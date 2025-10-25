Enfrentamientos entre policías y manifestantes propalestina en la ciudad italiana de Turín

La ciudad italiana de Turín (norte) vivió o este sábado fuertes enfrentamientos entre la policía y los asistentes a una manifestación en apoyo a Palestina y en protesta por la llegada del vicepresidente del Gobierno, Antonio Tajani.

Unos 300 manifestantes, según los medios locales, se congregaron esta mañana en los aledaños del Museo Egipcio turinés con banderas palestinas para protestar por la situación en la Franja de Gaza.

Otro de los objetivos de la protesta era rechazar la presencia en el cercano Trato Carignano, en la capital piamontesa, del ministro de Exteriores y vicepresidente del Gobierno italiano, Antonio Tajani, por una convención de su partido Forza Italia.

Las autoridades desplegaron en el centro de la ciudad a agentes antidisturbios que reaccionaron con cargas a los intentos de la muchedumbre de llegar al lugar en el que se encontraba Tajani.

Los manifestantes lanzaron botellas a los policías, mientras que estos respondieron con porrazos y gases.

El balance provisional, publicado por los medios, es de dos agentes de policía heridos.