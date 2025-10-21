Energía y Minas informa sobre incidente en operación minera Cormidom

Tras activarse el plan de emergencia, todo el personal se encuentra en zona segura y movilizándose hacia superficie

El Ministerio de Energía y Minas informó que en horas de la tarde de este martes se produjo un deslizamiento que provocó la obstrucción parcial de una galería en la operación de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), en el proyecto Cerro de Maimón, donde se extraen minerales de cobre y zinc.

Como resultado del evento, 80 trabajadores quedaron inicialmente aislados en una zona subterránea, sin que se hayan reportado lesionados ni situaciones de incomunicación. El primer grupo salió a las 3:21 de la tarde y el último, a las 4:30 de la tarde.

De inmediato, la empresa activó su plan de emergencia y evacuación, según lo establecido en sus protocolos de seguridad. Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y de la Dirección General de Minería y del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) fueron notificadas oportunamente y se mantienen en estrecha coordinación con la empresa operadora.

Tras las acciones de respuesta, todo el personal se encuentra ya en zona segura y movilizándose hacia la superficie, conforme a los procedimientos establecidos.

La empresa trabaja en la estabilización del área afectada antes de reanudar el tránsito normal de personas y equipos.

El director general de Minería, Rolando Muñoz, se encuentra en el lugar del incidente para realizar una inspección técnica y acompañar el proceso de evaluación y seguimiento.

El Ministerio de Energía y Minas reitera que, una vez asegurada la estabilidad del macizo rocoso, se procederá a realizar una investigación exhaustiva para determinar las causas del evento y establecer las medidas correctivas necesarias.

Asimismo, el Ministerio hace un llamado a los familiares de los trabajadores a mantener la calma y confiar en los protocolos de seguridad que se están aplicando, tanto por parte de la empresa como de las autoridades gubernamentales.