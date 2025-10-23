En vivo: todos los detalles de la reunión de emergencia que encabeza Luis Abinader por tormenta Melissa

El presidente Luis Abinader encabeza este jueves una reunión de emergencia con los principales ministros, directores y representantes de las instituciones que están dando respuesta a las incidencias por la tormenta tropical Melissa, en el Palacio Nacional.

Hasta el momento, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene a ocho provincias y el Distrito Nacional en alerta roja.

Otras 13 demarcaciones están en alerta amarilla y seis en verde.

La tormenta Melissa podría convertirse en huracán en los próximos días, según los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet). En ese orden, los expertos han indicado que, hasta el momento, el fenómeno se desplaza lento y no se ha podido establecer cuál es el rumbo exacto en su trayectoria.

Daremos más detalles en breve sobre las nuevas medidas que tomará el Gobierno ante la incidencia del fenómeno meteorológico.