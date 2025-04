Dominicanos procedentes del municipio de Villa Riva, provincia Duarte, y residentes en esta ciudad, se proponen hacer colectas y rifas entre sus compueblanos para terminar la reparación del «Hospital Municipal Alicia de Legendre», paralizado desde hace más de mil 800 días (5 años).

El centro hospitalario se encuentra en «cuidados intensivos», porque carece del más mínimo medicamento y de instrumentos clínicos para socorrer cualquier persona que sea llevada en estado de emergencia. Mayores detalles. Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=6605.

►Gracias, gracias, gracias: El autor de esta columna da las gracias reiteradas a las 19 instituciones, entre ellas, políticas, comunitarias, sociales, periodísticas, profesionales, deportivas, religiosas, del transporte y comerciantes, que de manera conjunta nos reconocieron recientemente, «por ser un defensor de los mejores intereses de la comunidad dominicana en NY”, y la vez nos declararon como “periodista del año 2024». Es la primera vez que sucede un reconocimiento de esa naturaleza con un periodista dominicano en la urbe, diiicen. Se efectuó recientemente en Alianza Dominicana (Alto Manhattan). Se suspendió una actividad bailable y brindis de bebidas por respeto a las víctimas de la tragedia ocurrida en la RD.

►No llores como mujer lo que no defendiste como hombre: Dirigentes del PLD-NY, pidiendo reservas de sus identidades y parafraseando a Balaguer sobre el llanto de Boabdil tras entregar sus llaves a los Reyes Católicos, en enero de 1492, cuando su madre Aixa le enrostró «no llores como mujer lo que no defendiste como hombre». Eso mismo pasa en el PLD, que los aspirantes presidenciales no trabajan y rechazaron lo aprobado entre el 3 de marzo y el 3 de abril de este año, donde todo aquel que aspirara a ser candidato presidencial depositara una carta que expresara eso. Alegaron y alegaron que no se podía hacer, siendo el mismo procedimiento que se hizo en el pasado reciente. Abel Martínez, quien en el proceso pasado se benefició de la llamada «consulta», ahora rechaza el mecanismo por considerarlo poco transparente y ajeno a las reglas del juego. ¡Huumm! Como la democracia lo permite, se establecieron otras fechas para el proceso, esperando que todos trabajen, se inscriban y dinamicen el partido, porque no hay razones para otras excusas, al menos que una mano diestra oriente, disponga y ordene. ¡Ay!

►PLD en guerra fría, estratégica y silenciosa:

Observadores políticos dominicanos en Brooklyn sostienen que el PLD está en guerra. Una guerra fría, estratégica y silenciosa. Pero, la seccional del PLD-NY apoya 100×100 la decisión del Comité Político (CP) de que el próximo 8 de junio oficializará cuáles serán los aspirantes a ocupar la casilla presidencial, hacen constar en documento de prensa. Ahí se escogerán quienes serán los precandidatos(as) para la posterior elección de la persona que representaría al PLD en octubre del 2027, cuando se entre al proceso en que los partidos políticos presenten sus candidatos(as) a la Presidencia de la Republica”. Los «peledeces neoyorkinos», de 34 miembros del Comité Central (CC), en la plaza electoral de dominicanos más grande del mundo en el exterior, 32 de ellos reiteran que su candidato presidencial lo es Javier García. Entérate NY posee la lista, pero la fuente pidió reserva de su identidad. Diiicen que lo apoyan por ser un «consuetudinario» trabajador a favor de la base, mantenerse «impertérrito» a los principios y lineamientos de la entidad política.Los otros aspirantes son Charles Mariotti, Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño, Juan Ariel Jiménez, Francisco Javier García, Abel Martínez; Manfred Mata, y Mario Bruno González.

►Diputado exterior debe aclarar: Rueda por doquier en NYC el video de un programa de TV donde se acusa al diputado del PRM por el exterior, Norberto Rodríguez, de apropiarse supuestamente de unas tierras en Los Guayacanes sin poseer títulos, proclama del productor del programa. Pero, una fuente de entero crédito informó a Entérate NY lo siguiente: El diputado posee título de propiedad. Le compró esos terrenos, ubicados en posición privilegiada turísticamente en Los Guayacanes, a la ex diputada del PRSC, Lila Alburquerque, que se lo vendió con su título por cerca de 40 millones de pesos dominicanos, diiicen. Opinólogos en el Alto Manhattan para transparentar la situación solicitan al legislador aclarar el caso. «Quien no tiene hechas, no tiene sospechas», vociferó un ciudadano en Paterson-Nueva Jersey. ¿Podría parar esto en la justicia?

►Lío al PRM en actividad pública Alto Manhattan:

Lectores nuestros nos enviaron un video firmado en la avenida Saint Nicholas, mientras el cónsul quisqueyano en NY, Jesús -Chú- Vásquez, se dirigía al público. Serias acusaciones de una dominicana señalando y acusando (a todo pulmón) al propio cónsul, al PRM y al presidente Abinader en plena avenida del Alto Manhattan, el pasado sábado, a plena luz del día. Un allegado a Chú fue a tratar de parar a la fémina e inmediatamente la iracunda dama vociferó «a mí no me vengas aconsejar, no me toques» con voz autoritaria. Luego trató el comisionado de Transporte DOT-NY, sin lograrlo tampoco. Estamos descontentos con el PRM en NY, comentaron varios de los presentes que observaron y escucharon las descargas.

►Arnaud en cibaeño = AiNo: Opinólogos en El Bronx, al analizar el «equipo político» en NY del director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) en RD y miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del PRM, Winston Arnaud, concluyeron: Sus integrantes son perdedores de candidaturas, otros rechazados por la base del PRM y por la mayoría de la comunidad dominicana en la Gran Manzana por estar «quemados». Recuerdan lo dicho por Guido Gómez, «la fuerza del clientelismo no construye liderazgo, y nadie se hace líder manejando nómina pública». ¡Ay! También recuerdan el refrán popular «el que tenga la lágrima honda, que empiece a llorar temprano», y el refrán es enseñanzas, sentencias o consejos, como elemento común que atañe a todos los seres humanos. ¿Hay debilidad en la estructura política? ¡Huumm! Un cibaeño en el Alto Manhattan por decir Arnaud dijo «AiNo». «Suerte a Winston Arnaud en sus aspiraciones presidenciales» contestó otro.

►Del dicho al hecho hay mucho trecho:

Lectores nuestros nos escriben desde Queens. Ni quito ni pongo. Veamos: El alcalde Eric Adams envió este fin de semana un mensaje a los inmigrantes en NYC: «Vivan su vida», sin temor a ser detenidos por Inmigración. ICE no irá a las escuelas, a los centros de oración, no está en los hospitales». Sin embargo, diiicen, «del dicho al hecho hay mucho trecho». Adams firmó en enero pasado con el director de Inmigración, Thomas Homan, una orden ejecutiva que permite a Inmigración operar en NYC con libertad. A los pocos días el ICE apresó a 20 inmigrantes, entre ellos algunos dominicanos, en el Alto Manhattan y El Bronx. Ver = https://elnuevodiario.com.do/ice-apresa-20-inmigrantes-este-martes-entre-el-alto-manhattan-y-el-bronx/ El ICE en su página (abril 16) = https://www.ice.gov/news/releases/ice-law-enforcement-partners-arrest-more-200-alien-offenders-during-enhanced informó que en este mes ha apresado en la Gran Manzana 206 inmigrantes, incluidos algunos quisqueyanos. Los lectores recuerdan que el juez de la Supresa Corte, Dale Ho, al desestimar hace pocas semanas los delitos que se le imputaban a Adams, dijo: «el alcalde podría estar más en deuda con las exigencias del gobierno federal que con los deseos de sus electores» para llevar a cabo las políticas antinmigración de Trump en NYC, donde las autoridades migratorias no «podían» operar. “Todo aquí parece un trato; desestimar la acusación a cambio de concesiones en la política migratoria”, escribió el juez. ¡Ay! Ante esta situación, miles de inmigrantes, entre ellos dominicanos, no están saliendo a visitar familiares, amigos, relacionados, a los restaurantes, ni al parque, por temor a que ICE los aprese, diiicen.

►Roberto Fulcar en NY: El influyente y poderoso ex ministro de Educación en la RD y Presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del PRM, Roberto Fulcar, puso a circular este sábado (5:00 PM) su obra «Mi Compromiso con la Educación» en la Dirección de Cultura-NY en el Alto Manhattan. El libro que recoge su visión y recorrido histórico en el sector educativo, así como sus propuestas para transformar el sistema a partir de una mirada crítica y profundamente humana. «Cada momento de este encuentro es testimonio del poder transformador de la educación y la dedicación de quienes la impulsan. Sin duda, esta jornada quedará marcada en la memoria de todos los presentes y de quienes nos siguen a través de las redes sociales. Hoy reafirmamos que la educación no solo es un derecho, sino el pilar sobre el que se construye un futuro más justo, inclusivo y próspero para nuestros pueblos”, dijo Fulcar. Al evento asistieron unas 200 personas, pareció una convención del PRM, susurró un dirigente, pidiendo reservas de su identidad, porque a parte de NY, vinieron desde Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania, pertenecientes a las diferentes instituciones del Estado en dichos lugares (Consulados, Index, Senasa, Intrant, La Mano Amiga, ProDominicana, InPosDom, Aduanas y Supérate, entre otras). ¡Huumm!

►De la embajada USA en RD: La Embajada de los EE. UU. recibe llamadas frecuentes de ciudadanos estadounidenses que necesitan ayuda tras enfermar o accidentarse mientras viajan. Muchos se sorprenden por los costos de la atención médica, especialmente en clínicas y hospitales privados. El enfermarse o accidentarse puede ocurrir en cualquier momento y lugar. Es importante recordar que los seguros de salud de EE. UU, incluidos Medicare y Medicaid, no cubren gastos médicos en el extranjero. El seguro de viaje, que a menudo incluye cobertura para evacuación médica, está disponible a precios razonables. Se recomienda adquirirlo antes de viajar y contar con fondos suficientes para gastos médicos básicos. Planifique con anticipación su viaje y contacte a la embajada en caso de emergencia en el 1-829-947-6370 o por correo electrónico a: DominicanRepublic.ACS@gdit-gss.com.

►Un valor dominicano en NY: Eunice Carolina Cuevas Duval, de 28 años, oriunda de Neyba, es médico general, se prepara para iniciar un nuevo capítulo en su vida profesional. Especialidad en Medicina Familiar en el The Brooklyn Hospital Center de NY. Logró graduarse con la más alta calificación de su promoción. Cuevas Duval, para poner más en alto la bandera tricolor, comenzará su residencia médica en medicina familiar el próximo 1 de junio en dicho centro hospitalario, donde estará formándose durante tres años; y sueña con regresar a RD una vez finalizada su especialidad para ejercer en su pueblo y aportar sus conocimientos al desarrollo de la salud comunitaria, especialmente en las zonas más necesitadas. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Eunice, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El fenecido papa Jorge Mario Bergoglio (Francisco) tuvo una novia (Amalia Damonte) en Argentina durante su infancia (12 años) y le escribió una carta: ‘Si no me caso contigo, seré papa’. Sin embargo, los padres de Amalia desaprobaron cualquier tipo de vínculo amoroso. Ella narró que no respondió la carta, porque deseaba cortar cualquier relación. Además, su padre la golpeó por haber escrito previamente a un niño. El papa también tuvo una novia antes de ingresar al seminario. A los 21 años, estuvo comprometido con una mujer que trabajaba en el mundo del cine. Ella se casó luego y tuvo hijos. Ya en su camino hacia el sacerdocio, Francisco confesó haber sentido una fuerte atracción por una joven durante una boda familiar. Afirmó que ella lo dejó desconcentrado durante varios días, al punto de dificultar su oración. Sin embargo, superó esa distracción y continuó con su vocación religiosa.

►Salud: La sandía, símbolo refrescante del verano y emblema de la buena salud. Según los análisis y recomendaciones de la Inteligencia Artificial (IA), este jugoso fruto no solo encanta por su dulzura, también ofrece múltiples virtudes para el bienestar. 7 beneficios: Hidratación Suprema. Fuente de Nutrientes Esenciales. Beneficios para la Salud Cardiovascular. Propiedades Antiinflamatorias. Apoyo a la Digestión. Energía Natural para el Cuerpo. Cuidado Integral de la Piel.

►Servicio comunitario: Cómo saber si alguien está usando su identidad (Identity Theft), que hacen los estafadores para robar información personal, cómo protegerse y dónde poner la denuncia. Visite = https://www.robodeidentidad.gov/.

►Sobre el español: Petulancia = Vana y exagerada presunción.

►Frase: No es la vida la que separa a la gente, es la maldad, hipocresía, traición, egoísmo y falta de respeto.

►Dólar y Euro hasta este domingo 27: Compra del dólar 58.26 y venta 60.18; Compra euro 65.51 y venta 69.76

►Combustibles: Del 26 de abril al 2 de mayo: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

