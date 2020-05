Encuestas municipales y resultados electorales

El mito de que al poder difícilmente se le puede ganar si no es con una ventaja abismal, queda también muy erosionado en Higüey como quedó en San Pedro de Macorís con la victoria de Rafa PC sobre el PLD y esposa del senador Josecito Hazim, Vilma Hazim.

En efecto, pocos podían pensar que Karina Aristy, hija de Amable Aristy Castro y buscando su tercer periodo al frente de la alcaldía de Higüey, pudiese perder las elecciones municipales del 15 de marzo. No hay necesidad de hacer un relato o recuento del accionar de Don Amable en la provincia La Altagracia y del accionar de la propia Karina Aristy. Solo hay que recordar expresiones tales, como: “y quién en su sano juicio cree que puede ganar la alcaldía a Karina Aristy?”; para ganarle a Karina primero hay que matar a Amable”; “Amable gastaría toda su fortuna, si fuese necesario, con tal de que Karina ganara”. Bueno, los resultados demostraron que ni Don Amable gastó su fortuna, ni tampoco lo mataron, pero Cholitín le ganó a Karina y hoy es el alcalde de Higüey.

La primera encuesta en el municipio de Higüey la hicimos los días 11 y 12 de octubre cuando había varios candidatos por diferentes partidos porque no se había llegado a ningún acuerdo. En esa encuesta, la intención del voto la encabezaba Karina Aristy con un 36.9%; le seguía el Dr. Barón Duluc (Cholitín) con un 26.0%; en tercer lugar estaba, con un 19.1%, Amado Santo del PRM, que a la postre dejaría su candidatura para apoyar a Cholitín; en cuarta posición, con un 10.1%, estaba Luis Rafael Cedeño del PLD que a la postre también dejaría su candidatura para apoyar a Karina Aristy; entre otros.

Pero cuando dos meses después volvimos a medir, ya con la boleta más definida, el 9 de diciembre, Cholitín había pasado a encabezar la intención del voto, por encima de Karina Aristy. En efecto, Cholitín tenía 39.2%; Karina 36.0%. No solo los políticos, sino también los empresarios de la región, no se lo podían creer. En dos meses Karina seguía igual y Cholitín había crecido en 13 puntos porcentuales.

Que el Centro Económico del Cibao da ganador a Cholitín?! No eso no puede ser, se decían. De hecho, en todas las conferencias internacionales de Marketing Político en las que nos toca exponer, así con nuestros clientes en calidad de consultor o encuestador, siempre explicamos que ninguna firma encuestadora da ganador a ningún candidato porque las encuestas no son pronósticos, sino que presentan un cuadro a ese día y que hay muchos impredecibles que pueden hacer cambiar el posicionamiento de un candidato o candidata en un momento determinado. Las elecciones no se ganan hasta que no se ganan!

El 13 de febrero continúa el dominio de Cholitín sobre Karina al obtener un 49.8% contra un 43.5% de Karina y otros obtuvieron 2.3%. Apenas a 3 días de las elecciones municipales de febrero, las reacciones no se hicieron esperar: 6 puntos por encima de Karina? A Cholitín que ni sueñe!

Se suspendieron las elecciones de febrero y volvimos a medir el 3 de marzo: Cholitín 52.4%; Karina 38.8%, y 5.8% para otros. Ahora la diferencia era de casi 14 puntos. Ahora si! Todavía había algún tipo de dudas?

Finalmente, medimos el 12 de marzo, otra vez a 3 días de las elecciones, y la tendencia se mantenía: Cholitín 54.6%; Karina 42.4%; y 1.9% para otros. Finalmente, cómo quedó el cuadro electoral en Higüey?

Como vimos en la publicación de ayer de los resultados de San Pedro de Macorís la diferencia entre Rafa PC y Vilma Hazim en el CEC y la JCE fue de apenas 0.8 décimas. Ahora en Higüey es de 0.2 décimas con Cholitín y 0.5 décimas con Karina. Otro mito derribado de que al poder no se le puede ganar. Al poder se le ganó en SPM y también se le ganó en Higüey.

1. Poquito

Como vimos en la publicación de ayer de los resultados de San Pedro de Macorís la diferencia entre Rafa PC y Vilma Hazim en el CEC y la JCE fue de apenas 0.8 décimas. Ahora en Higüey es de 0.2 décimas con Cholitín y 0.5 décimas con Karina.

2. Mito caído

Otro mito derribado de que al poder no se le puede ganar. Al poder se le ganó en San Pedro de Macorís y también se le ganó en Higüey.