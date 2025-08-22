Entendiendo la política

En el 2022 y como tarea intelectual, nos auto impusimos la lectura de 52 libros de 48 autores de diversos países del mundo; con un tema común: La Política.

Justo el 1 de enero de dicho año comencé el viaje al interior de las obras escogidas, y de cuyos frutos me referiré más adelante. Cada día establecía un horario el que combinaba con mi trabajo y las múltiples responsabilidades de un periodista.

Cuando concluía uno de los libros, a veces y desde la cama en horas de la madrugada iniciaba uno que otros comentarios por escrito que iba almacenando y además, reflexionando sobre el mensaje que cada uno de los autores consultados nos iba dejando.

De esos 52 libros que leímos, a 25 les hicimos sus respectivas reseñas reflexivas y analística, tanto para este como para otros medios en donde interactuamos, y los cuales se encuentran debidamente registrado en la historia de opinión en su edición digital de este medio, en donde cada viernes y gracias a la gentileza del equipo, comenzando por la sub directora y compañera Millizen Uribe, Xiomara Lara y Javier Herrera, los mismos llegaban hasta ustedes.

En su gran mayoría y al revisar las estadísticas de cada domingo, siempre estaban entre los más leídos de este prestigioso medio, lo que como es natural nos llenaba orgullo, pues, gracias a los “muchachos” de la redacción quienes además revisaban cada uno de estos textos ante de su publicación y en donde es justo hacer mención de Joel Suero, estos ponían y ponen (ahora Xiomara y Javier), todo su empeño para que y al igual como lo hacen con los demás, pudieran salir lo más “pulcro” posible.

Recuerdo que cuando llevábamos 15 análisis sobre los textos leídos, un día recibimos la importante llamada del señor director del HOY, don Bienvenido Álvarez Vega, quien con su sabiduría y la veteranía que da el ejercicio a través del tiempo, nos recomendó la compilación de los mismos e hiciéramos lo que les contaré a continuación.

Acto seguido le contesté que sí, pero le pedí de manera encarecida, que cuando completara una cantidad mayor lo haría, no sin antes pedirle de que nos le escribiera la presentación, acción que por más que se negó no pudo, y al final cuando completé los 25 textos lo hizo, acción que para ir completando el círculo, también le pedí a nuestra compañera y superior inmediata en el medio Millizen Uribe, nos “hiciera” el epílogo o reflexión final, lo que también dio sus frutos positivos.

Ya con el “engranaje” intelectual conseguido, le pedí al artista y “rara especie” de Salcedo, (porque así son los artistas o diseñadores) José Roberto Blanco, que me “haga” la portada; y con las recomendaciones que le había dicho, en pocos segundos me “armó” una proveniente de la Inteligencia Artificial, acción que descarté de plano.

Sin embargo y en conversaciones en el Restaurante Londres de la capital, mientras almorzábamos, Joel Suero, Sudelka García, Javier Herrera y un servidor, Joel de inmediato y al ver lo que “había hecho” IA, me dijo que no, que el hombre para esa portada era nada más y nada menos que nuestro también compañero Javier Herrera, cosa que aprobé en el acto, y echando mano a la obra, llamé al fenecido amigo y también excompañero del HOY, Carlos Alonzo para lo de la fotografía.

Nos dirigimos a la Biblioteca Nacional en donde su lente tomó la imagen que para mí fue perfecta, para luego y junto Eduardito Molina en Santiago y Roberto Blanco hacer la portada que engalana el presente libro hoy sujeto a comentario y con su historia.

Este es un libro que es motivacional para leer, pues tal y como lo dice el doctor Franklin García Fermín en el comentario que escribió para el mismo, este es una pieza clave para entender algunos vericuetos de este noble ejercicio y que próximamente pondremos en circulación su segunda edición.

Los libros analizados son:

1.- “Una Tierra Prometida” de Barack Obama

2.- Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, de la autoría de Daron Acemoglu y James A. Robinson

3.- Repensar la Democracia, una compilación de importante expositores que sobre el tema hicieran los destacados intelectuales españoles Ramón Soriano, Carlos Alarcón y Juan de Jesús Mora.

4.- Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano

5.- “La Desinformación y Guerra Política”, del profesor de la universidad de Johns Hopkins, Thomas Rid.

6.- El Fin del Poder, de Moisés Naím.

7.- “Privacidad es Poder: Datos, Vigilancia y Libertad en la era Digital”, de Carissa Véliz.

8.- El Poder visto por Naím, Véliz y Brzesinski, como estrategia y manipulación política.

9.- Guerra Por la Paz. El Fin De La Diplomacia, de Ronan Farrow.

10.- Por qué estamos Polarizados del periodista Ezra Klein

11.- Los Intelectuales de la Política: Pensadores Temerarios, de Mark Lilla

12.- Violencia Política: este es una compilación de 9 ponencias de destacados intelectuales de diversas ramas, pero bajo la coordinación de los académicos, Lesley – Ann Daniels y Martin C. Vlaskamp.

13.- La sociedad abierta de Georges Soros

14.- Los Demonios de la Democracia, del destacado intelectual, filósofo y político polaco, de Cracovia, Ryszard Legutko.

15.- Sin palabras. ¿Qué ha pasado con el lenguaje de la política? de Mark Thompson

16.- La era del enfrentamiento, del intelectual francés, Christian Salmon

17.- El Arte de la Guerra», escrito por Sun Tzu

18.- El Político, de Azorín

19.- Cómo evitar la próxima pandemia, del magnate estadounidenses, Bill Gates.

20.- La política en el siglo XXI, Arte, Mito o Ciencia, de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto.

21.- La Revancha de los Poderosos, es un libro de Moisés Naím.

22.- Democracia, la última utopía, del intelectual español Manuel Cruz.

23.- Caos: El Poder de los Idiotas, del periodista Juan Luis Cebrián

24.- La Rebelión de la Granja, una novela escrita por George Orwell

25.- La Democracia en América, de Alexis de Tocqueville, o la Biblia política de los Estados Unidos