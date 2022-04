Entérate NY: Luis Abinader 2028 y 2032

Se soltó en NY una bomba en el argot político dominicano. El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), doctor Santiago Hazim, inauguró el pasado viernes la oficina de esa entidad en el consulado de RD en NY, y de forma simultánea, Nueva Jersey y Filadelfia.

Dentro de su discurso expresó: “Esto lo hacemos porque entendemos e iremos entendiendo que el gobierno tiene que redistribuir a esos dominicanos que con tanto sacrificio mantienen nuestra bandera e himno en alto y cantamos a voz llena “que linda en el tope esta dominicana bandera quien te viera arriba más arriba mucho más”.

Tenemos que respaldarlo desde el gobierno de turno que sabemos es finito, nosotros no vamos a estar en estos cargos eternamente.

Tenemos un fin, lo sabemos, comprendemos y queremos que cuando llegue ese día en el 2028, 2032… perdonen, algunas veces se me cruzan los cables.

Cuando llegue ese día que podamos salir de los cargos con la frente en alto pudiendo decir que el gobierno dominicano le cumplió a su gente”. https://www.youtube.com/watch?v=sTAzI5u0yqw

Lo repitió

El doctor Santiago Hazim volvió a repetir el meta mensaje: “Hoy, con la satisfacción del deber cumplido, la segunda meta de nuestro gobierno acabamos de acercar los servicios de SaNaSa a ustedes, nos enfocaremos en seguir trabajando por una mejor salud para todos los dominicanos, para nuestro presidente como les dije, para la vicepresidente, para el gabinete de salud, para mi persona y colaboradores, la salud no es un privilegio, es un deber y obligación que tiene cada gobierno de turno, en este caso nos toca a nosotros que los que vengan después del “32” sigan este mismo mandato”.

¿Por qué FP-NY cambió de dirección?

El acto que tenía programado la FP-NY para presentar al presidente de la entidad y ex presidente de la RD, Leonel Fernández, en un Cóctel Pro-Fondos con “ donación” de US$200.00 p/p este domingo a las 3:00 de la tarde en Beverly Hills Manor, ubicado en el 1700 de la avenida Jerome con la calle 174, encima de la base de taxi High Class, fue trasladado silenciosamente hacia Portuguese American Community Center, organización sin fines de lucro, ubicada en el 117 Park Ave. Yonkers, NY 10703 con Teléf. (914) 969-8222, ahora a partir de las 4:00 PM.

Nadie dio explicaciones, que no sea la de un ciudadano en el Alto Manhattan en el sentido de que los “leoncitos” querían evitar un reencuentro con las tropas de “Acción Rápida”, y mejor e pusieron a cantar el “Villancico de Navidad”.https://www.youtube.com/watch?v=cjQ4JlAGMwA

«Quítate tú, pa’ ponerme yo»

Como dice la legendaria salsa del Gran Combo: https://www.youtube.com/watch?v=HknYidXutIY

Como anillo al dedo cae la misma al Comisionado de Cultura en NY. La situación está “Fuerte” en la oficina gubernamental.

Cancelan y suspenden empleados porque no hay dinero para pagar. Sin embargo, nombran y nombran (no de la base) y le pagan, nos informó una fuente. Diiicen que Neftalí Fuerte no le sacaba el guante a Lourdes Batista para que la cancelaran porque quería dirigir la institución desde afuera.

Lo logró, porque ahora hay que pedirle permiso para todo., además, son escasas las actividades culturales que se celebran allí. ¡Ah! Nos informó la misma fuente que la comisionada Francia Vargas tiene que asistir con frecuencia a Corte, porque hay una orden de desalojo.

Un ciudadano vociferó en el Alto Manhattan “Más vale un malo conocido que un bueno por conocer. Otro le contestó “Lourdes se está riendo con la muela de atrás”.

Lanzan candidatura a presidencia PRM-NY:

Decenas de altos, valorados y reconocidos dirigentes de la seccional del PRM-NY lanzaron este fin de semana la candidatura de Luis Emilio Ducasse a la presidencia de ese partido en el estado.

Altagracia Soldevilla proclamó, entre otras cosas: ¿Por qué apoyamos a Ducasse? Porque es un candidato que unifica, conciliador, con experiencia porque fue presidente de la entidad en NY por 5 años, va a trabajar por la organización y la comunidad.

El partido en sus manos va a salir hacia fuera y la comunidad podrá contar con un PRM unificado y fuerte para el 2024. Fue quien hizo el partido cuando no había PRM en NY.

Mientras, Leo Peña sostuvo: ¿Por qué Ducasse?: “Porque ha hecho un trabajo arduo, basado en la confianza y en su credibilidad. Es el hombre indicado para dirigir la seccional que tanto sacrificio nos ha costado”.

El PRM-NY no es un negocio

El ex presidente del PRM-NY, Luis Emilio Ducasse, al hablar en una concurrida rueda de prensa en un restaurant en El Bronx durante el lanzamiento de su candidatura a la presidencia de la seccional expresó, entre otras cosas: “La seccional de NY no es un negocio, y el presidente que surja, que está o venga tiene que entender que no es dueño del partido; es el primer vocero de las decisiones que toman los organismos del partido.

Ese sistema de dirigir y proclamar “yo soy el jefe, soy el que viro, el que hago no funciona en este siglo, lo que funciona es la concertación, y eso fue lo que nos dio el triunfo en las elecciones. Destacó que en el único sitio que el presidente Abinader ganó arrolladoramente en el 2016 fue en NY cuando dirigía el partido, aun robándole las elecciones.

Concluyó diciendo que el PRM tiene que repetir (2024) porque es la única garantía de que los problemas sociales se resuelvan en la RD. Preguntado sobre sus primeras medidas, siendo electo, sostuvo que desarrollará un trabajo de seguimiento entre los compañeros.

“Tenemos que hacer una especie de arqueo, ¿qué tenemos? ¿qué hay? ¿qué hace falta?” ¡Ay, ay, ay! Un ciudadano en Queens vociferó: “Y como decía el inmortal narrador de béisbol, Buck Canel, “No se vayan, que esto se pone bueno”.

Nos envían este artículo: Lectores nuestro en El Bronx nos envían este artículo, implorando que no deje de publicarlo.

Un éxito total

El hoy Comisionado de Transporte de NYC, el dominicano Ydanis Rodríguez, un exconcejal por el Alto Manhattan, se anotó otro virado dentro de sus funciones públicas en la Gran Manzana, porque fue todo un éxito la celebración este sábado en NYC del “Día de la Tierra”, cerrando cientos de cuadras en los 5 condados y asistiendo miles de adultos con su familia.

Es el promotor de dicho plan desde hace varios años. El mismo consiste en cerrar cientos de calles este día libre de vehículos, que sirven como escenario para presentaciones artísticas, clases de gimnasia, talleres educativos, diferentes juegos para niños, además se promueve un ambiente libre de vehículos.

Solo en el Alto Manhattan fueron cerradas la calle Dyckman entre Broadway y La Marina; 196 entre Broadway y Ellwood; 158 West entre Broadway y Ámsterdam;188 Ámsterdam y Audubon; 115 entre las avenidas St. Nicholas y Lenox, entre otras.

La orquesta de Rubby Pérez amenizó el ambiente en la calle Dyckman, asistiendo cientos de personas de diferentes nacionalidades.

Un valor dominicano en NY:

El activista y líder comunitario José María (Tony), un dominicano de pura cepa tiene una amplia trayectoria en trabajos sociales en la comunidad, ayudando en lo más que puede a diferentes organizaciones comunitarias criollas en la Gran Manzana.

Se ha destacado como un ejemplo de trabajo entre sus connacionales en la Metrópoli. Donde quiera que se encuentra o participa de actividades pone en alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Tony, usted es un valor dominicano en NY”.

Servicio comunitario

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en los EUA informa sobre los medicamentos que la persona puede viajar en avión hacia su territorio.

Debes tener una receta o justificante médico válido para traerlo a territorio estadounidense y no por más de 90 días. Más información en https://www.fda.gov/about-fda/about-website/language-assistance-services#spanish

Cultura general

En 1958 dos pilotos de USA volaron en un avión Cessna 172 durante dos meses 64 días, 22 horas y 18 minutos sin aterrizar.

Se modificó quitándole todo el interior y adaptándole un pequeño baño. Partió de Las Vegas. Descendía dos veces al día cerca de una carretera larga y recta sin tocar suelo.

En ese momento un camión cisterna se alineaba con el avión y mediante una plataforma especial suministraba combustible en vuelo. Así se les pasaban alimentos a los pilotos.





