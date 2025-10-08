En vivo: inauguran el paso a desnivel de Pintura

El presidente Luis Abinader encabeza en estos momentos el acto de inauguración del paso a desnivel en la Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar, tramo más conocido como “Pintura”, ubicado en el municipio de Santo Domingo Oeste.

Cabe recordar que la construcción de este paso a desnivel forma parte del conjunto de proyectos de infraestructura financiados con los recursos obtenidos mediante la renegociación del contrato de concesión de Aerodom con el Estado dominicano.

