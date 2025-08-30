En una carga de guineos llevaban 120 paquetes de cocaína. ¿A dónde sería enviada la droga?

Continuando con las estrategias y las mejoras en la listeza operacional de las fuerzas, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), inspectores de la Dirección de Aduanas (DGA) y la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo, coordinados por el Ministerio Público, intervinieron un alijo de 120 paquetes presumiblemente cocaína, durante labores de inspección, realizadas en la referida terminal del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

Las unidades operativas, en el marco de la ofensiva para atacar el narcotráfico, montaron un operativo de verificación e inspección, en decenas de contenedores, cuando a través de una de las máquinas de rayos X, se observaron imágenes sospechosas en el interior de uno de ellos, procediendo de inmediato a realizar el protocolo de actuación.

Por instrucciones del fiscal se inicio el proceso de apertura del contenedor para exportación, localizando dentro cinco bultos, conteniendo un total de 120 paquetes de la presunta droga, forrados en plástico transparente y de color negro.

Además de la sustancia, las unidades operativas, ocuparon tres (3) Gps y dos (2) precintos de seguridad clonados, utilizados para resguardar las cargas de los contenedores.

Según el manifiesto, la carga de bananos, contaminada con la presunta droga, sería enviada desde el puerto de Caucedo a Londres, Inglaterra.

El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación para arrestar y poner a disposición de la justicia a los integrantes de esta red de narcotráfico internacional, cuyo modo operativo es utilizar los puertos del país para traficar con sustancias narcóticas a Estados Unidos y Europa.

Los paquetes de presunta cocaína fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

En una carga de guineos llevaban 120 paquetes de cocaína. ¿A dónde sería enviada la droga?
