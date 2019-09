En Vivo. José José

Una gran pérdida significa para todos los que nos enamoramos bajo el influjo y el hechizo de una de las canciones del “príncipe de la canción”, José José, uno de los intérpretes hipanoamericanos más romántico en los últimos tiempos. Para mí, fue uno de los mejores cantantes de su generación, con un registro vocal impresionante. Su prodigiosa y potente voz era como una combinación de tenor lirico y barítono. José José le cantó al amor y al desamor: “Donde está el amor/Alguien lo ha encontrado”; a la alegría y la tristeza: “Qué difícil es cuando las cosas no van bien”; a la amistad: “Ay, amigo solo a ti de verdad/yo te puedo decir lo que he sufrido”; pero también le cantó al ser más sublime: “Madrecita del alma querida/En mi pecho yo llevo una flor…” De acuerdo a mi visión, los mejores temas cantado por José Rómulo Sosa Ortiz, son “Insaciable Amante”, “Amar querer, amor amor, “Vamos a darnos tiempo, “Aun estoy de pie”, “El más feliz el mundo”, “He renunciado a ti”, “Lo que no fue no será”, “Me vas a echar de menos”, “No me digas que te vas”, “El reloj”, “Pero me hiciste tuyo”. Cientos de canciones de las bellas melodías interpretó con letras de sus compositores favoritos entre ellos Manuel Alejando, Rafael Pérez Botija, Roberto Cantoral, autor de “El triste”, que ocupó el tercer lugar en Festival de la Canción Latina de 1970.