Encuestas municipales y los resultados electorales: el caso Santo Domingo Este

Manuel Jiménez, como posible candidato a alcalde de Santo Domingo Este, nunca tuvo problemas ni dentro del PRM que aventajaba ampliamente a los demás aspirantes internos ni cuando se medía hacia fuera contra los posibles candidatos del PLD.

Es así como en tiempos tan tempranos como en marzo del 2019 obtenía un 33.2% contra un 27.2% del Cañero; 7.2% de Karen, 6.3% de Francis Gas y 4.3% de Luis Alberto.

La apuesta que hizo el PLD era de que cuando se unificara la boleta y fuera solo un candidato, la sumatoria de todos sobrepasaría a Manuel Jiménez.

Y parecían tener razón porque en la medición del 10 de noviembre Manuel Jiménez obtenía un 47.2% y Luis Alberto recibía un 40.4% y aquí se reactivó el mito: la campaña no ha entrado en calor, a la hora que se meta el gobierno con todas sus fuerzas y Luis Alberto arranque “que tiene todos los recursos del mundo”, no hay para nadie: mantienen a Santo Domingo Este de ese lado.

La primera encuesta del 2020, el 20 de enero, se produjo un salto del canguro en la candidatura de Manuel Jiménez y un tropezón colosal en la candidatura de Luis Alberto.

En efecto, Manuel subió a un 56.1% y Luis Alberto cayó a un 27.8%. Otros candidatos habían logrado un 5.1%. Evidentemente la reacción fue de dudas, dudas que provocaron frases como esta: “¿Manuel, con una ventaja de 27 puntos sobre Luis Alberto?, ni que me lo diga San Aguilera”.

Llegó febrero y el día 13, a 3 días de las elecciones, Manuel había consolidado su posición según la medición del Centro Económico de ese día: Manuel obtuvo 57.5% contra un 28.3% de Luis Alberto. Otros candidatos obtenían 8.5%.

Y la verdad es que esos datos extrañaban porque Luis Alberto era una persona con carisma, caía bien, era agradable, trabajador y tenía suficientes recursos para hacer todo lo que debía de hacerse en una campaña… pero no se hizo.

Para avalar el criterio de que era difícil ganarle al poder y al dinero, también se desató una campaña del miedo y se publicaban datos de otras firmas encuestadoras que colocaban a Luis Alberto por encima de Manuel o en una competencia muy cerrada entre ellos y con esa diferencia tan pequeña “no había forma de ganarle al poder”.

Al suspenderse las elecciones municipales de febrero y programarse para el 15 de marzo, el CEC volvió a medir el 27 de febrero para determinar si se había producido algún cambio en la correlación de fuerzas por la candidatura a alcalde de Santo Domingo Este.

Los datos de finales de febrero confirmaban los de mediados del mes: Manuel obtenía un 58.5%, Luis Alberto 29.7% y otros obtenían 7.4%.

En ese momento estaban en su apogeo “las encuestas de José Ramón” que presagiaban una victoria rotunda del PLD sobre el PRM. La estrategia era no presentar la competencia de candidato a candidato sino de partido a partido porque mal entendían que el PRM estaba por debajo del PLD.

El 7 de marzo, una semana antes de las elecciones, el CEC volvió a medir en Santo Domingo Este y el escenario electoral se mantenía prácticamente sin variación ninguna: Manuel Jiménez obtenía un 59.3% y Luis Alberto un 30.3%. Otros obtenían un 5.5%.

El criterio de que Manuel no sostendría esos porcentajes a la hora de la votación por el poder inmenso del Estado y “los cuartos de Luis Alberto” se cayó hecho pedazos: el 15 de marzo Manuel obtuvo 59.8%, es decir, una diferencia de apenas 5 décimas con los datos del CEC; y Luis Alberto recibía 34.7%. De partido a partido el PRM obtenía 51.0% y el PLD 29.7%.

¿Qué impidió que el mito de ganarle al poder fuera derrotado? Primero, Manuel Jiménez se había ganado el corazón de los electores y las elecciones son un estado de emoción; cuando un candidato se siembra en la mente del elector es muy difícil que pueda ser derrotado y, en segundo lugar, la pésima evaluación del Cañero como alcalde del municipio se convirtió en un ancla muy pesada para Luis Alberto.