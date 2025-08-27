En Torneo Panam de Béisbol: Venezuela y USA siguen invictos

Los seleccionados de Estados Unidos y Venezuela mantuvieron sus invictos en la edición 13 del Torneo Panamericano de Béisbol Infantil (11-12 años), este martes, que tuvo, además, la suspensión de otros tres encuentros por lluvias.

Los estadounidenses superaron 10-3 a Puerto Rico en partido celebrado en el estadio Pepe Lucas del ensanche Luperón. Yohan Yan comandó la ofensiva de los ganadores al batear tres imparables en cuatro turnos y cinco carreras remolcadas. Roniel Rosa fue el más destacado por los puertorriqueños al empujar dos vueltas.

Yoneli García se adjudicó el triunfo, mientras que Francis Batista cargó con el revés. En tanto, Venezuela superó 5-1 a Curazao, en choque escenificado en el estadio de la Liga Mercedes del ensanche La Fe.

Fabrisio Tiroisi fue el más destacado por los venezolanos al producir dos carreras. El lanzador ganador fue Javier Medina.