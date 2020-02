Encuesta IDEAME: PRM ganaría elecciones municipales 54.0% y presidenciales 53.5% en Nagua

El Instituto Dominicano de Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuestas reveló hoy que el 54.0% de los votantes escogería a Junior Peralta del Partido Revolucionario Moderno como alcalde del municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

Mientras que 28.8% votaría por Inocencio Mercedes del Partido Revolucionario Dominicano y un 17.2% por Joel Veras del Partido de la Liberación Dominicana.

En cuanto a la firmeza del voto el 98% dijo que no cambiaría su decisión de votar por Peralta (PRM) y un 2% no sabe si lo cambiaría.

En los resultados por sexo de los consultados, el 57% de las mujeres y el 43% de los hombres favorecen al candidato del PRM, Junior Peralta. También lo favorecen el 35% de los votantes de 18-24 años, el 45% de 35-49 y el 20% de 50 años o más.

En el nivel presidencial en Nagua, el 53.5% dijo que votaría por Luís Abinader frente a un 27.0% que lo haría por el oficialista Gonzalo Castillo y un 17.0% por Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo.

Un 2.5% no sabe, no responde. A la pregunta aprueba o desaprueba la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina el 55.0% de los ciudadanos consultados la desaprueba mientras el 45.0% la aprueba.

Un 94% no cambiaría su voto a favor de Inocencio Mercedes (PRD), el 4% lo cambiaría, 2% no sabe si lo haría. El 50% de hombres y mujeres lo favorecen.

En cuanto a las edades es favorito para el 25% de los votantes de 18-24 años, el 25% de 35-49 y el 50% de 50 años o más.

En la fortaleza del voto hacia Joel Veras (PLD), el 91% expresó que no cambiaría su decisión de votar por él. Un 4% si cambiaría y un 5% no sabe si lo haría.

Fue favorecido por el 54% de las mujeres y el 46% de los hombres. También lo favorecen el 30% de los votantes de 18-24 años, el 30% de 35-49 y el 40% de 50 años o más.

En cuanto a la tasa de rechazo; Joel Veras (PLD) es el candidato más objetado con un 38%, Junior Peralta (PRM) con 21.0% seguido de Inocencio Mercedes (PRD) con 15%. Un 26% rehusó contestar.

En las preferencias por partidos el 48.4% votaría por los candidatos del Partido Revolucionario Moderno, un 30.0% por los del Partido de la Liberación Dominicana, 14.0% por La Fuerza del Pueblo, 2.7% por Partido Revolucionario Dominicano, 1.6% por el Reformista Social Cristiano y 1.1% por Alianza País. No sabe, no responde el 2.2%

Para el 90% de los residentes en la zona urbana del municipio Nagua y 10% en las comunidades rurales seleccionadas, el principal problema que los afecta es la inseguridad ciudadana en un 27.0%.

Un 15% comparte la misma preocupación sobre el alto costo de la vida y el desempleo. Un 14% considera que los apagones son un grave problema y el 10% dijo que la corrupción y la falta de agua potable.

Los problemas de reordenamiento urbano y tránsito preocupan al 6.0% de los nagüeros. La falta de drenaje pluvial y la recogida de basura son problemas para el 2.4% y 0.6% respectivamente.

SOBRE LA ENCUESTA IDEAME

El estudio de opinión sobre preferencia electoral del municipio de Nagua fue realizado los días 26 y 27 de enero con el financiamiento de la empresaria Lidia Cayetana Duarte.

Se aplicaron 500 entrevistas distribuidas en 90% en la zona urbana y 10% en comunidades rurales seleccionados proporcionalmente al tamaño de su población mediante el método aleatorio de superficie combinada a personas de ambos sexos mayores de 18 años.

Las entrevistas fueron realizadas en las viviendas de los consultados. Este estudio tiene un margen de error de más o menos 2.2%.