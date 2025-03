Entérate NY: Apoteósica despedida

La comunidad dominicana en NYC le hizo el pasado viernes una apoteósica despedida al prestigioso médico dominicano en la Gran Manzana, Rafael Lantigua, durante un acto organizado por el cónsul dominicano, Jesús -Chú- Vásquez, en un restaurant en Down Town-Manhattan.

Asistieron representantes quisqueyanos de instituciones universitarias, profesionales, empresariales, políticas, periodísticas, de la PN-RD, comunitarias, sociales, religiosas y deportivas, entre otras. Hablaron el congresista-EUA por el D-13-NY, Adriano Espaillat; el alcalde Eric Adams; los diputados dominicanos por el exterior Cirilo Moronta, Norberto Rodríguez y Kenia Bidó; el presidente de la Corporación de Servicios de Educación Superior en el estado de NY, Guillermo Linares, en representación de la gobernadora Kathy Hochul; la vicepresidenta de la Universidad de Columbia, Sandra Harry; Ydanis Rodríguez, Comisionado del DOT; y el reverendo Rubén Díaz, presidente de la Organización de Ministros Hispanos de NY, quien bendijo la actividad. Coincidieron en valorar de positivo el accionar personal, profesional y comunitario de Lantigua, en sus 52 años en NYC.

Desde la RD, el presidente Luis Abinader, en llamada telefónica en vivo, exaltó sus cualidades humanitarias y profesionales: «Ha sido un ejemplo en su comportamiento como ciudadano dominicano y ha impactado positivamente en la vida de miles de dominicanos en NY y más allá». «Ciudadano dominicano, pero es un ciudadano del mundo, un médico de gran prestigio, investigador y sobre todo un dominicano ejemplar que realmente ponemos como ejemplo sus virtudes y aportes a la comunidad neoyorkina».

«Nos sentimos orgullosos de contar y ser de su misma nacionalidad, poder contar con él como siempre los hemos hechos, desde antes de ser presidente y ahora siendo presidente», precisó Abinader.Otros que avalaron sus múltiples cualidades desde el país caribeño, a través de pantalla gigante, fueron: Hipólito Mejía y Milagros Ortiz Bosch, expresidente y exvicepresidenta de la república; Peggy Cabral viuda Peña Gómez; el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; Dr. Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional; Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, y Laura Calventi, hija del fenecido médico Vinicio Calventi. El Dr. Lantigua, últimamente ha sido reconocido por más de 20 organizaciones. Partió este domingo hacia Italia para acreditarse como embajador de la RD ante el país europeo.

►Invitados al acto Dr. Lantigua: Asistieron cerca de 200 quisqueyanos, entre ellos, los embajadores Wellington Bencosme (ONU) y Manuel Feliz ante la UNESCO; los cónsules José Santana (NJ) y Lourdes Herrera (PA); el diputado de la provincia María Trinidad Sánchez, Stalin Vásquez; las asambleístas estatales Yudelka Tapia y Amanda Séptimo; Cristina Contreras, directora ejecutiva del NYC Health + Hospitals/Lincoln; Roberto Rojas, presidente de la Fundación Solución Nacional (SOLN), de la Asociación de Softball Dominicano en NY y de Kennedy Car & Limo Corp; los empresarios Félix Cabrera y Pedro Zamora; licenciado Héctor Ramírez; el dirigente político y comunitario Luis Mayobanex Rodríguez; del INDEX John Sánchez y Aris Guevara; Ramona Hernández, directora del Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY; Neftalí Fuerte y Javier Fuentes, dirigentes PRM-NY; Eddy Cuesta, director ejecutivo de Dominicanos USA (DUSA); el médico Bienvenido Fajardo, entre otros valorados quisqueyanos residentes en NYCm, quienes hablaban y al referirse al homenajeado, se escuchaban expresiones que salían ipso facto: «El Dr. Lantigua ha sido un padre para nuestra comunidad”. “Sus aportes como médico, no solo a favor de sus connacionales, también de otras etnias, fue inconmensurable».

«Ayudaba las personas sin importar bandería política, religión o raza». «Para ganarse los 20 reconocimientos que le han entregado últimamente instituciones variopintas, hay que ser un hombre excepcional y genial». Por su parte, Lantigua, en su discurso, entre otras cosas proclamó: «Aunque me voy de NY, no me estoy despidiendo. Estoy comenzando un nuevo capítulo, uno que inicia en Italia, pero que continúa con el mismo entusiasmo, la misma entrega y devoción por servir a nuestra amada RD». Y me voy con la confianza de que el legado de nuestro trabajo aquí vivirá, porque los legados no son solo lo que construimos, sino lo que inspiramos a otros para continuar. Tengo fe en que cada uno de ustedes seguirá llevando esta misión adelante”. «Honor a quien honor merece», vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan.

►Vino por lana y se fue trasquilado: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan analizaron y concluyeron que el alcalde Eric Adams vino la semana pasada al Alto Manhattan a un encuentro político, invitado por su comisionado de Transporte (DOT), Ydanis Rodríguez. Asistieron unas 40 personas, incluyendo los agentes de su seguridad. Diiicen que el encuentro pareció un «entierro de gente pobre». Durante el acto, realizado en el restaurant «Casa del Mofongo», ubicado en la calle 207 con la avenida Sherman, «el alcalde reiteró que buscará reelegirse por 4 años más».

«Que luchará por su gente, la diversidad y por más oportunidades para todos, sin importa raza, religión ni color, y no claudicará ante quienes quieren hacerlo sucumbir en sus planes de hacer de NY una ciudad de oportunidades para todos». «Dominicanos en los sectores de Washington Heights e Inwood, entre otros lugares de la Gran Manzana, han retirado su apoyo al alcalde por considerar que ha hecho una mala gestión, además, de ser acusado de actos de corrupción y ponerse del lado de la política migratoria del presidente Donald Trump».

«Porque ha dicho que no criticará a Trump públicamente, además, de negarse a asumir una postura sobre la decisión del presidente de abrir la puerta para que agentes de inmigración realicen arrestos en NYC. Un ciudadano en Queens vociferó «Fue por lana y salió trasquilado».

►Ydanis Rodriguez invitó: Los mismos observadores políticos sostienen que el alcalde visitó el Alto Manhattan por invitación de su encargado de política hispana y hoy Comisionado del DOT-NYC, Ydanis Rodríguez, pero “ya la pava no pone donde ponía”, diiicen, porque el dominicano ha maltratado a su misma gente y a los neoyorkinos con un tránsito caótico, estrechando las vías, desaparición de 40 mil estacionamientos en las calles, lo que ha provocado más multas a los conductores», diiicen. La prensa anglosajona ha publicado: «El DOT está lejos de los objetivos de 2024 para carriles de bicicletas y buses, pero promociona el progreso. ¡Uff!

Ver: https://www.cityandstateny.com/policy/2025/03/nyc-dot-falls-far-short-24-targets-bike-and-bus-lanes-touts-progress/403707/?oref=csny-homepage-top-story Lo que pasa, diiicen, es que Ydanis se ha obnubilado con el cargo y su sueldo de US$190 mil anual (equivalente a 11 millones 800 mil pesos dominicanos), alegando que seguirá a Eric Adams donde quiera que vaya, si no, se retiraría con este último sueldo. ¡Ah! Tiene 5.762 empleados para mantenimiento de calles, autopistas, puentes, aceras, señales de tráfico, alumbrado público, reparación de baches, instalación y mantenimiento de parquímetros, la administración de las instalaciones de estacionamiento municipales, y opera el Ferry de Staten Island, entre otras responsabilidadesm, y no hay 40 dominicanos laborando con él. Los cargos públicos, diiicen, son transitorios. ¡Bueeeno!

►Sabe que no pasará: Analistas políticos dominicanos en El Bronx debatieron y concluyeron que el escarceo de la diputada por el exterior del PRM, Kenia Bidó, de someter un proyecto que busca aumentar de 5 a 8 años el límite de antigüedad permitido para la importación de vehículos para garantizar mayores beneficios a los dominicanos residentes en el exterior no es más que un ABM = Allante, Bulto y Movimiento, porque ella sabe que no pasará, diiicen.

Ver = https://almomento.net/diputada-propone-llevar-8-anos-antiguedad-vehiculos-diaspora/ Si quiere beneficiar sus connacionales de ultramar que someta: 1- Un proyecto para eliminar los $10 dólares de impuesto al dominicano por visitar su propio país. 2- Para eliminar el cobro de los $50 dólares al padre dominicano de un menor nacido en el extranjero que pasa más de 30 días de vacaciones en RD. 3- El de crear un sistema efectivo de garantías y seguridad jurídicas a las propiedades adquiridas por dominicanos en RD, víctimas en múltiples ocasiones de estafa. Diiicen, que ahí tiene Bidó, al igual que sus otros 6 compañeros diputados por el exterior, tela por donde cortar. ¡Ay!

►¡Que Dios nos agarre confesados!: Profesionales dominicanos de las finanzas en NYC nos escriben. Ni quito ni pongo. No hubo transparencia en la selección de los 15 miembros de la terna para seleccionar los 5 de la Cámara de Cuentas. No escoger a Iván Rosario Contreras marcó solapadamente el interés del gobierno dominicano para tener dicha cámara como un traje a su medida, diiicen.Destacan que Rosario Contreras obtuvo la misma calificación que Emma Polanco, y piden se publiquen las 25 calificaciones, y no tras bastidores para hacer una selección lesiva al método de escogencia.

Iván es especialista en auditoría financiera por más de 30 años y no se le conoce afiliación política alguna.Se ha caracterizado por su profesionalidad, transparencia y control como auditor del Grupo Abrisa, Fersán, Banco Mercantil, Plaza de la Salud, Productos Sosua, Instituto Agrario Dominicano (IAD), Central de Créditos y como director administrativo-financiero, contralor y director ejecutivo del Defensor del Pueblo, órgano constitucional, igual que la Cámara de Cuentas. Ha sido catedrático en las universidades Nacional Pedro Henríquez Ureña, Católica Tecnológica del Cibao y Central del Este. Y ha participado en varios congresos nacionales e internacionales sobre auditorias. ¡Que Dios nos agarre confesados con los escogidos!, diiicen.

►De la embajada USA en RD: La embajada EUA en RD insta a sus ciudadanos que visiten el país caribeño a «priorizar su seguridad al practicar deportes extremos o al consumir alcohol, además, respetar las leyes locales». Agrega que la posesión de sustancias controladas, sin importar su legalidad en otros países, puede acarrear «graves consecuencias legales». Para más información = https://do.usembassy.gov/es/ o contactar Sección Consular en caso de emergencias al 809-567-7775. El ciudadano norteamericano al viajar a cualquier país del mundo debe inscribirse en el nuevo Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP). Ver: https://mytravel.state.gov/s/step para continuar recibiendo actualizaciones en tiempo real sobre seguridad, salud, clima, disturbio y protección en la RD de parte de la embajada.

►Un valor dominicano en NY: La dominicana Johanny Adames, hija de padres dominicanos y nacida en EUA, amante de la comida criolla, el merengue y otras culturas del país caribeño, fue designada recientemente por el congresista dominicano en USA, Adriano Espaillat (D-13), como jefa de personal de su oficina, en sustitución de Annery Batista, quien renunció del cargo, con meses de habérselo anticipado al congresista, para dedicarse a ser «lobista».

Adames es una dominicana que tiene una base sólida en comunicación estratégica y manejo de campañas a nivel nacional para organizaciones y agencias gubernamentales. Empezó su carrera en la oficina de comunicaciones de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama.

Se desempeñó como secretaria de prensa del Departamento de Educación de EUA. En 2012 se convirtió en la primera dominicana en tener un discurso en la convención nacional demócrata y es reconocida por sus frecuentes participaciones como comentarista política para las cadenas CNN, Univisión y Telemundo, participando como analista política para esta última cadena de TV durante la cobertura del pasado discurso del presidente Donal Trump. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Johanny, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Aportes de los latinos en USA. De acuerdo con recientes estudio del Centro de Investigación Económica de la Universidad Luterana de California, el Centro de Estudios de Salud y Cultura Latina de la Universidad de California-Los Ángeles (UCLA), en USA el 19% es de población latina. Generan al año US$2,8 billones, el equivalente a lo que e$ México y Brasil juntos. «Si fueran un país independiente, sería la quinta economía del mundo, con un Producto Interior Bruto (PIB) mayor que el de Reino Unido, India o Francia», apunta Sol Trujillo, cofundador y presidente de la junta de Latino Donor Collaborative (LDC), una organización independiente y autofinanciada cuyo objetivo es destacar el rol socioeconómico de este grupo étnico.

►Salud: ¿Qué problemas a los ojos puede causar la diabetes? Con el tiempo, los niveles altos de glucosa en la sangre pueden dañar los vasos sanguíneos y los cristalinos (lentes) de los ojos. Esto puede causar problemas oculares graves en los diabéticos que pueden dañar su visión y, en ocasiones, causar ceguera. Consulte su médico.

►Servicio comunitario: Los estafadores usan trampas, engaños y mentiras con el fin de robar su dinero o información personal. Los estafadores utilizan diversas formas para cometer sus fechorías. Más información = https://www.usa.gov/es/quejas

►Sobre el español: Pantomima = Representación realizada por medio de gestos y movimientos sin emplear palabras.

►Dólar y Euro hasta este domingo 30: Compra del dólar 62.28 y venta 63.48; Compra euro 66.86 y venta 70.18

►Combustibles: Del 29 de marzo al 4 de abril: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

