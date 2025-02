Con una población de aproximadamente medio millón de habitantes, según el ultimo censo nacional, Villa Mella adolece de centros deportivos, parques y otros espacios de recreación, ausencia que según sus moradores motoriza la creación de pandillas.

Así lo explica al periódico Hoy digital, Freddy Suero, residente de Villa Satélite de Villa Mella, en Santo Domingo Norte, quien deplora el atraso de su comunidad a tan poca distancia del centro de la ciudad dominicana.

«Todavía hay casas que tienen piso de tierra.. Nosotros estamos a 10 minutos del Palacio Presidencial, a cinco minutos del ayuntamiento, yo veo que los campos uno lo visita y están mejores que aquí” afirmó el líder comunitario.

Freddy Suero líder comunitario de Villa Mella/ Foto Elieser Tapia

Agrega que la falta de espacios deportivos y recreación favorecen al aumento de la delincuencia juvenil, que a su juicio carece de oportunidades.

Comunitarios de Villa Mella denuncian problemáticas al periódico Hoy digital/ foto Elieser Tapia

Niños fumando marihuana, mal común en Villa Mella

De su lado Janet de Jesús, una pequeña comerciante de la citada comunidad, atribuyó el auge de la delincuencia juvenil en los distintos barrios que componen Villa Mella, a la falta de centros recreativos que los ayuden a explotar su potencial deportivo, por citar un ejemplo.

Cancha en mal estado de Villa Mella/ foto Elieser Tapia

“Aquí no hay cancha, no hay parques, aquí no hay nada, aquí lamentable el caso, sin nadie que motive a los jóvenes a que se pongan a hacer cursos técnicos ni nada de eso” afirmó la residente del barrio La Tablita de Villa Mella.

Villa Satélite de Villa Mella/ foto Elieser Tapia

“Hay muchas pandillitas de estos niños de 15 y 16 años, fumando mucha marihuana y haciendo ya usted sabe, no tienen motivaciones los jóvenes ahora mismo” indicó la pequeña comerciante.

Más de Villa Mella

El 18 de mayo 2001, la UNESCO reconoce a la Cofradía de los Congós del Espíritu Santo de Mata los Indios, Villa Mella, como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, esta erigida por Sixto Minier esta es la cofradía más famosa aun luego de la muerte de su legendario creador.

Sus costumbres tienen origen africano. Sus características son diferentes, El habla por muchos años distinguió a los nativos de este lugar gracias a un singular acento llamado “Pororo”. Que no es más la lengua característica del pueblo casi en su totalidad. La palabra pororo significa por los dos; en este dialecto se cambian algunas letras por otras. La R, I, D, G, por ejemplo, por decir madre los villamelleros dicen Magre, por padre Pagre, por nada Nara.

De la misma manera, una frase muy conocida es la siguiente: rame cinco de pombo ruce y cinco de pombo amacgo, que significa: dame cinco de café y cinco de azúcar. El villamellero cuando iba a comprar tabaco decía el vendedor que quería: arimento de recachimbo.

En el aspecto de alimentación los primitivos habitantes de Villa Mella consumían productos nativos, tales como la chola y el bobote. El coco era para ellos un fruto muy especial debido a que éstos consumían la mayor parte de sus comidas con este fruto y aún en la actualidad combinan sus comidas con el mismo. Son pioneros en la preparación del Chicharrón, y una diversa variedad de frituras a base de cerdo.