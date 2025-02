En Villa Consuelo, ubicado en la parte norte del Distrito Nacional, los adolescentes de 12 y 13 años no respetan edades, condiciones de salud ni sexo a la hora de atracar a una persona.

La denuncia fue realizada por los comunitarios del sector capitalino a periodistas de Hoy Digital durante la serie especial «Hoy en tu barrio», quienes deploraron la falta de presencia de las autoridades.

«Yo tengo 40 años viviendo por aquí, y hace como 20 días iba a tirar a uno de allá arriba (del puente peatonal de la avenida Expreso V Centenario). En 40 años, vienen dos muchachitos pequeños dizque a tirárseme arriba para quitarme el celular. Y le digo: «Pero, mi hijo, ven acá», y lo levanté con los brazos, y cuando él vio que lo iba a tirar por ahí, salió corriendo», relató Natanael Paniagua.

Paniagua agregó que los atracadores cometen sus fechorías con frecuencia, incluso a plena luz del día. También aseguró que los policías no los apresan, sino que, si tienen la oportunidad de quitarles lo que han sustraído, lo hacen.

«Eso es un negocio que tienen las autoridades. Si ellos pueden atajarte por ahí a ti y quitarte lo que tienes para los jugos, ellos lo hacen, y que siga la fiesta y el vacilón. Eso no sirve aquí. Ahora te voy a decir: aquí el país es bueno, lo que no sirven son las autoridades ni los que lo habitamos, pero el país es bueno, afirmó el morador.

Puente peatonal de la avenida Expreso V Centenario, Villa Consuelo

¡Ni los no videntes se le salvan!

Por su parte, Edwar, quien es no vidente, narra que transita con cuidado por las calles de Villa Consuelo, ya que él y varios de sus compañeros de la Fundación Dominicana de Ciegos (FUDCI) han sido víctimas de estos menores atracadores.

«Andamos con cuidado por aquí, a veces nos atracan, nos quitan los celulares, las computadoras, todo nos lo quitan a veces… A veces hallamos atracadores por ahí, que a los compañeros míos les han quitado batones, porque a veces no tienen nada y ellos, pensando que tienen, les han quitado la mochila con los batones», declaró el afectado, al señalar: «Hace falta más seguridad, porque no la he sentido en lo que yo he caminado por aquí«.

Edwar, una de las víctimas de atraco en villa Consuelo / Foto Hoy, Duanny Núñez

La Policía los agarra y el Ministerio Público los suelta: Atención Yeni Berenice

Entretanto, Sada Gerda, presidenta de la Junta de Vecinos Mamá Tingó en Villa Consuelo, expresó que la Policía Nacional está cumpliendo con su labor de apresar a los asaltantes, pero que al día siguiente quedan en libertad porque, según ella, el Ministerio Público no los somete ante la justicia.

«Nosotros le pedimos a las autoridades que hagan algo con esos muchachitos, porque un día van a llevar a un adulto a la desesperación y, lamentablemente, una gente buena se va a perder por uno de esos muchachitos», clamó la comunitaria de Villa Consuelo.

Sada Gerda, presidenta de la Junta de Vecinos Mamá Tingó en Villa Consuelo / Foto Hoy, Duanny Núñez

Añade que «a cada rato, esos muchachitos» solicitan los servicios de los taxistas y luego los llevan a los parqueos de los alrededores del sector, donde los atracan.

«No hay una institución, tú los ves a las 12 de la madrugada en la calle, tú los ves fumando vaper o hookah, muchachitos de 12 y 13 años. Nosotros solo decimos: ¿y sus padres dónde están? La autoridad debe hacer que sus padres cumplan su deber con sus hijos, porque lo que están criando son delincuentes. O sea, todo ese tipo de situaciones las estamos viviendo nosotros aquí en Villa Consuelo», lamentó Gerda.

