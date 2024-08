Entérate NY: Nuevos cónsules RD en EUA vienen desde allá

El presidente Luis Abinader mediante el decreto 471-24 canceló y sustituyó cónsules en USA: 1- El cónsul en Nueva Jersey, Ángel Aníbal Pichardo fue sustituido por José Francisco Santana Suriel (Bertico), ex diputado PRM por Santo Domingo Este. 2- Lourdes Herrera Tejada (funcionaria del despacho presidencial) es la nueva cónsul en Pensilvania, en sustitución de Alexis Ant. Henríquez. 3- En Boston nombraron al ex ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte por Enrique García Sánchez. 4- En NY a Jesús -Chú- Vásquez, ex ministro de Interior y Policía, por Eligio Jáquez. ¡Ah! A Tonty Rutinel en Colombia; Roberto Rodríguez Hernández en México; y a Guillermo Gómez Canaán en Panamá. Los vicecónsules y auxiliares consulares cancelados pertenecen a Puerto Rico, Aruba, Montreal y Toronto en Canadá. A Cuba, España, Colombia, Guadalupe, Honduras, San Martín, Haití y México. Cesanteados en USA: En NY el vicecónsul Luis Manuel Prince (Manolito Prince), en el cargo desde diciembre 2004. En Miami a Gervasio Martínez y Carlos Manuel Vidal Otaño, y los auxiliares consulares Facundo Castillo, Josefa María Rodríguez de la Rosa y Jesús Rodríguez Acosta. En Los Ángeles, la vicecónsul Jessica Monegro. En Boston a los vicecónsules Luis Arístides Rosario Moreno y Enrique Camarena Francisco. Todos figuran en el decreto 458-24 que hasta este domingo no aparece publicado por la Presidencia de la República. Ver página decretos = https://www.presidencia.gob.do/decretos

►Afirma hay disgusto entre miembros del PRM-NY = https://almomento.net/afirma-hay-disgusto-en-nueva-york-entre-miembros-del-prm/ A parte de lo expresado por Víctor Hugo Senise; hay estoicismo (persona que sufre dolor o problemas sin quejarse ni mostrar lo que siente) entre perremeístas en la circunscripción 1-USA. Pidiendo reservas de sus identidades, manifiestan sus enojos, disgustos de fondo y corazón, simulando con sonrisa sarcástica, con un “Abinader es el jefe de la política internacional, él sabe a quién tiene que nombrar”. Luego de estos pensamientos en voz alta si pinchan algunos de ellos no votan sangre. ¿Entre otras cosas, nos preguntamos “que es lo que quieren con nosotros?”. Ganamos en el 2012 – 2016 – 2020 – y 2024 (los 7 diputados últimamente), la comunidad envía decenas de miles de millones de “lo$ verde$” anualmente; hay 15 consulados y solo el cónsul de NJ reside en EUA y ya lo quitaron, el resto enviado desde RD; hay 50 vicecónsules y solo dos de ellos residen en USA, los 48 restantes enviados desde RD, diiicen. El deseo en RD, al parecer, es que los dirigentes en el exterior nos “inmolemos”, desconociendo en RD que tenemos capacidad para ser cónsules, vicecónsules, auxiliares consulares, embajadores alternos y ministros consejeros ante la ONU, entre otras posiciones. ¡Bueeeno!

►Confirma desprecio a comunidad RD en exterior: Lectores nuestros en El Bronx nos escriben. Ni quito ni pongo. Veamos: Los múltiples y reiterados olvidos a que somos sometidos los dominicanos en el exterior confirma una vez más que el presidente Luis Abinader, al igual que otros gobiernos, nos desprecian. Somos 2,835,593 dominicanos residentes en el exterior (de ellos 2,393,718 en EUA), demostrado que superamos en habitantes 21 provincias en conjunto (Peravia, Azua, Espaillat, Monte Plata, Barahona Monseñor Nouel, Valverde, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Samaná, Bahoruco, Hermanas Mirabal, El Seibo, Hato Mayor, Dajabón, Ocoa, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Independencia y Pedernales) = https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2023/08/10/censo-nacional-rep-dominciana-tiene-10760028-personas/2428956 Todas esas provincias tienen presupuesto$, asignaciones en obras, funcionarios electos, designados y cientos de empleados, etc. Sin embargo, a los integrantes de la comunidad en el exterior no lo nombran en las posiciones que se merecen y han ganado, diiicen; al contrario “exprimen la comunidad”: 1- $10 dólares de impuestos al dominicano por visitar su país. ¡Uff! 2- No se deroga el cobro de $50 dólares al padre de un menor que pasa más de 30 días de vacaciones en RD, por el hecho de haber nacido en el extranjero. 3- Una libreta de pasaporte vale US$25 y los consulados la venden desde US$125 en adelante = https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/2024/08/06/pasaporte-dominicano-es-cinco-veces-mas-caro-para-la-diaspora/2810675 Y hasta US$300.00 = https://www.youtube.com/watch?v=uEARx47ELu8 Aclara no tiene que ver con precios renovación de pasaporte en NY = Director de Pasaportes aclara ese organismo no tiene que ver con precios renovación de pasaporte en NY – El Nuevo Diario (República Dominicana) 4- No se rebajan los altos precios de los tickets aéreos. 5- Tampoco se permite llevar un vehículo a RD con 8 años de uso, estando en excelentes condiciones. 6- El presidente ni siquiera nos mencionó en su discurso de toma posesión para su segundo mandato, diiicen. Reiteran en el Alto Manhattan que Abinader está como Balaguer: “Ciego, Sordo y Mudo”. ¡Bueeeno!

►La sinceridad de Eligio Jáquez: En abril 2021 durante el “Día del Periodista” en El Bronx, el entonces cónsul Eligio Jáquez, precisó ante periodistas: “Los hombres públicos a veces quisiéramos siempre que se dijeran solo las cosas buenas, pero si la prensa actuara así estaría incumpliendo con su responsabilidad”. “Los periodistas tienen el deber sagrado de llevar la información y el pueblo se forje su opinión” = https://www.youtube.com/watch?v=4eKfjJOKgCQ

►¿Eficiencia, suerte o enllavadura?: Al presidente del Movimiento Nacional Balagueristas Auténtico, Modesto Guzmán, por alcanzar su quinto nombramiento consecutivo en 5 gobiernos diferentes en la RD hay que reconocerle su eficiencia, suerte o enllavadura. Diiicen opinólogos en el Alto Manhattan, que se agenció el primer decreto con Balaguer, luego con Leonel, después con Hipólito, con Danilo, y ahora el presidente Luis Abinader lo nombró, mediante el decreto No. 455-24, como director general de la Dirección General de Desarrollo a la Comunidad (ODC). Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “Modesto debe dar clases a los compañeros perremeístas que se han cansado de gritar “vuelve y vuelve”, se fajaron y todavía están en el aire. Otro contestó “hay que solicitar su ingreso al libro “Récord Guinness”. Una señora que pasaba entre ambos dijo “es un León afeitado”. ¡Uff!

►Espantosas muertes en RD: Nuestros lectores deben orientar, hablar, aconsejar a sus familiares, amigos y relacionados sobre las espantosas muertes por diferentes causas que vienen ocurriendo en RD en los últimos años, nos escriben desde Brooklyn. 1- En el 2023 murieron por accidentes de tránsito 1,949, y en el primer trimestre de 2024 la cantidad 578 personas. Datos del Digesett. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), RD ocupa el primer lugar de muertes por accidentes de tránsito en la región con 64,6 fallecidos al año por cada 100 mil habitantes. De ese total, el 87 % son hombres y un 13 % mujeres. 2- Por suicidios las muertes aumentaron un 9.85% en 2023, ya que fueron 669 y en 2022 la cantidad de 609. Entre 2007 y 2023, el promedio anual de suicidios en el país fue de 590 muertes. 3- Por feminicidio entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023 hubo 51 y en el 2022 hubo 58. Cientos de niños huérfanos. Datos del “Anuario de Muertes Accidentales y Violentas de la Oficina Nacional de Estadísticas” (ONE). 4- De acuerdo con el Análisis Estadístico de Criminalidad de la PN, en el 2023 se registraron 1,475 homicidios, y en 2022 la cantidad 1,364. De estos, 669 (45.4 %) corresponden a conflicto social y 359 (24.3 %) a delincuencia. En el 2022 se registraron 1,586 homicidios. Pues a tener cuidado nuestros connacionales cuando viajen a RD. Un ciudadano en el Alto Manhattan, vociferó “Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado”.

►Urgente, urgente en RD: Observadores políticos dominicanos en Queens valoran y destacan el editorial de Persio Maldonado, del pasado 21 de agosto en el medio bajo su digna dirección: “Crímenes desgarradores”: Estamos teniendo crímenes espantosos en la RD. Hechos que espantan y nos desgarran el alma social. No hemos estado prestando atención a ese problema de la salud mental. “Hacemos tan poco que nuestra seguridad social no la toma ni siquiera en cuenta. Protegemos a los que se enriquecen con los recursos destinados a la salud y no a los que están enfermos. Es otra crisis en abundancia. Es decir, disponemos de los fondos para afrontar el problema, pero no tenemos la sensibilidad de asumir una solución responsable a la cuestión. Ver: https://elnuevodiario.com.do/author/persiomaldonadopadre/ Asimismo, El Caribe destaca = “Asesinatos entre familiares en RD desatan las alarmas sobre la salud mental = https://www.elcaribe.com.do/nacionales/asesinatos-entre-familiares-en-republica-dominicana/ Casos a modo de ejemplo:

Diiicen en El Bronx que las autoridades no le están dando prioridad a la salud mental como amerita. El Gobierno debe ponerse para eso de manera urgente, urgente.

►Un valor dominicano en NY: Luis Morillo, oriundo del sector Los Trinitarios, Capital RD, con más de 3 décadas residiendo en NYC, se ha caracterizado por desarrollar obras de bien a favor de la comunidad dominicana, tanto en la Gran Manzana como en RD. Actualmente es el presidente de las empresas de transporte “Veterano” (antigua base de taxi Bailey 718-364-7878) en El Bronx y Blessing Transportation, esta última se encarga de transportar gratis a envejecientes cuando acuden a sus citas médicas. Asimismo, es presidente del New York Highbridge Lions Club, entidad sin fines de lucro ubicada en el Alto Manhattan, obsequiando sillas de rueda, muletas y camas para personas enfermas y discapacitadas. Muchos de esos utensilios médicos son enviados a la RD. Morillo ha sido 3 veces “Noble Grande” (presidente) de la Logia Hispano Americana 233, también ubicada en el Alto Manhattan. Su norte ha sido “Hacer el bien sin mirar a quién”. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Morillo, usted es un valor dominicano en NY”.

►Salud: El consumo de aceite de oliva ha sido ampliamente estudiado por sus efectos positivos en la salud cardiovascular y la pérdida de peso. Según investigaciones, su inclusión en una dieta saludable puede ayudar a reducir la grasa abdominal y mejorar las condiciones metabólicas como el síndrome metabólico y la esteatosis hepática.

►Sobre el español: Hiperbólico(a) = Exagerar las cosas como si fueran negocios mucho más importantes de lo que realmente son.

