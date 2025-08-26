Disparo de fuego amigo hiere policía NYC; en USA van 219 heridos por balas y 49 fallecidos

Disparo de fuego amigo hiere policía NYC; en USA van 219 heridos por balas y 49 fallecidos

Nueva York. Fue dado de alta este lunes un detective del Departamento de Policía de NY que el pasado fin de semana recibió cuatro disparo de fuego amigo mientras perseguía a un violento ladrón de autos en Queens.

El detective Corey Fisher, asignado a la División de Narcóticos de Queens South, trató de evitar el robo de un vehículo aparcado con el motor encendido en una estación de gasolina Mobil en Parsons Boulevard, Whitestone, según la fiscalía.

El agente, de servicio, pero sin uniforme, vio que el ladrón trató de escapar en el vehículo, y lo persiguió; el maleante chocó contra otro vehículo, atropellando a una mujer y a su madre de 87 años. La mujer se fracturó la muñeca.

Entonces, el uniformado detuvo a Kevin Dubuisson, de 28 años, y él y su compañero desenfundaron sus armas y le ordenaron que detuviera el coche. Llegaron otros agentes uniformados, entre ellos presuntamente dos dominicanos, y se acercaron al ladrón con sus armas desenfundadas y dispararon.

El detective Fisher recibió los impactos de balas en distintas partes del cuerpo. Fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

Dubuisson fue arrestado y acusado de agresión, intento de robo, hurto mayor y amenazas. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 32 años de prisión, según informaron las autoridades.

Las autoridades describieron al detenido como un delincuente peligroso que había sido esposado previamente por asalto y robo, además de tener antecedentes relacionados con armas de fuego. La policía afirma que tiene 10 arrestos en su historial.

El día anterior al tiroteo, según fuentes policiales, había sido arrestado por saltar un torniquete en la estación de metro de la calle 28, cerca de la avenida Park, en Manhattan.

Hasta este lunes, la entidad «Archivo de Violencia Armada» (GVA) informa que en territorio estadounidense van 219 policías heridos por balas, algunos quedando en estado de gravedad, y 49 han fallecido por los impactos de los proyectiles.

La misión de la GVA, con sede en Washington DC, es documentar incidentes de violencia y delitos con armas de fuego a nivel nacional.

Ramón Mercedes

