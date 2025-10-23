En vivo: todos los detalles de la reunión de emergencia que encabeza Luis Abinader por tormenta Melissa

  • Hoy
En vivo: todos los detalles de la reunión de emergencia que encabeza Luis Abinader por tormenta Melissa

El presidente Luis Abinader encabeza este jueves una reunión de emergencia con los principales ministros, directores y representantes de las instituciones que están dando respuesta a las incidencias por la tormenta tropical Melissa, en el Palacio Nacional.

Hasta el momento, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene a ocho provincias y el Distrito Nacional en alerta roja.

Otras 13 demarcaciones están en alerta amarilla y seis en verde.

La tormenta Melissa podría convertirse en huracán en los próximos días, según los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet). En ese orden, los expertos han indicado que, hasta el momento, el fenómeno se desplaza lento y no se ha podido establecer cuál es el rumbo exacto en su trayectoria.

Daremos más detalles en breve sobre las nuevas medidas que tomará el Gobierno ante la incidencia del fenómeno meteorológico.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

En vivo: todos los detalles de la reunión de emergencia que encabeza Luis Abinader por tormenta Melissa
En vivo: todos los detalles de la reunión de emergencia que encabeza Luis Abinader por tormenta Melissa
23 octubre, 2025
Tormenta Melissa: brote de cólera impide entrada de comida cocida a RD desde Haití
Tormenta Melissa: brote de cólera impide entrada de comida cocida a RD desde Haití
23 octubre, 2025
Video | Tormenta Melissa: joven se resbala en medio de inundación en la avenida Luperón
Video | Tormenta Melissa: joven se resbala en medio de inundación en la avenida Luperón
23 octubre, 2025
Video | Tormenta Melissa: árbol cae sobre un vehículo en Peravia
Video | Tormenta Melissa: árbol cae sobre un vehículo en Peravia
23 octubre, 2025
Video: así tiene la tormenta Melissa a Salinas, en Baní
Video: así tiene la tormenta Melissa a Salinas, en Baní
23 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El tren que hemos tomado

El tren que hemos tomado

La destrucción creativa

La destrucción creativa

Desconexión representativa

Desconexión representativa

Edición Impresa, miércoles 22 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 22 de octubre de 2025

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

Inicia relanzamiento del turismo en Puerto Plata

Inicia relanzamiento del turismo en Puerto Plata

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo