EN VIVO: Conferencia Ciudades de Latinoamérica

El Americas Society/Council of the Americas realiza en estos momentos una conferencia como parte de la serie Latin American Cities en Santo Domingo. Es la primera instancia de esta serie en la capital dominicana.

El evento de media jornada, organizado en colaboración con la Vicepresidencia de la Republica Dominicana, reunirá oficiales del gobierno dominicano y ejecutivos del sector privado para señalar oportunidades de inversión en el país como sede logística en la región y tratar temas de comercio, energía y tecnología, entre otros.

A continuación el en vivo:

ESTE ES EL PROGRAMA:

8:30 – 9:00 am Café y registro

9:00 – 9:10 am Palabras de apertura

• Raquel Peña, Vicepresidenta de la República Dominicana

9:15 – 9:25 am Palabras de bienvenida Susan Segal, Presidenta y CEO, Americas Society/Council of

the Americas

9:30 – 10:15 am Facilitando la inversión sostenible en sectores estratégicos: En este segmento, los oradores darán sus perspectivas sobre la transformación de la República Dominicana, con énfasis en el ámbito industrial, de servicios y el sector energético. Los panelistas hablarán sobre el impulso de sectores estratégicos de inversión para el crecimiento sostenible.

• Victor Bisonó, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes

• Andrés Gluski, Presidente y CEO, The AES Corporation

• Rolando González-Bunster, Chairman y CEO, InterEnergy

Group

• Moderadora: Gabriela Frías, CNN en Español

10:15 – 10:40 am Coffee Break

10:40 – 11:25 am Diversificando industrias, creando oportunidades para el desarrollo, e impulsando un clima para la innovación:

Líderes del sector privado y público discutirán cómo crear un clima atractivo para que empresas innovadoras puedan aprovechar las oportunidades derivadas del nearshoring, así como la posición de

República Dominicana como hub logístico e innovador en la región.

• Eduardo Sanz Lovatón, Director General de Aduanas

• Andrew Martin, Presidente, América Latina, Pfizer

• José Fernández, Director Regional de Ventas, Salesforce

• Moderadora: Susan Segal, Presidente y CEO, Americas

Society/Council of the Americas

11:30 am – 12:25 pm Colaboración público-privada para oportunidades innovadoras

que impulsen el desarrollo sostenible:

Líderes hablarán sobre el esfuerzo público-privado para impulsar la inversión y empoderar el marco operacional para el crecimiento económico. Discutirán infraestructura, transformación digital, transporte, dispositivos médicos, y otras oportunidades puntuales, así como el financiamiento de proyectos.

• Samuel Pereyra Rojas, Administrador, Banco de Reservas

• José Miguel Gonzalez Cuadra, Presidente Ejecutivo, Centro

Cuesta Nacional (CCN)

• Antonio Silveira, Gerente de Infraestructura y

Transformación Digital, CAF – Banco de Desarrollo de América Latina

• Manuela Uribe, Directora y Gerente General del Caribe, Medtronic

• Moderadora: Mary Fernández, Partner, Headrick Rizik Álvarez & Fernández

12:30– 12:50 pm Palabras de Cierre

• Luis Abinader, Presidente de la República Dominicana