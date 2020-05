Encuesta otorga 40.4% a Gonzalo y Margarita frente a un 37.7% de Luis y Raquel

El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo y su compañera de boleta, Margarita Cedeño, serían los ganadores de las elecciones del 5 de julio al lograr un 40.4% en intención de voto, en comparación con Luis Abinader y Raquel Peña, del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), que alcanzaron un 37.7%, según arrojó un estudio realizado por la encuestadora Polimetrics.

Conforme al estudio, al preguntárseles: Suponiendo que las elecciones presidenciales fueron hoy, ¿Por quién votaría usted? Las respuestas fueron: Castillo y Cedeño 40.4%, y Abinader y Peña 37.7%. En tanto, un 8.8% dijo que votaría por Leonel Fernández con Sergia Elena de Séliman por la Fuerza del Pueblo; mientras que un 8.6% no sabe o no contestó.

Con relación a la seguridad de ir a votar en las próximas elecciones presidenciales y congresuales, el 47.5% respondió con toda seguridad irá a votar; el 30.3%, probablemente irá a votar; el 14.1% probablemente no irá a votar; el 5.9% con toda seguridad no irá a votar y el 2.2% no sabe o no contesta.

Otra pregunta que se les hizo a los ciudadanos fue ¿Cuál de estas frases se ajusta mejor a su decisión de voto? El 55.7% contestó sé a quién voy a votar y es muy difícil que cambie hasta la elección; el 13.5% dijo estoy casi seguro de a quien voy a votar, pero puedo cambiar; el 29.8% respondió no sé a quién voy a votar y el 1.0% no sabe o no contestó.

Lucha contra el COVID-19. En relación a la participación de los candidatos Gonzalo Castillo y Luis Abinader en la lucha contra el COVID-19, estos fueron sus resultados. El 66% de los consultados considera las acciones que está realizando Gonzalo Castillo son suficientes; 28.4% insuficientes y 5.7% no sabe o no contestó.

En tanto, solo 51.8% considera como suficientes las acciones que realiza Luis Abinader frente al coronavirus; el 38.3% insuficientes y 10.0% no sabe o no contestó.

Otro aspecto abordado por este estudio de la empresa Polimetrics en todo el territorio nacional fue el posicionamiento de la gestión actual. Al preguntarle a los encuestados ¿Cómo califica la labor que está realizando Danilo Medina como Presidente del Gobierno? El 72,3 la valora positivamente. El 19.9% dijo que muy buena y el 52.4% respondió buena. El 17.0% contestó que mala y el 9.0% muy mala, mientras que el 1.6% no sabe o no contestó.

Otra pregunta que se les hizo a los ciudadanos fue ¿Diría usted que los gobiernos de Danilo Medina han sido beneficiosos para el país? Un 71.5% dijo que sí; un 26.0% respondió que no y un 2.5% no sabe o no contesta.

En este estudio, Polimetrics también incluyó la evaluación del presidente Danilo Medina en el manejo de la crisis del coronavirus. Se preguntó Cómo valora la gestión del gobierno para afrontar el coronavirus? El 74.8 la valora positivamente. Un 17.1% la valora muy buena y el 57.7% la considera buena. En tanto, el 16.1% cree que mala; un 7.9% muy mala, y el 1.2% no sabe o no contestó.

En cuanto a la confianza en el gobierno frente a la pandemia del coronavirus,el 26.8% dijo que tiene mucha confianza en el gobierno, y un 39.5% le tiene algo de confianza. Mientras, un 20.3% poca confianza; el 12.4 ninguna confianza y el 1.0% no sabe o no contestó.

Al preguntarles a los encuestados ¿Diría usted que en RD estamos peor, estamos igual o estamos mejor que en la mayoría de los países? El 61.2% dijo que nuestra situación es mejor que la de otros países; 22.4% respondió nuestra situación es igual que la de otros países; 14.9% que nuestra situación es peor que la de otros países y 1.6% no sabe o no contestó.

También se les preguntó: ¿En estos momentos, a nivel personal, su mayor preocupación con la pandemia del coronavirus o COVID-19 es la salud o la situación económica? El 77.9% respondió que la salud; el 20.3% dijo que la situación económica y el 1.8% no sabe o no contestó.

El estudio se realizó en toda la geografía nacional, en personas de 18 años en adelante, del 4 al 9 de mayo. La muestra utilizada fue de 1,197 personas entrevistadas. La distribución muestral fue proporcional a la población general a según censo ONE, con cuotas de género, edad y provincia.