Concentración de enfermeras en la capital: las razones detrás de la protesta 

  • Hoy
Con pancartas en mano y consignas cargadas de indignación, decenas de enfermeras se concentraron este martes frente a la sede del Servicio Nacional de Salud (SNS) para exigir a las autoridades el cumplimiento del acuerdo firmado en 2024, que establece un aumento salarial del 25%.

“El aumento no llegó, ¿y qué fue lo que pasó?”, coreaban las manifestantes.

Denunciaron que hasta la fecha no han visto reflejado en sus sueldos el incremento prometido.

Lo que dice en SNS

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, dejó claro que la institución ha honrado al pie de la letra cada uno de los compromisos salariales pactados con el personal asistencial, aplicando el 100 % de los aumentos dispuestos por el Gobierno, incluyendo a los profesionales de enfermería.

El funcionario enfatizó que las demandas que hoy motivan protestas frente a la sede del SNS no forman parte del acuerdo original, ya que se refieren a nuevas solicitudes, que no estaban contempladas en el pacto inicial.

“El SNS ha cumplido de manera rigurosa lo acordado; sin embargo, reconocemos que hay situaciones vigentes que requieren un análisis adicional. Estamos evaluando, siempre abiertos al diálogo y a encontrar soluciones por las vías institucionales”, manifestó Lama.

El director del SNS recordó que, en los últimos años, el Gobierno ha destinado importantes recursos para mejorar las condiciones laborales del personal de salud en todas las áreas, bajo criterios de sostenibilidad, equidad y respeto a la labor que desempeñan los profesionales del sector.


