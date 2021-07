Encuentran muerta a la actriz porno Dahlia Sky

La estrella pornográfica Dahlia Sky fue hallada muerta en su automóvil el pasado miércoles 30 de junio debido a una aparente herida de bala fatal, de acuerdo con lo reportado por el Departamento de Policía de Los Ángeles. Sky fue una actriz veterana en el área de entretenimiento para adultos y el próximo 10 de agosto habría cumplido 32 años, así lo anunció el sitio Adult Video News.

Según el diario británico The Sun, el caso está siendo investigado como un posible suicidio, ya que los agentes policiales creen que el impacto de bala fue realizado por ella misma. Si bien no se ha registrado la causa final de su deceso, el detective Dave Peteque apuntó que el “suicidio potencial” es a donde “se está inclinando la investigación, y no hay evidencia en este momento de que haya un juego sucio”.

Cabe destacar que Sky fue diagnosticada con cáncer de mama terminal, padecimiento con el que sostuvo una desafiante batalla durante varios años, que trajo como consecuencia secuelas emocionales y psicológicas, las cuales provocaron a la actriz trastornos del estado anímico, como la depresión.

“Durante su último año, hablé con ella varias veces sobre la vida. No fue un camino fácil para ella”, explicó a The Sun el propietario de JHP Films, quien realizó distintos trabajos de producción en los que apareció Dahlia Sky. “Esto llevará mucho tiempo superarlo, si es que es posible. ¡Dahlia Sky, alma hermosa, amiga divertida, complicada y de buen corazón! Te voy a extrañar mucho”, enfatizó.

Por su parte, algunos fanáticos y amigos de la actriz se pronunciaron a través de redes sociales y mediante Twitter expresaron sus impresiones sobre la noticia dada a conocer recientemente. “Dahlia Sky era una de mis favoritas. Además, era una amiga, Tengo el corazón roto al saber de su fallecimiento”, escribió en su cuenta oficial Stormy Daniels, estrella, directora y escritora de cine para adultos.

“Realmente no sé qué decir sobre Dahlia Sky. Ella era amable, dulce, un alma energética y muy divertida. Su pérdida es muy sentida para muchos y se le extraña”, “Mi corazón y plegarias también son para Dahlia Sky y todos aquellos que la conocieron. Que descanse en paz” y “Descansa en paz, querida amiga. Tú no fuiste una de las buenas, fuiste la mejor”, fueron algunos de los comentarios que se sumaron al pronunciamiento de Daniels. Asimismo, hubo usuarios que aprovecharon la ocasión para recordar a Dakota Skye, quien fue hallada sin vida el pasado 13 de junio en su casa rodante ubicada en Los Ángeles.

Skye comenzó a trabajar en entretenimiento para adultos en 2010 bajo el seudónimo de Bailey Blue, el cual cambió en 2014 debido a que, de acuerdo con informes, una empresa de ropa lo registró como propiedad intelectual y envió una orden para desistir de usarlo como nombre artístico. Sky acumuló más de 600 créditos y también fue acreedora de distintos premios dentro de la industria, como el de “La Mejor Estrella Porno del Mundo”, otorgado por Porn.com en el año 2011.

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar el +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al +54-11 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.