servicio
19 agosto, 2025
Inversión de RD$118 millones: Edeeste renueva luminarias dentro de toda su zona de concesión
Inversión de RD$118 millones: Edeeste renueva luminarias dentro de toda su zona de concesión
19 agosto, 2025
Luis Abinader pide disculpas por apagones y anuncia reactivación de unidad afectada en Punta Catalina este domingo
Luis Abinader pide disculpas por apagones y anuncia reactivación de unidad afectada en Punta Catalina este domingo
16 agosto, 2025
Luis Abinader visitará esta tarde Punta Catalina
Luis Abinader visitará esta tarde Punta Catalina
16 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Prueba versus sentimiento

Prueba versus sentimiento

Secar los ríos, es matar la patria

Secar los ríos, es matar la patria

Soledad y salud mental

Soledad y salud mental

Tony Isa Conde en mi memoria

Tony Isa Conde en mi memoria

¿Les digo Algo?

¿Les digo Algo?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo