Encargado del destacamento de Naco pide disculpas a Edward Ramírez y le propone una amistad

El teniente coronel Johnny González González, encargado del destacamento de la Policía Nacional en el sector Naco, Distrito Nacional, expresó sus disculpas al periodista Edward Ramírez, luego de que este fuera detenido la madrugada del jueves dentro del Centro Olímpico y trasladado a esa dotación.

«Nosotros, como policía, si hubo cualquier tipo de desacuerdo con el señor periodista, le pedimos encarecidamente nuestras disculpas«, pronunció el comandate.

Manifestó que no tuvo ningún acercamiento directo con el joven periodista y destacó que todas las personas detenidas, sin importar quiénes sean, reciben el mismo trato al llegar al destacamento.

«No, no lo llegué a ver. (Al llegar cualquier ciudadano), automáticamente le damos un trato, no diferente a otro, porque nosotros tenemos lo que es una norma, que no puede haber diferencia entre un ciudadano y otro…», declaró Johnny González González.

Teniente coronel Johnny González González

Del mismo modo, subrayó que, inmediatamente el detenido llega a la unidad policial, al área del oficial del día, tiene acceso a una llamada. «De su propio teléfono, o si no, el oficial del día se lo permite desde un teléfono que tenemos ahí para esos fines», aseguró el policía.

González González, además, le hizo un llamado a Edward Ramírez para que acuda al destacamento “en otras condiciones”, y le ofreció su amistad.

«Voy a aprovechar este espacio para invitar al periodista Edwar Ramírez, que por favor lo esperamos por aquí por el destacamento en otras condiciones, que me gustaría ser su amigo«, enfatizó.

Las declaraciones del teniente coronel fueron ofrecidas este lunes durante una entrevista en el programa televisivo «El Show del Mediodía», transmitido por Color Visión, canal 9.

