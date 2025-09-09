Ensaladas con proteínas: ideas creativas para que no te quedes con hambre

Ensaladas con proteínas: ideas creativas para que no te quedes con hambre

Las ensaladas son los platos saludables por excelencia y una forma efectiva de incluir más verdura en nuestra dieta diaria. Si además les añadimos proteínas para hacer ensaladas proteicas, las convertimos en un plato único y nutritivo.

Ensalada de pollo

ensalada de pollo 720x480 1

La puedes preparar con vegetales como la col y las patatas dulces, las cuales no se van a dañar en tu refrigerador, y combinarlas con pollo rostizado, almendras en rodajas y queso azul para hacer una gran ensalada llena de proteínas.

Esta ensalada tiene aproximadamente 33 gramos de proteína por porción.

Ensalada Cobb vegetariana con patatas dulces rostizadas

Ensalada Cobb vegana 720x540 1

Esta combinación de huevos duros hervidos, frijoles blancos y semillas de calabaza es la prueba de que se puede hacer una ensalada llena de proteínas sin nada de carne, ya que tiene casi 17 gramos de proteína por porción.

Para que te dure toda la semana añade el aderezo justo antes de comerla.

Ensalada de arcoíris vegano

boles veganos 1 720x480 1

Vegano y alto en proteínas pueden ir de la mano si eliges correctamente los ingredientes, como esta ensalada con frijoles carita y quinoa, acompañados por hojas de col, lechuga roja rayada y zanahoria rallada.

Para pasar de 11 a 21 gramos de proteína por porción, añade tres cucharadas de corazones de cáñamo.

Tacos de pavo con arroz de coliflor

tacos bajos en calorias 720x360 1

Esta deliciosa mezcla de pavo y frijoles negros con queso rallado entra al territorio de las ensaladas al ponerla en una cama de arroz de coliflor. Contiene hasta 38 gramos de proteína por porción.

Añade aguacate justo antes de comerla para llevarla a otro nivel.

