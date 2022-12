Los intercambios de disparos, ahora llamados “enfrentamientos directos”, han regresado más mortíferos que nunca, como evidencia el hecho de que en un solo día cayeron abatidos a manos de miembros de la Policía Nacional seis presuntos delincuentes en distintos puntos del país; y todos, según el pormenorizado reporte policial enviado a los medios, con un prontuario delictivo a cuestas, lo que obliga a que nos preguntemos, sin que esto signifique que se den por buenos y válidos esos métodos, qué hacían en las calles cometiendo tropelías.

Contrario a otras ocasiones, la Policía no se ha ahorrado detalles al informar sobre esos enfrentamientos y sus protagonistas, un cambio que talvez podría explicarse con el nivel de tolerancia que han ido desarrollando los ciudadanos hacia esos hechos, que muchos aplauden y estimulan. Por eso dudo que alguien se haya espantado con el titular del Listín Diario de ayer no obstante ser una noticia que no se ve todos los días, en el que se reseña la muerte, en las últimas tres semanas, de 13 presuntos delincuentes en enfrentamientos con agentes policiales.

Tan notorio ha sido el cambio en el tratamiento informativo de los desacreditados intercambios de disparos que cualquiera podría pensar que el gobierno, que está recibiendo mucha presión de la opinión pública por el tema de la delincuencia y la inseguridad, los está utilizando para tratar de cambiar la narrativa, hasta ahora dominante, de que no está haciendo lo suficiente.

Y a lo mejor funciona la estrategia, pues como señalé mas arriba la gente está tan harta de los delincuentes, frente a los que se siente impotente y vulnerable, que celebra sin averiguar mucho cada vez que se entera de que sacaron uno de circulación. Pero conviene no olvidar, una tentación siempre presente con las soluciones extremas, mucho más si cuentan con el aplauso o la tolerancia social, que solo nos están distrayendo de las verdaderas soluciones del problema.