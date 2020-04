EN VIVO: Boletín de Salud Pública sobre coronavirus en RD

El Ministerio de Salud Pública ofrece en estos momentos nuevos detalles sobre cómo evoluciona el coronavirus (COVID-19) en la República Dominicana.

Boletín de ayer

Con un total de 189 personas muertas desde que fue detectado el covid-19 en la República Dominicana, el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, recomendará cuarentena total por al menos una semana y estima que los efectos de la enfermedad podrían prolongarse hasta después de junio.

Asimismo, el país incrementó el número de casos de personas que tienen diagnóstico confirmado de covid-19 a 3,614 afectados, con 328 casos nuevos y 208 recuperados.

La información la suministró el funcionario, quien leyó, vía internet, el boletín que emite la Dirección General de Epidemiología y en el cual están contenidos los datos de la enfermedad viral que mantiene en ascuas al mundo.

El ministro de Salud Pública dijo que los efectos del coronavirus covid-19 en el país se podrían prolongar hasta después el mes de junio, si no se toman medidas drásticas para detener la pandemia.

“Las medidas de distanciamiento social no son suficientes para garantizar el control del covid-19 en el país y se precisa de medidas más restrictivas si se quieren resultados en menor tiempo, insistió.

Los números El ministro de Salud Sánchez Cárdenas dijo que aumentaron a 3,614, los casos de coronavirus con un registro de 328 nuevos casos positivos y 189 personas fallecidas.

Aseguró que unas 208 personas se han recuperado y 8,127 descartados por laboratorio. Asimismo, 124 pacientes se encuentran en unidades de cuidados intensivos, la cifra que ha ido descendiendo con relación al boletín número 25 del pasado lunes que registraba 155 personas graves.

El ministro de Salud informó que de los casos positivos, 560 se encuentran en aislamiento hospitalario y 2,657 en sus domicilios, el 55% de los casos confirmados corresponden a hombres.

Fallecidos En lo que concierne a los fallecidos, el doctor Sánchez Cárdenas dijo que el 79% son hombres. Mientras la media de edad de los fallecidos es de 62 años. El ministro insiste en que casi todos los fallecidos tienen antecedentes de morbilidad, 25 % sufría de hipertensión arterial, 20% diabetes, y 6% enfermedad pulmonar crónica, entre otras.

Procedencia Por lugar de residencia, los fallecimientos corresponden a la provincia Duarte con 33%; Santo Domingo con 16%; Distrito Nacional con 12%; Santiago 8%; Hermanas Mirabal 5% Puerto Plata 4% y San Pedro de Macorís 4%.

Los casos y provincias Las provincias que han registrado más casos de afectados por coronavirus son Distrito Nacional con 1,003, el Gran Santo Domingo 3,614, Santiago 463, Duarte 350 y La Vega 222.

Recuperados El 53% de los casos recuperados corresponden al Distrito Nacional, el 11% a Santiago, el 10% a Duarte y el 9% a Santo Domingo, dijo el ministro.

Medidas El ministro de Salud pidió a la población que respete el distanciamiento social como medida prioritaria para reducir la velocidad del contagio y a mantener el uso de mascarillas durante los desplazamientos que se hagan a lugares de expendio de alimentos, bebidas o actividades sociales.

Lo propio dijo de las medidas de higiene personal y para el hogar, que deben mantenerse, insistió Sánchez Cárdenas

Advertencia Los estudios que el Ministerio está haciendo indican que la pandemia podría tener una prolongación que sobrepase el mes de junio. Es la curva que se maneja si no se toman medidas más agresivas en esa dirección, insistió el funcionario.

Cuarentena Aconsejó a la comisión de alto nivel que asesora al Poder Ejecutivo que debe haber una cuarentena total durante al menos una semana para frenar el coronavirus en el país.

“Las medidas de restricción tienen que aplicarse ya en estos momentos. Para dar un golpe duro al coronavirus en el país, debe llegar a la restricción de la circulación en el día y debemos anunciar cuándo se vayan a hacer previamente para que la ciudadanía se prepare durante al menos una semana”, dijo el funcionario.

En ese sentido, Sánchez Cárdenas hizo un llamado al Gobierno dominicano para que tome medidas más drásticas para detener la pandemia del covid-19 que afecta al país, debido a que las actuales no son suficientes para controlarlo.

En ese sentido, el funcionario detalló cuáles son esas medidas necesarias, señalando que a la población se aplique la limitación de las salidas o visitas sólo para atender asuntos estrictamente necesarios.

Volvió a recomendar la necesidad del uso correcto de mascarilla por parte del enfermo y el cuidador y distanciamiento de personas en riesgo, como las que son mayores de 70 años y otras condiciones de riesgo. Recomienda la búsqueda de atención en los centros de salud si presenta fiebre, tos y dificultad respiratoria

Las cárceles y asilos El ministro recomendó además que se deben prohibir las visitas a presos y adultos mayores durante el desarrollo de la pandemia.

Mañana vence el tiempo de toque de queda dispuesto por el gobierno, durante el cual los ciudadanos deben estar en sus hogares de 5:00 de la tarde a 6:00 de la mañana.

A los supermercados, bancos y otros espacios que ofrecen servicios directos a las personas, el funcionario de Salud recomendó fortalecer la organización del flujo y distribución de personas respetando la distancia recomendada (al menos un metros entre dos personas) y cuidar los grupos con riesgos de complicaciones con el fin de prevenir más contagios.

El Gobierno anunció anoche nuevas medidas para mitigar el impacto de la enfermedad en la economía pero aun no tiene prevista la extensión del toque de queda. Lo que sí ha hecho es insitir a la población para que respete.