Residentes de Washington Heights aseguraron este martes que los artículos de primera necesidad están por las nubes.

Tal es el caso de Altagracia Méndez, quien se encontraba en un supermercado y explicó que “el paquete de patita sale de 7 y 8 dólares”.

“Los precios por la nube, los sueldos por el piso. ¿Y cómo que vamos a terminar, dígame usted? Comiendo uno con otro”, aseguró Pablo Acosta.

Mismo parecer tiene la ama de casa, Francisca López, que aprovechó para dar su parecer de la situación.

“Uno a veces quiere comprar muchas cosas y no puede nada más tiene que llevar restringido”, manifestó.

Mientras que Thomas Acevedo, mirando su carrito de compras se quejó de que “está difícil, esto está difícil. Un trabajo consigo uno para comer aquí. Cuando uno va a comprar a los supermercados, están bien altos los precios”.

Expresaron además el temor que sientes al dejar de recibir la ayuda que da el Gobierno con los famosos “cupones”.

“Si a nosotros nos quitan esta ayuda que tenemos aquí no se sabe a dónde vayamos a parar la situación de nosotros”, dijo Andrés Gómez.