EN VIVO: Salud Pública actualiza datos del COVID-19 en RD

El Ministerio de Salud Pública ofrece en estos momentos nuevos detalles sobre cómo evoluciona el coronavirus (COVID-19) en la República Dominicana.

La transmisión en vivo:

Boletín de ayer

A pesar de que ayer se registraron 13 muertes nuevas y 281 nuevos casos por Covid-19, el ministro de Salud Pública ve como positivo en el comportamiento de la enfermedad la reducción de pacientes en Cuidados Intensivos.

Otro indicador alentador que fue destacado por el doctor Rafael Sánchez Cárdenas es una baja de los casos y las hospitalizaciones en las provincias Duarte y Santiago que tuvieron una alta incidencia.

El boletín 46, con corte al día 3 de mayo de 2020 a las 6:00 de la tarde, registra un acumulado de 8,235 casos confirmados, 346 fallecidos y 25,142 descartados de un total de 33,377 muestras procesadas de PCR.

La positividad en las muestras procesadas en las últimas cuatro semanas es de 23.16% y la tasa de letalidad es de 4.2%.

De los 8,235 casos confirmados, 1,507 se encuentran en aislamiento hospitalario y 4,611 en confinamiento domiciliario.

De los hospitalizados, 132 pacientes se encuentran en las unidades de cuidados intensivos (UCI); el 42.42% en centros del Gran Santo Domingo y un 40.15% en Santiago. El total de recuperados del coronavirus aumentó a 1,771.

El 80.5%, de los casos, es decir 6,630, se concentran en 12 municipios: Santo Domingo de Guzmán, Santiago, Santo Domingo Este, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste, La Vega, Santo Domingo Norte, Puerto Plata, San Cristóbal, Moca, Bonao y La Romana

Letalidad. El país tuvo varios días en los cuales las muertes no llegaban a 10 por día, pero recientemente subieron a 12 y 13. Para el ministro no ha habido un cambio sustancial, ya que el promedio se ha mantenido.

Reiteró que las epidemias tienen un movimiento muy dinámico y en el país no se puede creer que tiene todo bajo control y no se van a producir fallecimientos cuando hay personas con enfermedades crónicas que se están infectando con Covid-19, llegando a UCI.

Sin embargo, ve alentador que el primer reporte de pacientes en UCI fue de 157 y ya hoy hay 132. “Todas las tendencias que vemos son muy lentas pero siempre hacia la baja, los pacientes que van ingresando a UCI que habitualmente son los pacientes complicados y que están vinculados a las muertes que se han producido”, manifestó.