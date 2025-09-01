Enfermos de amor: La conmovedora serie taiwanesa que conquista Netflix

Netflix recibe una nueva propuesta juvenil cargada de emociones y humor: “Enfermos de amor”, una película taiwanesa de 2025 que promete atrapar a los fanáticos del cine romántico con una historia agridulce que mezcla risas, lágrimas y la intensidad del primer amor.

La trama sigue a un adolescente que, para evitar ser expulsado de la escuela, decide fingir una enfermedad terminal. Sin embargo, el plan se complica cuando conoce a una compañera que, a diferencia de él, sí enfrenta una verdadera enfermedad.

Lo que comienza como un engaño pronto se transforma en un vínculo profundo que pondrá a prueba sus sentimientos y decisiones.

La producción está clasificada como 13+ y combina distintos géneros: desde la comedia romántica y el melodrama, hasta las películas escolares y de adolescentes. Su tono es descrito como agridulce, conmovedor y emotivo, ideal para quienes disfrutan de relatos de iniciación en la etapa de la adolescencia.

El elenco está encabezado por Zhan Huai-yun, Chiang Chi, Liu Hsiu-fu y Akira Huang, figuras emergentes del cine taiwanés que aportan frescura y autenticidad a la historia.

