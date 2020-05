EN VIVO: Salud Pública actualiza datos sobre coronavirus en República Dominicana

El Ministerio de Salud Pública ofrece en estos momentos nuevos detalles sobre cómo evoluciona el coronavirus (COVID-19) en la República Dominicana.

Transmisión en vivo:

Boletín de ayer

Por primera vez desde que comenzó el reporte de casos positivos y muertes por covid-19 en el país, no se registraron defunciones en un lapso de 24 horas, lo que dio un respiro en los lúgubres números oficiales.

El boletín 58 reportó cuatro muertes adicionales, pero el 59, de ayer, no reportó nuevas defunciones, lo que constituye un respiro para los dominicanos. Si se sigue la ruta de los boletines, se puede observar que desde hace 56 días, el país no reportaba cero fallecimientos por la enfermedad respiratoria que se convirtió en pandemia. Los boletines epidemiológicos para esta enfermedad se emiten desde el 18 de marzo, hasta ayer 17 de mayo, cuando causó alborozo la ausencia de defunciones.

Asimismo, los números oficiales establecen que el país registra 12,314 casos confirmados de pacientes diagnosticados, de esos, 204 son nuevos, es decir, ocurrieron durante las últimas 24 horas.

Los datos están contenidos en el boletín número 59 emitido ayer por la Dirección General de Epidemiología y que fue leído por el ministro de Salud, sin las preguntas de periodistas, por alegadas razones técnicas de la plataforma zoom. El 53.90% de los casos positivos son hombres.

Pacientes graves De los 12,314 pacientes que han estado positivos a covid-19, 145 se encuentran en estado de gravedad en las unidades de cuidados intensivos de clínicas y hospitales.

De la cantidad de pacientes en unidades de cuidados intensivos, 46.20% está ingresado en clínicas y hospitales del Gran Santo, 30.34% en Santiago y 12.45% en la provincia Duarte.

La media de edad de los contagiados es de 41 años, mientras el 80.67%, es decir, 9,933 está concentrado en 12 municipios.

Aislados De los 12,314 personas que han estado diagnosticadas por covid-19, 2,002 se encuentran en aislamiento hospitalario, mientras que 4,037 en aislamiento en sus domicilios.

El total de personas que se han recuperado llegó a 5,847. Es que el 80% de los casos de covid-19 no se agravan, sostienen los especialistas.