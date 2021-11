Entérate NY

Por Ramón Mercedes

¿Hacia una 5ª derrota electoral?: Dirigentes del PLD-NY, solicitando reservas de sus identidades, analizaron (de arriba hacia abajo) durante una reunión en el Alto Manhattan el pasado jueves, el periplo que hiciera por los estados de NY, Nueva Jersey y Pensilvania la comisión del partido que vino desde RD (Charlie Mariotti, secretario general nacional y el sub secretario, Bienvenido Pérez, los miembros del Comité Político Alexis Lantigua y Rafael Paz) efectuando asambleas de dirigentes.

Los “peledeces-NY” concluyeron que durante las asambleas trazaron líneas dirigentes de diferentes seccionales, que han perdido las últimas 4 elecciones electorales, tienen la intención de repetir en sus posiciones dentro de la entidad política o imponer a los suyos. Se aduce que, si lo imponen a sangre y fuego o con artimañas como en otras ocasiones, el partido de Bosch se dirige hacia su 5ª derrota electoral en dichos lugares y otros. Todos deben pasar al montón del Comité Central (CC) y aplicar la Ley de la Negación por la Negación: “sustituir lo viejo por lo nuevo”, como indica la dialéctica, diiicen. ¡Ah! Ha causado sorpresa entre la comunidad criolla lo proclamado por Mariotti: “El padrón que había en NYC era totalmente falso, había muchas gentes inscrita que no existían. ¡Ay, ay, ay!

De vida o muerte: Esos sabiólogos y todólogos del PLD-NY,reiterando siempre reservas de sus identidades,sostienen que su partido se propone escoger el candidato presidencial para las elecciones del 2024. Una prueba de “vida o muerte”. De vida si las primarias se llevan a cabo de manera democrática en los hechos, porque así el partido quedaría unificado.

Dirigentes, militantes y simpatizantes estaríamos conforme y dispuestos a trabajar 100 x 100%. De muerte, si se impone dicho candidato, como ocurrió con Gonzalo Castillo, “dizque” en base a los resultados de una llamada encuesta, actitud que tiró por la borda a punta de carabina las aspiraciones de verdaderos robles del peledeísmo y presidenciables (Leonel Fernández, Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez, Temístocles Montás, Radhamés Segura y Carlos Amarante Baret, entre otros). El Comité Político (CP) acordó elegir su candidato en octubre del 2022 para los comicios del 2024 en primarias abiertas, similar al proceso en el cual se escogió al Penco». ¡Huumm!

Merecido reconocimiento a Polanco: Ante la presencia de periodistas, profesionales, empresarios, artistas y ciudadanos comunes, el doctor Yomare Polanco fue reconocido la semana pasada por “Premios Latinos 2021” en un restaurant del Alto Manhattan como “El Gran Latino del Año 2021”. Razones: Por emplear 905 personas (85% hispanas) en su empresa “Polanco Industries” en NJ, fabricante del reconocido suplemento dietético “Fibrasina” y otros 103 productos farmacéuticos distribuidos en todo EUA. Por mantener ayudas a clubes y organizaciones comunitarias en varios estados de EUA (NY, NJ, Connecticut, Pensilvania, Delaware, Maryland, Washington DC, Massachusetts, y Providencia, entre otros). Por defender la transparencia del voto del dominicano residente en el exterior, principalmente en la circunscripción 1-USA donde ha denunciado el comprobado fraude en su contra por parte de la pasada JCE, afectando a miles de votantes dominicanos, entre otros méritos. Por eso y más, merecido reconocimiento a Polanco, comentaban varios de los asistentes al prestigioso acto. “Honor a quien honor merece”, vociferó un ciudadano en Brooklyn. ¡Ah! Al hablar del doctor Polanco, un lector de Entérate NY en el Alto Manhattan nos envía este video, acompañado de una larga nota explicativa. Solo presentamos en video.

Reflexión, reflexión: Lectores nos escriben. Ni quito ni pongo. Lo enviado es de mucha importancia para que los dominicanos y la humanidad conozcan una de las profecías de la Biblia, ya que vivimos tiempos sin valores, inmorales, corrupción, crímenes, violaciones, sin compasión, ni capacidad de asombros y piedad, engañando, penetramos a las iglesias a rezar, orar, persignarnos y pedir por los demás, pero al salir somos diferentes, solo por la ANGURRIA (Afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie). En 2 Timoteo 3:1-5 dice las características de la gente de este tiempo: Se amará a sí misma; amantes del dinero como locos, avaros, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, vanagloriosos, soberbios, desleales, no tendrán cariño natural, ingratos, impíos, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, traicioneros, infatuados, testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción». Además, tendremos pestes, terremotos, hambre y guerras. Un ciudadano en El Bronx vociferó “reflexión, reflexión y que Dios nos agarre confesado”.

PRM-NY: Últimos informes del PRM-NY: 1) El descontento entre dirigentes y militantes continúa por falta de empleos. 2) Que el partido opera más desde el consulado que desde el mismo local. 3) El presidente de la seccional, Neftalí Fuerte, se encuentra en RD desde hace par de semanas, llama y llama a NY para decir que ahora viene con los nombramientos, pero dirigentes y militantes dicen que es lo mismo de siempre, el cuento de nunca acabar. Es un ABM = Allante, Bulto y Movimiento. 4) Que el dirigente Henry Taveras, administrativo del consulado se salvó de “uñita” al darle un derrame que lo mantuvo en coma durante varios días. Todos creían se iría al más allá, pero las oraciones hicieron recuperar gran parte de su salud y ha mejorado mucho. Se encuentra actualmente en el Hospital Presbiteriano Medical Center, en el Alto Manhattan. 5) El ministro de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), José -Neney- Cabrera pondrá en marcha una jornada de grandes ayudas y programas para las fiestas de Navidad y Fin de Año para personas necesitadas de RD. Vea:

Neney Cabrera anuncia jornada de ayudas para la Navidad

Partes de esas ayudas serán extensivas para varios estados de EUA (NY, NJ, CT, PA) a través del director de Propeep en territorio estadounidense, Alejandro Rodríguez (Tontón). ¡Navidad Pal Pueblo! Vociferó un ciudadano en Queens.

Esperan no sea como Dominicana de Aviación: Dominicanos en esta ciudad de NYC, al enterarse que la nueva línea aérea “Sky Cana”, con 150 empleados quisqueyanos, inicia por primera vez sus vuelos a Santo Domingo y Santiago desde el aeropuerto JFK-NY a partir del próximo 15 de diciembre, desean y comentan por doquier (en bodegas, tiendas, consultorios, barberías, salones de belleza, parada de autobuses y taxis) que no se convierta como la desaparecida línea aérea “Dominicana de Aviación”, que se caracterizó por el amiguismo para ceder asientos comprometidos en sus aviones a familiares, amigos y relacionados, además de que se perdían las maletas y se producían retrasos, entre otras cosas. “Sky Cana” operará 2 días a la semana: Ruta NY a Santo Domingo = lunes y viernes; NY a Santiago = miércoles y domingos. Ruta: Santo Domingo a NY = miércoles y domingos; Santiago a NY = jueves y domingos. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “escobita nueva barre bueno”. Otro le contestó: “ojalá sea así para siempre y al cabo de algunos meses o un par de años no cambie el trato con los pasajeros”. ¡Bienvenida Sky Cana!, comentó una señora al pasar entre ambos opinólogos. ¡Ah! Las reservas y compra de boletos se pueden adquirir en agencias de viajes; visitar = www.aircentury.com en www.vaca.do o el centro de reservas y servicio al cliente: 1-829-946-5222…1-518-7592262…1-844-759-2262 y 1-786-692-2262

Ydanis reconociendo a Cirilo: Durante un encuentro público y en presencia de decenas de dominicanos, el concejal Ydanis Rodríguez, coordinador general entre las comunidades hispanas en la Gran Manzana de la campaña del electo candidato a la Alcaldía de NYC, reconoció en el empresario criollo y líder comunitario en el Alto Manhattan, Cirilo Moronta, su permanente apoyo en valiosas logísticas para el triunfo de Eric Adams, entre otras, haber cedido el amplio local del restaurant 809 para establecer desde allí el comando de campaña de Ydanis. Observa el asistente del concejal, Vantroy Reyes (El Pensante)

Sacarán trapos: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan sostienen que si ex presidente Leonel Fernández sigue como va, fijando posiciones contra el Gobierno del PRM, los perremeístas van a sacar los trapos sobre el expediente de “Los Tucanos”. La semana pasada el presidente de la Fuerza del Pueblo, proclamó que esa organización se encuentra vigilante de las acciones del Gobierno, por lo que les exhortó a portarse bien, pues de lo contrario “e’ pa’ fuera que van”.

Muchos “leoncitos” en los nuevayores ya cantan:

Y los perremeístas:

Un valor dominicano en NY: Juan Alberto Núñez, dominicano que viene ofreciendo sus conocimientos en el área cibernética a diferentes comunidades en la Gran Manzana, siempre hace notar que es de la RD. Preside “Red Mundial de Noticias-Global News Network”, ofreciendo sus servicios profesionales a mexicanos, colombianos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y dominicanos en los 5 condados de la Gran Manzana. Su teléfono es 646-709-1669. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Juan Alberto, usted es un valor dominicano en NY”.

Servicio comunitario: Amazon no admitirá pagos con tarjetas “Visa crédito” desde enero de 2022. Los clientes podrán seguir realizando sus pagos mediante “tarjetas de débito”, incluyendo las de esa empresa, y otras de crédito expedidas por otras empresas -que no sean Visa. El grupo de compras online explicó que esa medida se debe a “las altas tarifas que Visa carga por procesar transacciones efectuadas con tarjetas de crédito”.

Cultura general: El síndrome de Dunning-Kruger = Relación entre estupidez y vanidad donde las personas con escaso nivel intelectual y cultural tienden sistemáticamente a pensar que saben más de lo que saben y a considerarse más inteligentes de lo que son. El fenómeno fue rigurosamente estudiado por Justin Krugger y David Dunning, psicólogos de la Universidad de Cornell en NY, y publicado en 1999 en “The Journal of Personality and Social Psychology”. Se basa en los siguientes principios: 1º. Los individuos incompetentes tienden a sobreestimar sus propias habilidades. 2º. Los individuos incompetentes son incapaces de reconocer las verdaderas habilidades en los demás.

Salud: El simple masaje que puede salvar vidas de bebés prematuro. Estudios han demostrado que masajes con aceite, cuando se realizan correctamente, pueden a los bebés ayudar a ganar peso, prevenir infecciones bacterianas y reducir la mortalidad infantil hasta en un 50%. Los aceites más eficaces son de semillas de girasol, coco y sésamo, según la investigación de Darmstadt y su colaborador, Peter M. Elías, profesor de dermatología de la Universidad de California, en San Francisco. Estos aceites tienen un alto contenido en ácido linoleico, un componente que el cuerpo no puede fabricar”.

Económicas: Compra del Dólar = 55.94 y Venta = 57.16. Compra de Euro = 62.68 y Venta = 66.16. Gasolina Premium = 272.80. Gasolina Regular = 256.30. Gasoil Optimo = 221.40. Gasoil Regular = 199.10. Gas licuado de petróleo = 139.10. Gas Natural = $28.97

Nuestro idioma: Espurio = Que es falso, ilegítimo o no auténtico.

Cita histórica: “Cuando te mueres no sabes que estás muerto, no sufres por ello, pero es duro para el resto. Lo mismo pasa cuando eres imbécil. (Albert Einstein, considerado el científico más importante, conocido y popular del siglo XX).

Truco: Un envenenamiento en su perro. En ese caso puedes inducirlo al vómito dándole una pequeña cantidad de agua oxigenada. El peróxido provoca una reacción leve sin causarle daño.

Curiosidad: En la tribu Bodi de Etiopía los hombres mientras más barriga tienen más bellos, atractivos y deseados son. La leche y sangre de vaca es parte de su dieta durante 6 meses. Esta tribu contrasta en el Sur de África con otras 50 comunidades de su alrededor, ya que cuenta con hombres esbeltos, musculosos y para nada gordos. La costumbre en Bodi es ancestral, una práctica que creen, además, le puede traer prosperidad. Más allá de los avances tecnológicos en la zona, las tribus de la región continúan incontaminadas por la modernidad, y así es que conservan los ritos y costumbres que poseen desde sus orígenes. Eso hizo que la Unesco declarara a esa región como Patrimonio Cultural de la Humanidad.