Fotografía de una persona observando un ejemplar de la "chinche picuda", animal transmisor del mal de chagas. EFE/ David de la Paz

Las autoridades sanitarias de EE.UU. han detectado casos de la enfermedad de Chagas en 32 estados, lo que la consolida como un problema de salud pública y ofrece evidencias suficientes para considerarla ya endémica en el país.

Tradicionalmente asociada a zonas rurales de América Latina, donde afecta a millones de personas, la dolencia provocada por el parásito ‘Trypanosoma cruzi’, fue detectada en insectos, animales domésticos, fauna silvestre y humanos en 32 estados del país, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Signos y síntomas

La enfermedad de Chagas tiene dos fases. Inicialmente, la fase aguda dura unos dos meses después de contraer la infección.

Durante esa fase aguda, aunque una gran cantidad de parásitos circulan por el torrente sanguíneo, en la mayoría de los casos no hay síntomas o estos son leves y no específicos.

En menos del 50% de las personas picadas por un triatomino, un signo inicial característico puede ser una lesión cutánea o una hinchazón amoratada de un párpado.

Además, esas personas pueden presentar fiebre, dolor de cabeza, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, palidez, dolores musculares, dificultades para respirar, hinchazón y dolor abdominal o torácico.

Durante la fase crónica, los parásitos permanecen ocultos principalmente en el músculo cardíaco y digestivo.

Chagas (Fuente externa)

Entre uno y tres decenios después, hasta un tercio de los pacientes sufren trastornos cardíacos y uno de cada 10 presenta alteraciones digestivas (típicamente, aumento del tamaño del esófago o del colon), neurológicas o mixtas.

Con el paso de los años, la infección puede causar muerte súbita por arritmias cardíacas o insuficiencia cardíaca progresiva como consecuencia de la destrucción de las inervaciones del músculo cardíaco y del propio músculo.

¿Cómo protegerse de este mal silencioso?

Los objetivos de control consisten en eliminar la transmisión y lograr que la población infectada y enferma tenga acceso temprano a la atención de salud.

No hay vacuna contra la enfermedad de Chagas. El parásito T. cruzi puede infectar a muchas especies de triatominos, la mayoría de los cuales se encuentran en la Región de las Américas. El control de vectores ha sido el método más eficaz de prevención en esta región.

El cribado de la sangre es necesario para prevenir la infección por transfusiones sanguíneas y trasplante de órganos y para mejorar la detección y los cuidados a la población afectada en todo el mundo.

Según la zona geográfica, la OMS recomienda los siguientes métodos de prevención y control:

rociamiento de las casas y sus alrededores con insecticidas de acción residual;

mejora de las viviendas y su limpieza para prevenir la infestación por el vector;

medidas preventivas personales, como el empleo de mosquiteros, buenas prácticas higiénicas en la preparación, el transporte, el almacenamiento y el consumo de los alimentos;

desarrollo de actividades de información, educación y comunicación contextualizadas para los diferentes actores y escenarios sobre las medidas preventivas y los instrumentos de vigilancia;

cribado de la sangre donada;

pruebas de cribado en órganos, tejidos o células donados y en los receptores de estos;

acceso al diagnóstico y el tratamiento para las personas en las que esté indicado o recomendado el tratamiento antiparasitario, especialmente los niños y las mujeres en edad fecunda antes del embarazo, y

cribado de los recién nacidos y otros hijos de madres infectadas que no hayan recibido antes tratamiento antiparasitario para diagnosticarlos y tratarlos precozmente.

¿Qué tan grave es la enfermedad de Chagas?

Un hombre observa una «chinche picuda» o «besador», animal transmisor de la enfermedad de chagas. EFE/ David de la Paz



La inclusión de EE.UU. en el mapa de países endémicos de Chagas, junto a 21 naciones de América Latina, plantea un cambio de enfoque en la vigilancia y la investigación de esta enfermedad tropical desatendida.

La enfermedad de Chagas se transmite por el insecto conocido como ‘chinche besador’ (Triatominae) y tiene dos fases.

La etapa aguda suele ser leve o pasar inadvertida, aunque puede presentar fiebre, malestar general o la hinchazón característica del párpado, conocida como signo de Romaña.

Una fase crónica puede aparecer años después, durante la cual hasta un 30% de los infectados desarrolla complicaciones graves, especialmente cardíacas y digestivas, que pueden derivar en insuficiencia cardíaca o muerte súbita.

Cada año se registran cerca de 10.000 muertes globales por esta causa.

Los especialistas subrayan que la detección temprana es fundamental, ya que los tratamientos antiparasitarios son más eficaces en fases iniciales.

En ausencia de una vacuna preventiva, las recomendaciones se centran en mejorar la vigilancia epidemiológica, la formación de profesionales y la prevención de la transmisión mediante transfusiones, trasplantes o de madre a hijo durante el embarazo.

Lo que dice la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que más de 7 millones de personas conviven con el parásito en todo el mundo, mientras que los CDC calcularon que son ya cerca de 8 millones, de los cuales alrededor de 280.000 se encuentran en EE.UU., muchos sin ser conscientes.

Los CDC detallaron que casos autóctonos, sin relación con viajes a zonas endémicas, se confirmaron en al menos ocho estados, con especial incidencia en Texas.

(Con información EFE)