En vivo: Estos son los nominados a los Óscar 2023

La versión de “Pinocchio” del director mexicano Guillermo del Toro fue nominada al Óscar a la mejor película de animación, anunció este martes la Academia de Hollywood.



Los filmes “Turning Red”, de Domee Shi,¡; “Puss In Boots- The Last Wish”, de Joel Crawford; “Marcel the Shell with Shoes On”, de Dean Fleischer Camp, y “The sea Beast”, de Chris Williams, completan esta categoría.

Película internacional

Mientras que el filme “Argentina, 1985”,por Santiago Mitre, fue nominado al Óscar en la categoría de mejor película internacional, anunció este martes la Academia de Hollywood.

Lea: Los Óscar 2023 contarán con Jimmy Kimmel como anfitrión

La cinta de Mitre competirá con las producciones “All Quiet on the Western Front” (Alemania), “Close” (Bélgica), “The Quiet Girl» (Irlanda) y “EO” (Polonia).

Mejor actor

Brendan Fraser y Austin Butler fueron nominados este martes por la Academia de Hollywood al Óscar al mejor actor. Una categoría que compartirán con Collin Farrell, Paul Mescal y Bill Nighy, quienes también optan a este premio que se entregará el próximo 12 de marzo en Los Ángeles.

Mejor actriz

La australiana Cate Blanchett (“Tár») y la hispanocubana Ana de Armas (“Blonde») fueron nominadas este martas en la categoría de mejor actriz para la 95ª edición de los Óscar, anunció este martes la Academia de Hollywood.



El resto de finalistas en este apartado son Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once), Michelle Williams (“The Fabelmans») y Andrea Riseborough (“To Leslie»)

El en vivo: