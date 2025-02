A pesar de ser uno de los barrios más emblemáticos del Distrito Nacional, cuna de comerciantes y grandes figuras artísticas, Villa Consuelo en la actualidad es un caldo de cultivo para enfermedades.

Así lo denunciaron sus residentes a periodistas de Hoy Digital durante la serie especial «Hoy en tú barrio», al señalar con impotencia un drenaje averiado en una de las aceras de la avenida Expreso V Centenario, el cual, lleva más de dos años expulsando aguas contaminadas y, amenazando la salud de toda la comunidad.

«Nosotros tenemos más de dos años demandándole a la CAASD (Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo) la solución del problema del drenaje cloacal. Ellos han venido, hacen algo, pero nosotros demandamos la solución definitiva, porque ellos traen un camión, le sacan el agua, pero al otro día vuelve la misma agua. Los contenes están llenos de aguas cloacales», manifestó Sada Gerda, presidenta de la Junta de Vecinos Mamá Tingó en Villa Consuelo.

Villa Consuelo, bañado por un mar de aguas negras

Entretanto, Sandra Ramírez, presidenta de ADVITAN del Consejo de Desarrollo Barrial de Villa Consuelo, afirma que no solo el drenaje mencionado está colapsado, sino que el sistema cloacal completo de la barriada ha cedido. Relata que el mal olor generado por las aguas contaminadas es insostenible y, con solo mirar, se puede observar cómo la materia fecal corre libremente por las calles.

«El sistema cloacal aquí ha colapsado, pero totalmente. Ustedes podrán darse cuenta de cómo están las heces fecales corriendo en las calles, en el V Centenario», expresó la médica pensionada.

Sandra Ramírez, comunitaria de Villa Consuelo

Personas con alguna discapacidad visual, los más afectados

La comunitaria Sada Gerda destaca que los más afectados por esta problemática son las personas con alguna discapacidad visual, quienes día a día se ven obligadas a transitar por la zona para llegar a la Fundación Dominicana de Ciegos (FUDCI), donde reciben capacitación con miras a su inclusión en los distintos ámbitos sociales y, especialmente, en el laboral.

«Cuando estas personas salen del Metro y vienen bajando (del puente peatonal), se topan con esto, que no tienen por dónde caminar… Cuando llega el agua, ustedes pudieron sentir el mal olor; o sea, eso es una muestra de que el agua potable se está mezclando con el agua cloacal, porque está todo colapsado. Todas esas aguas que ven ahí no son de la lluvia, eso es agua de materia fecal. Enfermarse en este país es un lujo y eso provoca enfermedades. Nosotros hemos demandado a las autoridades de la CAASD, del Ayuntamiento, ellos lo han intentado, pero no han resuelto el problema», dijo Gerda.

«Hay muchos obstáculos para nosotros, y se nos dificulta demasiado estar caminando porque a veces hay mucha basura, hay muchas cosas que ponen en el medio, como los mismos vehículos. Aguas cloacales. También hay un hoyo donde varios compañeros míos han caído y se han empuercado, y así andamos con cuidado por aquí», agregó Edwar, una de las víctimas.

Por su parte, Lino Rafael Delgado, director de FUDCI, indicó que, al entrar en contacto con esas aguas negras, las personas con discapacidad visual terminan trasladando la contaminación hasta la institución, poniendo en riesgo tanto a sus compañeros como a los docentes.

«Los compañeros, al hacer contacto con esas aguas, también movilizan la contaminación y la pueden traer hasta la institución. Eso también dificulta que los compañeros puedan venir aquí a recibir la educación. También se acumula basura frecuentemente en las aceras y todo eso influye para que los compañeros tengan más dificultad en el desplazamiento», detalló Delgado.

Lino Rafael Delgado, director de FUDCI en Villa Consuelo

De igual modo, Miguel González, director de FUDCI, añadió que han expresado sus demandas para la solución de las aguas residuales a la CAASD, a la Alcaldía del Distrito Nacional y al Ministerio de Obras Públicas, pero que, lamentablemente, solo han recibido promesas incumplidas.

«Nuestros estudiantes se quejan de que se les ensucian los zapatos con la basura que tiran los vecinos, pero también con las aguas cloacales que están desbordadas. Hemos estado haciendo un llamado a la CAASD, al Ayuntamiento, al Ministerio de Obras Públicas, pero nada se ha hecho. Todo se ha quedado en promesas», declaró González.

Hoyo en plena vía de Villa Consuelo

