Nueva York. En los 353 días transcurrido del presente año, estadísticas “Archivo de Violencia Armada” (GVA), organización con sede en Washington DC que documenta los incidentes de violencia y delitos con armas de fuego en Estados Unidos, indica que 16,155 personas han fallecido por balas y 30,676 han resultado heridas, algunas de gravedad.

Entre los fallecidos figuran 242 niños de 0 a 11 años, con 524 heridos; menores entre 12 y 17 años, 1,128 muertos y 3,139 heridos. Asimismo, 71 policías y 315 heridos.

Este año la GVA no incluye como fallecidos los suicidios, porque las estimaciones de los mismos obtenidas a partir de las extrapolaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), agencia nacional de salud pública, se han eliminado hasta que se pueda obtener una cifra más precisa que refleje el grave problema.

En los últimos cuatro años, cerca de 100 mil personas fallecieron por balas y próximo a las 200 mil fueron heridas, algunas quedando en criticas condiciones.

En los últimos cuatro años, 96,080 personas han fallecido por balas en EUA y 185,653 heridas.

En el 2023 fueron 18,854 muertos y 36,338; en el 2022 la suma de 20,390 y 38,576; en el 2021 la cantidad de 21,068 y 40,549; y en el 2020 la cifra de 19,613 y 39,514. Todos sumados a los fallecidos y heridos de este año totalizan 96,035 muertos y 185,600 heridos.

EE. UU. es la única nación del mundo donde existen más armas que civiles. Hay 120 armas de fuego por cada 100 estadounidenses, según la organización suiza Small Arms Survey (SAS).

Aunque el número exacto de armas de fuego de propiedad civil es difícil de calcular debido a diversos factores como las armas no registradas, el comercio ilegal y los conflictos mundiales, los investigadores de SAS estiman que los estadounidenses poseen 393 millones de los 857 millones de armas civiles disponibles, lo que supone alrededor del 46% del arsenal civil mundial.

Para conocer los índices de posesión de armas, CNN se basó en el Small Arms Survey (SAS), un proyecto del Instituto Universitario de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, Suiza. El proyecto calcula las existencias de armas civiles mediante una combinación de cifras de venta y registro de armas, encuestas públicas, estimaciones de expertos y comparaciones entre países.

La tasa de posesión de armas por cada 100 personas no es lo mismo que la proporción de personas que poseen armas, ya que algunas pueden poseer varias armas y otras ninguna.

Para los totales y las tasas de muertes por armas de fuego se utilizó la base de datos Global Burden of Disease compilada por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington. Las muertes relacionadas con las armas de fuego incluyen la violencia física (homicidio), las autolesiones (suicidio) y las lesiones no intencionadas.

