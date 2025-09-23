Energías renovables ya aportan 23.2% al SENI y elevan la penetración total al 26.6%

Energías renovables ya aportan 23.2% al SENI y elevan la penetración total al 26.6%

La República Dominicana consolida un cambio estructural en su matriz eléctrica. Según datos del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana, en el primer semestre de 2025 las energías renovables aportaron 23.2% de la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), distribuida en hidráulica 6.4%, eólica 6.1%, biomasa 1.0% y solar 9.7%.

De acuerdo con las cifras, a ello se suma la generación distribuida, con aproximadamente 460 MW instalados y un aporte de alrededor de 3.5%, para una penetración renovable total estimada de 26.6%. Asimismo, se muestra un avance del país en la descarbonización: el factor de emisiones del sistema se redujo de 0.7388 a 0.6649 tCO₂/MWh entre 2021 y 2024.

Impulso normativo y de mercado

Para Joel Santos, ministro de Energía y Minas, la apuesta de la gestión del presidente Luis Abinader por acelerar la evolución del sector energético se apoya en políticas que incentivan la inversión y ordenan la integración técnica de nuevos proyectos, entre los que citó:  Ley 57-07 (exoneraciones de importación e ITBIS para equipos, reducción del impuesto a intereses externos del 10% al 5%, crédito fiscal del 40% para autoproductores en tres ejercicios y medición neta); Comisión Nacional de Energía (CNE), más de 80  resoluciones de concesión de proyectos de generación limpia , equivalentes a más de 4600 MW de capacidad  y nuevas regulaciones que exigen la integración de almacenamiento con baterías, que aportarán unos 1400 MW de almacenamiento en los próximos años,  para reforzar la estabilidad del sistema); y los Decretos 608-21 y 65-23, junto con el PEN 2025–2038 en consulta, que fortalecen el marco con priorización de compras renovables y licitaciones competitivas.

Beneficios para hogares y empresas

El mayor peso de las renovables reduce la vulnerabilidad a los vaivenes del mercado internacional de combustibles y fortalece la seguridad energética, aprovechando recursos locales como el sol y el viento. Para usuarios residenciales y comerciales, la medición neta permite disminuir la factura al autoconsumir y valorizar excedentes; a mediano y largo plazo, una mayor participación renovable tiende a estabilizar precios por sus menores costos operativos.

Datos clave


* Renovables al SENI (1S-2025): 23.2% (hidro 6.4%, eólica 6.1%, biomasa 1.0%, solar 9.7%). (Según datos del Ministerio de Energía y Minas).

* Generación distribuida: ~460 MW | aporte ≈3.5% | penetración total 26.6%. (Según datos del Ministerio de Energía y Minas).

* Factor de emisiones del sistema: 0.7388 → 0.6649 tCO₂/MWh (2021–2024). (Según datos del Ministerio de Energía y Minas).

