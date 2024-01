Entérate NY: La JCE hizo su trabajo

►PRM en Circunscripción 1-USA: La senadora del PRM por la capital, Faride Raful, es la co-cordinadora de la campaña reeleccionista del presidente Luis Abinader en el 2024. José Ignacio Paliza el coordinador general y Eduardo Estrella, presidente del Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), de la coalición de organizaciones políticas. El pasado fin de semana Raful estuvo en NYC y se reunió el sábado en la Iglesia Santa Rosa de Lima, en la calle 165 con la avenida Saint Nicholas, en el Alto Manhattan, y en el local de la organización, en El Bronx, con la plana mayor de los compañeros, nos precisó una fuente de irrefutable crédito. Juramentó al cónsul Eligio Jáquez como coordinador general de campaña para la Circunscripción 1-USA; a las dirigentes Rafaela Gómez y la diputada Servia Iris Familia como sus asistentes; al doctor Rafael Lantigua en finanzas; a Neftalí Fuerte, asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos de las Comunidades Dominicanas del Exterior, trabajará con Faride en las 3 Circunscripciones. Los todólogos y sabiólogos recordaron que el propio presidente Abinader proclamó en agosto 2023 “renunciarán a sus cargos o tomarán licencia los funcionarios altos y medios que pasarán a integrar su comando de campaña de cara a las elecciones. La medida busca evitar que los recursos del Estado sean usados en la campaña proselitistas de esa organización. “Tenemos que tener un cuidado muy especial para no utilizar los recursos públicos”, precisó el jefe del Estado y aseguró que habrá un gabinete que vigilará esas acciones, encabezado por la directora general de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch. Ver: https://elnacional.com.do/se-van-funcionarios-dirijan-campana-prm/

►Lo que dice la Ley: A los funcionarios y servidores públicos les está estrictamente prohibido incurrir en acciones consagradas en el artículo 80 de la Ley 41-08 de Función Pública. Diiicen los opinólogos que el cónsul Jáquez y Fuerte como asesor del mandatario, tienen que renunciar o tomar licencia en sus cargos. Entre otras cosas, la ley prohíbe: 1- Participar en actividades en las que se traten temas sobre los cuales el servidor público tenga intereses particulares económicos, patrimoniales o de índole política que en algún modo planteen conflictos de intereses. 2- Servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político. 3- Se advierte aquellos funcionarios y servidores públicos que, sin importar su jerarquía, transgredan las prohibiciones establecidas en la ley, serán sometidos a los procesos disciplinarios, civiles y penales, según corresponda. Mayores detalles = https://www.youtube.com/watch?v=becK3vEbCMs

Machete a la obra, que renuncien o tomen licencias, diiicen en el Alto Manhattan. Pero un coro de compañeros en El Bronx canta = https://www.youtube.com/watch?v=xf6cyDfi8t8

►La JCE hizo su trabajo: Los datos que la JCE presentó en NY, con relación a los empadronados en el exterior, demuestra que hizo el trabajo a lo largo y ancho del mundo. Ante una batería de periodistas y representantes de partidos políticos, su presidente Román Jáquez, presentó de manera preliminar, la siguiente estadística: 870 mil dominicanos empadronados en 34 países. En EUA hay 616,995 (71%) empadronados. En NY = 275,350 (31.66%); Nueva Jersey = 113,274 (13%); Madrid = 72,511 (8%); Boston = 59,771 (6%); Puerto Rico = 48,603 (5%); Filadelfia = 47,604; Miami = 37,763; Barcelona = 32,686, Orlando = 31,929; y Providencia = 25,327, entre otros. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ZH1lxgEkUrE Se efectuaron 1,221 operativos móviles, se proyectan 1,434 colegios electorales en 421 recintos en el exterior. Desde 2021 a la fecha, la Junta ha dado 586,894 servicios vinculados al registro civil e identidad de los quisqueyanos. En conclusión, hubo 275 mil nuevos electores. El total de empadronados en ultramar representa el 11% del padrón general. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “más claro de ahí no canta un gallo” ¡Ay, ay, ay!

►Eso es risa, risa, cuá, cuá, cuá: Con el triunfo del Licey ante las Estrellas Orientales este sábado en el estadio Tetelo Vargas, en San Pedro de Macorís, declarándose campeón del torneo de béisbol otoño-invernal 2023-24, nuestro primer congresista en EUA, el valorado Adriano Espaillat, no ha dejado de reir, reir y estar lleno de alegría, placer, alborozo y emoción porque su equipo ¡Los Gloriosos Tigres del Licey! (como acostumbra decirlo en público) se convirtieran en campeones nuevamente. ¡24 Coronas! ¡24 Trofeos! ¡En el 2024! ¡Uff! Todo el que le hablaba este domingo, Adriano solía responder ¡Los Gloriosos Tigres del Licey! campeones nuevamente, cuá, cuá, cuá, vuelve y vuelve a reírse. Indiscutiblemente está pletórico y enorgullecido. ¡Felicidades! Adriano Espaillat, el que gana es el que goza, diiicen. Ahora “Los Gloriosos Tigres del Licey” representarán a RD en la Serie del Caribe, que se celebrará en Miami del 1 al 9 de febrero con la participación de representantes de nuestro país, México, Puerto Rico, Venezuela, Curazao, Nicaragua y Panamá.

►Ley 1-24: Todo el que huele a “chivato”, “calié”, y “soplón” ahora el tigueraje dominicano en el Alto Manhattan le llama One Twenty Four (1-24), como la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Es frecuente escuchar entre los quisqueyanos One Twenty Four “ven acá” “oye esto”. Taxistas con el # asignado 124, ahora no quieren que le llamen como de costumbre One Twenty Four. En uno de sus artículos, el 11, la ley “obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal a entregarle a la DNI todas las informaciones que ésta requiera». Agrega, se castiga con prisión de dos a tres años y multas desde 9 a 15 salarios mínimos del sector público a quienes «oculten informaciones» requeridas por el organismo. ¡Uff! Diiicen que la Ley es un atentado a los artículos 5, 6, 7, 8, 38, 69 y 78 de la Constitución dominicana: Ver = https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/REP%C3%9ABLICA-DOMINICANA-Constitucion.pdf

►Con votos o botas (I): Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan coinciden en que los que apoyan la reelección del presidente Luis Abinader tienen como norte ganar las elecciones del 2024 con votos o botas, como en los tiempos de Balaguer, diiicen los sabiólogos y opinólogos. Proverbio: Mateo 7:16 = “Por sus frutos los conoceréis”. 1- El ingreso de vehículos con letreros del PRM a la sede del Décimo Tercer Batallón de Infantería del Ejército Nacional, en Azua a echar gasolina para acompañar un recorrido del mandatario. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=JfuUgFBH9ro JCE proclama: “El artículo 252 numeral 3 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas son apartidistas. 2- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), calificó la recién ley aprobada 1-24 “Ley Dictadura” del presidente Luis Abinader.

►Con votos o botas (II): 3- El camarógrafo de TV en RD, Aneudy Betances, fue apresado y despojado de sus documentos y equipos de trabajos por agentes del DNI por filmar desde la calle la fachada de esa institución en la capital. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=VGNtZYcy0oQ 4- La semana pasada, en Ocoa el prestigioso médico y candidato a senador del PRSC, Wazar Gómez, fue apresado por exhibir solo y pacíficamente un cartel que decía “Señor presidente, ¿por qué hay tantos pacientes de cáncer y psiquiátricos en Ocoa?” Apresado, maltratado y tirado en una camioneta. ¡Uff! Ver: https://www.youtube.com/watch?v=kP0lFzsWJT4 El presidente del CMD, Dr. Waldo Ariel Suero, rechazó y consideró la detención abusiva y antidemocrática. El diputado Sócrates Pérez expresó “hay que respetar los derechos constitucionales”. El doctor no pedía nada para él, sino para mejores condiciones de los enfermos de cáncer, problemas de salud mental y otras patologías. Sectores ocoeños ya iban a protestar para las calles, pero el presidente Abinader ordena su libertad. Ver: https://almomento.net/abinader-ordena-liberar-medico-detenido-cuando-protestaba-sjo/ “Saque usted sus propias conclusiones, amigo lector”. En el Alto Manhattan cantan = https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo

►En defensa del presidente Abinader: La reconocida y aguerrida activista comunitaria en NY, Elida Almonte, ha recibido el apoyo de muchos de sus connacionales luego que hiciera público los avances en materia de obras y programas sociales en RD durante 2023 por parte del presidente Luis Abinader, quien busca la reelección. Almonte, también presidenta de la Cámara de Comercio Dominicana USA, directora ejecutiva del Festival del Sabor Dominicano (Dominican Taste Festival), y enlace con la sociedad civil del PRM en NY, diiiiijo, entre otras cosas, “el mandatario ha trabajado incansablemente para impulsar el desarrollo del país y mejorar la calidad de vida de los más necesitados, a través de proyectos de infraestructura, programas educativos, mejoras en el sector salud, vivienda, promoción turística y programas sociales, acciones dirigidas a los sectores más vulnerables. Estos logros demuestran el compromiso del Gobierno con el progreso y bienestar de la nación, logrando un impacto positivo en la sociedad dominicana, los cuales sientan las bases para un futuro prometedor en la nación. Ver: https://hoy.com.do/destaca-avances-en-materia-de-obras-y-programas-sociales-en-rd-durante-2023/

►Lo del consulado RD-NY: Una fuente a lo interno en la sede consular RD-NY nos dijo y envió algunos links. Ni quito ni pongo: El cónsul Eligio Jáquez desempeña sus funciones de manera parsimoniosa y en vista de eso su hermano (Antonio Jáquez) se encuentra en el consulado asistiéndolo. Your brother: Es ley, batuta y constitución, diiicen. ¡Uff! ¿Y los vicecónsules? ¡Huumm! Se recuerda que AlPaís-NY protestó (febrero 2021) por ese nepotismo, ya que la Ley de Función Pública 41-08 prohíbe tener en la misma institución a quienes tengan lazos de consanguinidad, y la propia Constitución en su artículo 102 establece “serán sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados o relacionados». Ver: https://elnuevodiario.com.do/alpais-en-ny-demanda-destitucion-hermano-de-eligio-jaquez-de-la-sede-consular-de-la-gran-manzana/Luego, el ministerio de Administración Pública emitió la circular 0005001.

En el Alto Manhattan vociferaron: En NY tenemos un cónsul sin estar nombrado. ¡Ay, ay, ay!

►Un valor dominicano en NY: Nacido en Santiago de los Caballeros, Hilario Castillo es un innovador versátil que llegó a NYC a los 10 años de edad. Obtuvo un asociado en El Bronx Community College, participando en los programas de enfermería más desafiantes de la nación. Giró hacia el mundo de la tecnología e innovación, y gracias a su pericia clínica en atención aguda fundó Innovative Neurons, una empresa de infusiones en la que creó un dispositivo médico revolucionario: la jeringa Fast Access Safety Technology (F.A.ST) que facilita la retracción de múltiples agujas, reduciendo incidentes de punción con aguja, con más eficiencia, disminuyendo el tiempo y los desechos médicos, bajando los costos para los hospitales. Es uno de los pocos seleccionados en el prestigioso programa Innovation Corps (I-Corps) de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), poniendo en alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Hilario, usted es un valor dominicano en Nueva York”.

►Cultura general: El lago Enriquillo, ubicado en el Sur de RD, posee 21 kilómetros de largo, parece un océano, es el más grande y el punto más bajo del Caribe. Es una atracción turística popular para observar cocodrilos. Cuenta con la mayor población de estos reptiles. Es de agua salada sin salida al mar. Se formó hace 10 millones de años. El nivel del agua ha aumentado en los últimos años, lo que puede explicar los cambios en el ecosistema.

►Servicio comunitario: Test de pruebas de Covid-19 gratis. Puedes ordenar 4 pruebas gratis. Todos los hogares en USA son elegibles para obtenerlas. El único sitio oficial del gobierno para ordenar sus kits es = https://www.covid.gov/es

►Salud: La enfermedad de Alzheimer es un trastorno del cerebro que empeora con el tiempo. Es la causa más común de demencia y la pérdida gradual de la memoria. Los primeros signos incluyen dificultad para recordar eventos o conversaciones recientes. La enfermedad provoca deterioro en la capacidad de tomar decisiones y juicios razonables en situaciones cotidianas. A medida que los síntomas empeoran, hay más posibilidades de que un hermano u otro familiar se vayan haciendo cargo de sus responsabilidades y alimentación, entre otras cosas. Los medicamentos pueden mejorar los síntomas o retardar su progresión. En USA unos 6,5 millones de personas de 65 años o más viven con Alzheimer. Entre ellos, más del 70 % tiene 75 años o más. De los casi 55 millones de personas con demencia en todo el mundo, se estima entre el 60 y el 70% tiene la enfermedad. Cientos de dominicanos en NYC la padecen.

►Sobre el español: Apócrifo = De dudosa autenticidad en cuanto al contenido o atribución. Que simula, imita o parece ser real, sin serlo.

►Dólar y euro hasta este domingo 21: Compra del dólar 57.99 y venta 59.05; Compra euro 62.71 y venta 66.18

►Combustibles: Del 27 al 2 de febrero: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

