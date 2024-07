Entérate NY: El PRM en Nueva York

Diversas informaciones por parte de dirigentes del PRM-NY, pidiendo reservas de sus identidades, informaron a Entérate NY: 1- Que Chú Vásquez declinó ser cónsul en NY. 2- Qué el viceministro de agricultura Euladio Ramírez, que estuvo en Dominican Taste Festiva en el Alto Manhattan, será designado en el IAD, y eso era un reguero de compañeritos detrás de él ¡Uff! dizque para que los fueran conociendo.

¡Virgen Santísima! Este domingo dirigió una reunión en el local del partido en El Bronx y en la tarde estuvo encabezando un encuentro con los “compañeros” en Connecticut. 3- Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) estuvo hace par de días en la Gran Manzana, con su familia, y se reunió con varios dirigentes perremeístas. Hizo lo mismo en NYC, la semana anterior, Tony Peña Guaba.

Ambos aspiran a la presidencia de la RD en el 2028. 4- Que Alejandro Rodríguez (Tontón) se iría para la RD, por encomienda del presidente Abinader para hacerle frente a su quebranto de salud. Diiicen que su esposa Johanna Miranda -Beba- (con 2 meses en RD) y él adquirieron tremendo apartamento, detrás del Banco Central en la capital dominicana. Ambos son funcionarios del gobierno en NYC.

5-Asimismo, que Yulín Mateo, presidente del PRM en NY y vicecónsul está “joseando a diestra y siniestra en RD el cargo de cónsul en NY”. Tiene un mes en RD y le hace “bembita al actual incumbente, Eligio Jáquez, porque hay un fuerte movimiento para que Abinadeer lo deje un año más en el cargo y Yulín sostiene que a él ya le corresponde el cargo por 1 año.

6- Curándose en salud se encuentra en la RD desde hace una semana, un lambón, limpia saco, delator, serruchador de palo y traicionero, un empleado de quinta categoría en el sector público dominicano en NYC, el cual está visitando “sus padrinos, Milagros Ortiz Bosch, el senador Carlos Gómez, a Hipólito Mejía, etc. etc. para cuando lleguen los cambios a la Gran Manzana lo dejen en su misma posición”. ¡Bueeeno!

►Por gobernar bien RD avanza: Lectores de Entérate NY en Queens nos escriben brevemente. Ni quito ni pongo. Los dominicanos que vivimos en el exterior somos testigos y conocedores de que nuestro país avanza en su crecimiento, nada más y nada menos porque el presidente Luis Abinader gobierna bien para beneficio del país caribeño. Ver: https://almomento.net/ministerio-de-economia-destaca-rd-mantiene-senda-de-recuperacion-plena-del-crecimiento-economico-y-plantea-reformas-para-que-sea-mas-sostenido/

►“La comidilla en el Alto Manhattan”: En estos momentos es sobre el “Dominican Taste Festival”, que dirige Elida Almonte, celebrado el pasado fin de semana en el Alto Manhattan. Veamos: Los comentarios por doquier en restaurantes, bodegas, activistas políticos y comunitarios son de que hubo mucho menos asistencia al evento que en años anteriores.

Desorganización en la logística. Que hubo más casetas y en primeros lugares de productos no dominicanos, entre ellos “Brazilian Food”, “Snow Cones”, “Gourmet Sauces”, “Chicharrones colombianos”. “El Dominican Taste Festival es un evento cultural, gastronómico, turístico que sirve como una plataforma para celebrar y difundir el folklor, tradiciones, música, costumbres y comidas dominicanas. Los artesanos dominicanos presentaron una variedad de artículos confeccionados a mano, no solo mostraron la creatividad y el talento, también destacaron la riqueza de los recursos naturales de RD, pero sus casetas fueron colocadas al final de la Plaza, porque las mismas, diiicen, costaban US$500.00 atrás y las de productos extranjeros, ubicadas frente al gentío costaban US$2,000.00. No se vendió comida criolla, ni habichuela con dulce, solo algunos dulcitos variados, entre otros gourmets quisqueyanos.

Todo se desarrolló en orden, y las personas disfrutaron, aunque en un momento se presentó una acalorada discusión entre dos personas que no desencadenó en violencia por la rápida intervención de un tercero y la presencia policial en el lugar. Todo por el encendido de un …… ¡Huumm! Este evento fue patrocinado por los ministerios de Agricultura, Turismo, Cultura, el consulado dominicano RD-NY; Banreservas; Aeropuerto Internacional de Bávaro (IAB); Ron Barceló; Cerveza República “La Tuya”; La Provincia de Valverde-RD; Café Colao; y otras 21 instituciones. Video: https://www.youtube.com/watch?v=fsphrzprWdk

►El cónsul y yo: Coincidimos con el cónsul Eligio Jáquez al participar de la “Feria” este fin de semana en el Alto Manhattan, la cual cubrimos. Hablamos por un tubo y 7 llaves, lo entrevisté, comimos chicharrones colombianos (no criollos) de manera conjunta, me invitó a comer en Moca.

¿Quién pagó? Entre otras cosas dijo que en sus 4 años de gestión no hay nada que se haya propuesto realizar desde la sede que no lo haya hecho. Le queda no haber logrado la adquisición del edificio propio del consulado y alojar las oficinas públicas de RD en NY.

Afirmó que en su gestión lo que más le ha llenado de satisfacción ha sido la naturalización de más de 13 mil quisqueyanos. Añadió que, como productor agropecuario exportables como el mango y pollos para la producción y consumo nacional, además de promotor de tecnología le enorgullece ver la exhibición de la Feria. Además, la compañía que a esos productos criollos le hacen un grupo de funcionarios de la RD.

Un ciudadano en Queens vociferó “Eligio es accesible, comparte, dialoga, es sencillo, humilde, respetuoso, siempre y cuando no esté rodeado de algún lambón, serruchador, limpia saco, distorsionador, tumba polvo y delator. Algo que proclamó el propio cónsul el “Día del Periodista” en una actividad de “Cibao Meat Products” en abril de 2021 en El Bronx: “Los hombres públicos a veces quisiéramos siempre que se dijeran solo las cosas buenas, pero si la prensa actuara así estaría incumpliendo con su responsabilidad”.

“Los periodistas tienen el deber sagrado de llevar la información para que el pueblo se forje su opinión sobre los acontecimientos”. A quien le sirva el sombrero que se lo ponga.

Ver = https://hoy.com.do/consul-si-la-prensa-solo-publica-las-cosas-buenas-estaria-incumpliendo-con-su-responsabilidad/ Dos religiosas presentes en el lugar expresaron ¡Ay Dios Santos! y la otra contestó ¡Ay San Elías!

►Un próspero empresario: Se conoció en la entrevista que Eligio Jáquez es un próspero empresario de gran magnitud en el país. ¡Uff! Veamos: Es un gran exportador de mangos. RD se encamina a exportar este año 32 millones de kilogramos de la fruta, un incremento del 30 % con relación a lo enviado a los mercados internacionales en 2023; un 47 % a los mercados de la Unión Europea, un 28 % a EUA y un 22 % al Reino Unido.

Para el 2024 se proyecta que las ventas de la fruta alcancen los 50 millones de dólares. Asimismo, Jáquez es productor asociado de la Corporación Avícola Pollo Cibao, la más grande empresa del ramo en el país caribeño.

Esta empresa, además de una elevada producción propia, a la vez se asocia con decenas de empresarios avícolas a los que les provee pollitos, alimentos, asistencia técnica y medicamentos para, al final, recibirles los pollos terminados. Cada año, “Pollo Cibao” premia a los asociados que hayan tenido el mejor desempeño y el año pasado esa distinción correspondió a la «Granja Interaviar», propiedad de Jáquez, en razón de que logró durante el año producir 6 parvadas Triple A, que es la más alta calificación (Triple A, Doble A, Clases A, B y C).

Demás está decir que ha sido productor avícola desde el año 1986 (38 años) y desarrollador genético de la raza Cobb, propiedad de la Tyson Foods de EUA. En el 2002 se asoció a 19 productoras para fundar la empresa “Cobb Caribe SA”, que desde entonces explota granjas avícolas de las Abuelas de esta raza, para reproducir las madres y padres de los pollos de consumo que hoy en día abastece el 58 % de la demanda de pollos de consumo en la RD.

Cada año, RD produce y consume unos 252 millones de las aves para abastecer la demanda nacional. “Gobierno que trabaja país que progresa”. ¡Eh! “Hombre que trabaja familia que progresa”. Exitos y suerte Eligio.

►Eso es ingratitud y obstinación: La semana pasada hubo una actividad en un reconocido restaurant en la calle Dyckman. Alguien iba a llamar a RD, pero solo llegó a marcar el código de área en el país 809. En el sitio estaban mansos y cimarrones. Muchos discursos, bla, bla, bla, elogios a borbotones como a Villega, a todo el que sale y llega, menos a una dama de principios, educada, sencilla, modesta, no dada a la publicidad aun desarrollando real y verdaderamente actividades en bien de la comunidad, y su presencia en cualquier actividad es denotativa entre los demás, por las múltiples obras que viene ejecutando a favor de las mujeres, y no hace ostentación de esa condición, diiicen. Parece que en contra de esa prestante y respetuosa dama hay una obstinación de parte de la que sufre el Síndrome de Eróstrato. No la saluda, menciona, ni la invita a sentarse en la mesa principal de los eventos que hace, hecho repetitivo en ocasiones anteriores. Varios contertulios que participaron de la actividad lo notaron, diiicen, y comentan en voz baja a “eso se le llama ingratitud” ¡Uff!

►Un valor dominicano en NY: Yanilda Estrella, mujer de fe que ha dedicado su vida a servir y apoyar a las mujeres en su comunidad, con ello, enalteciendo la bandera tricolor. Sus padres la trajeron pequeña a NYC desde San Fco. de Macorís. Es la fundadora y presidenta de la Fundación «El Secreto de un Futuro Mejor», transformando innumerables vidas a través de su liderazgo y compromiso inquebrantable. Ha sido un faro de esperanza y un catalizador de cambio para muchas féminas. Desde hace 7 años la Fundación ha proporcionado un espacio donde las mujeres pueden crecer juntas, dejando huellas positivas y contribuyendo a la mejora de la sociedad. Su pasión es inspirar a las féminas a salir de su zona de comodidad, a creer en sí mismas y en su capacidad para llevar una vida balanceada. Su Fundación sostiene que se puede caminar unido por un futuro mejor, con fe y dedicación para cambiar la sociedad. Yanilda, humilde, sencilla, profesional, se caracteriza por lo que hace, no vuelve un figureo. Diversas instituciones la han reconocido por su entrega y labor comunitaria real y verdadera, sin algarabía. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Yanilda, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Desde el 1932, la cédula de identidad y electoral se ha renovado cinco veces. Fue el 14 de diciembre de 1940 cuando se estableció la cédula para mujeres mayores de 18 años. Todos esos años se utilizaba la denominada cédula el «librito» con los datos personales, una foto, las huellas dactilares y contenía un número individual con una serie correspondiente al pueblo donde la persona residía. La próxima renovación está pautada para el 26 de octubre del 2024, un proceso en el que trabajan las direcciones y comisiones de la JCE. La Junta suscribió un acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia especializada de Naciones Unidas, que entre otras actividades se encarga de la normalización de las especificaciones técnicas de cédulas y pasaportes en todo el mundo.

►Servicio comunitario: Opciones para aprender inglés desde su casa o presencial. Para más información = https://www.usalearns.org/

►Salud: La vitamina D es conocida por sus múltiples beneficios para la salud, que van desde el fortalecimiento de los huesos y músculos hasta una función cardíaca robusta. Sin embargo, la carencia de esta vitamina puede desencadenar diversas enfermedades. La principal fuente de vitamina D es la exposición al sol, ya que los rayos solares ayudan a sintetizar esta. Los síntomas más habituales de la deficiencia de vitamina D incluyen dolor de huesos, debilidad muscular, fatiga y cambios de humor.

►Sobre el español: Oprobio = Afrenta, deshonra pública

►Dólar y euro hasta este domingo 30: Compra del dólar 58.37 y venta 59.47. Compra euro 62.04 y venta 65.57

►Combustibles: Del 29 de junio al 5 de julio: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com.

