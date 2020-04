Enfermeras RD luchan “mano pela’” contra coronavirus

La falta de insumos en los centros de salud para luchar contra el covid-19 tiene al personal de enfermería al borde del contagio, por lo que la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen) y el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codopenf) pidieron ayer al Gobierno abastecerlos sin dilación de equipos de bio protección para evitar más muertes.

Francisca Peguero, presidenta de Asonaen, y Antonia Rodríguez, de Codopenf, denunciaron por separado que no solo enfrentan al coronavirus, sino graves precariedades para atender pacientes por la falta de equipos e insumos, y de personal, lo cual expone a quienes quedan disponibles a ser contagiados fácilmente y sufrir bajas para seguir intentando frenar el virus.

“Estamos tocando fondo”, dijo Peguero, quien explicó hay un 30% del personal humano y los que quedan trabajan 24 horas 5 días a la semana y que están improvisando fundas plásticas para usar como guantes. “Una enfermera tuvo que tomar un brasier en dos y ponérselo como mascarilla”, reveló.

La dirigente de la Asonaen aseguró que tampoco se han visto las donaciones hechas por empresas en los hospitales y que las 55 mil unidades de equipo de protección personal que donó China están siendo vendidas en la ciudad de Mao a un precio de 1,500 pesos.

“La bata, el kimono completo, las gafas, el gorro, los guantes; el famoso kit de protección lo están vendiendo en Mao”, denunció.

Francisca Peguero indicó que cuando el personal de enfermería se queja de las dificultades para trabajar, se les amenaza con ser despedidos. Citó el caso de San Francisco de Macorís, donde trasladaron toda el área de Perinatología a Salcedo y dejaron a las enfermeras a su suerte, sin un transporte oficial que les facilite regresar a sus casas en medio del toque de queda.

“Tantas instituciones y no hay un autobús que pueda trasladar a esas enfermeras”, lamentó.

El clamor. El grito de Antonia Rodríguez fue similar. “No hay insumos necesarios, ni equipos para cuidar a los pacientes de una forma en la que nos podamos proteger. Estamos en la primera línea por lo que el riesgo es mayor”, dijo la representante de Codopenf, quien admitió que muchas del gremio temen contagiar a sus familiares.

Agregó que la mayoría del personal de enfermería trabaja sin mascarilla y quien por dicha la consigue, es desechable, lo que limita su uso, pues el virus tiende a adherirse a esa superficie.

“Quieren obligarlas a cuidar pacientes sin el equipo necesario, por lo que le hacemos un llamado a que si no están protegidas no cuiden el paciente”, advirtió.

Tanto Asonanen como Codopenf recomendaron al gobierno integrar una comisión donde los verdaderos actores del sistema de salud participen, pues entienden que la Comisión de Alto Nivel no está dinamizando los suministros.

También hicieron un llamado al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a fin de que la aplicación del incentivo especial al personal operativo que fue anunciado sea realizado no por cargos ni jerarquías, sino por quien esté laborando en mayor nivel de riesgo al virus covid-19.