Fue encontrado muerto, el adolescente Wilmer Rafael Paulino, quien fue reportado como desaparecido desde el domingo 16 de febrero en el municipio de Los Alcarrizos.

La madre del hoy occiso, Marlyn Dalisys Paulino, explicó que el pasado domingo «yo lo había reportado como desaparece, cuando yo vi que el amiguito llegó solo y no llegó con mi hijo, yo lo reporté, yo lo busqué».

«El lunes me dirigí al área de desaparecidos como vi que aquí no me dieron respuesta, y que el puesto estaba lento me dirigí allí y me ayudaron a buscar, pero anoche (el lunes) lo encontraron a eso de las 6 de la tarde ahogado y con las manos atadas», añadió.

De su lado, la abuela del fallecido lo describió como «un muchachito muy sano, yo no sé cómo esa muerte fue tan rápido así».

Piden a las autoridades que se haga justicia y que se llegue hasta las últimas consecuencias.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte.

«Aún las autoridades no me han dicho nada, o sea, porque obviamente lo enterramos hoy, hicieron la autopia y estamos en espera de ver lo que nos dicen», expresó Paulino.

Se recuerda que el chico fue visto por última vez ayer en el kilómetro 18 autopista Duarte, en el barrio Nuevo Amanecer.

Según familiares, el joven padece de problemas mentales y vestía un conjunto rojo y sandalias negras.