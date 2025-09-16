Enfermeras dan tiempo a Gobierno resuelva situación

Los gremios de enfermería dieron un compás de espera de 15 días al Gobierno a fin de que de solución a sus problemas que desde hace meses. Las enfermeras escucharon al presidente Luis Abinader, quien le había solicitado un tiempo para analizar la situación.

Hace mas de un mes que los gremios de enfermería han paralizado, piquetes y marchas en demanda de reivindicaciones, luchas que las profesionales han demandado. El presidente Luis Abinader pidió una tregua a los gremios de la salud, para tratar de buscar soluciones a sus reclamos que incluyen reclasificación de puestos, incentivos por tiempo en servicio y por distancia. Las profesionales de la salud demandan cambios de designación y nombramientos de más personal del área de enfermería. “Estamos aquí acatando un llamado del presidente de la República a través de uno de sus viceministros que el martes pasado recibió a la comisión frente al Palacio para que demos una tregua de 1 5 días”, dijo Francisco García, de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (Unased). El gremialista dijo que si quieren dialogar para llegar a una solución han dejado abierto el camino.

Si no hay respuesta en la próxima semana, las enfermeras recrudecerán la lucha, dijo el gremialista.

Advertencia

Los miembros de la Coordinadora Nacional de la Salud (Conasalud), se apostaron frente al Servicio Nacional de Salud (SNS) y advirtieron que de no tener respuestas satisfactorias a sus demandas que, fortalecerán la lucha.

“Los 15 días comenzaron a correr, ya hoy tenemos ocho días y seguimos contando. Ahora pasado este periodo, si el presidente no se ha reunido con nosotros volveremos a la lucha”.