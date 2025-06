Enriquecedor encuentro, Deligne Ascención

Cuando no era ministro de Obras Públicas, cuando lo fue, y ahora en una especie de etapa de transición, hemos tenido el privilegio de entablar otra productiva conversación con el Ing. Deligne Ascención, sobre temas políticos, culturales, históricos, internacionales, en la zona colonial, lugar que ambos frecuentamos hace muchos años.

Es de los pocos dirigentes que, como dice el Dr. Guido Gómez Mazara, sabe conceptualizar, tiene una dilatada carrera política, es accesible, afable, tan humilde que inspira confianza al primer contacto.

Puede leer: En la tumba de Maximiliano Gómez

El encuentro fue casual y como siempre recibimos de su parte todas las atenciones y consideración que quizás no merecemos, pero él valora mucho, al igual que Guido, a la gente que estuvo al lado del líder José Francisco Peña Gómez. Sabemos que ya no tiene el poder de ser ministro de OP, pero me alegré de que el presidente Abinader lo distinguiera en la visita que hicieron al hoy fallecido don Pepe Mujica, paradigma de la izquierda democrática del continente, confirmando nuestro vaticinio de que vendrán tiempos mejores para el hermano que encabeza la llamada corriente institucional que tiene por objetivo defender la obra de la actual gestión.