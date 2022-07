Encuentran en Airbnb un nuevo modelo de negocio

A propósito de la celebración de los 50 años de la clásica cinta “El padrino”, su mansión se puso en alquiler hace dos días

No solo del arte viven los famosos. Así lo confirman actores, cineastas y cantantes que, más allá de las “jugosas remuneraciones económicas” recibidas por su trabajo, rentan espacios de su propiedad a través de la plataforma Airbnb de modo temporal, con valiosos objetos personales, que atraen como miel a fanáticos que se desviven por pasar una noche o un rato conviviendo en el apartamento, habitación, casa, set o vehículo preferido del artista que tanto admiran.

El último anuncio bajo esa modalidad, es la puesta en alquiler de la mítica mansión de la película “El padrino”. La estancia de Vito Corleone está en alquiler en la plataforma desde el pasado 27 de julio.

La plataforma de alquiler online explica que se trata de “una casa familiar” y “un barrio tranquilo”, ubicada en Staten Island, Estados Unidos. Es decir, la casa donde se grabó hace 50 años la película del respetado y temido jefe de la mafia Vito Corleone.

La mansión de El Padrino está en alquiler.

La mansión tiene cinco dormitorios, siete cuartos de baño, una piscina de agua de mar, un bar en el sótano, una habitación de juegos y un gimnasio.

En ese sentido, la estrella urbana Bad Bunny también alquiló su icónico tráiler de 16 metros de largo a huéspedes que pasaron una noche única entre sus cosas personales, el pasado mes de marzo.

La leyenda de la música urbana Daddy Yankee también hace uso de ese popular recurso y de modo indirecto se convierte en anfitrión de Airbnb, al alquilar una de sus propiedades preferidas en Puerto Rico.

Los fans del reggaetón han tenido la oportunidad única de alojarse en la casa privada de Daddy Yankee en Luquillo, mientras él está de viaje. El refugio situado en la montaña ofrece la oportunidad de reconectar con la naturaleza y explorar las playas y el bosque tropical El Yunque.

Famoso tráiler de Bad Bunny entró en esa modalidad.

En ese contexto, para celebrar el estreno de la serie original de And Just Like That, los esperados nuevos capítulos de Sexo en Nueva York, la galardonada actriz y productora Sarah Jessica Parker le abrió las puertas del apartamento de Carrie Bradshaw en Nueva York, junto a Airbnb y Warner Bros.

Sobre Airbnb

Airbnb nació en 2007, cuando dos de sus fundadores recibieron a tres huéspedes en su piso de San Francisco. Ha crecido mucho desde entonces y, actualmente, cuenta con 4 millones de anfitriones que han compartido sus alojamientos con más de mil millones de viajeros en casi todo el mundo.

