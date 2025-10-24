En vivo | Tormenta Melissa: reunión de Luis Abinader con autoridades este viernes

  • Hoy
En vivo | Tormenta Melissa: reunión de Luis Abinader con autoridades este viernes

El presidente Luis Abinader encabeza este viernes una reunión de emergencia con los principales ministros, directores y representantes de las instituciones que están dando respuesta a las incidencias por la tormenta tropical Melissa, en el Palacio Nacional.

La tormenta Melissa podría convertirse en huracán en los próximos días, según los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet). En ese orden, los expertos han indicado que, hasta el momento, el fenómeno se desplaza lento y no se ha podido establecer cuál es el rumbo exacto en su trayectoria.

Daremos más detalles en breve sobre las nuevas medidas que tomará el Gobierno ante la incidencia del fenómeno meteorológico.

Digo