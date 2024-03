La JCE abrió oficialmente el proceso electoral en RD. El padrón general = 8,145,548 votantes, de ellos 7,281,763 en RD y 863,785 en el exterior. Las mujeres son 4,176,365 (51.27 %) y los hombres 3,969,183 (48.73 %). Se celebrarán el domingo 19 de mayo, desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. El PRM lleva como candidatos a Luis Abinader y Raquel Peña. FP a Leonel Fernández e Ingrid Mendoza. PLD a Abel Martínez y Zoraima Cuello. PRD a Miguel Vargas y Joel Díaz. Opción Democrática (OD) a Virginia Antares e Ico Abreu. Frente Amplio (FA) a María T. Cabrera y Jesús Díaz. Esperanza Democrática (PED) a Roque Espaillat y Ernesto Fadul. Generación de Servidores (GenS) a Carlos Peña y Nikauly de la Mota. Patria para Todos (PPT) a Fulgencio Severino y Francisca Peguero.

►En NY reafirman habrá segunda vuelta:

Sabiólogos, opinólogos, todólogos y sabichosos (los llamados científicos de la política vernácula de la RD en NY), coinciden nuevamente que habrá segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales: 1- Partiendo de que en RD solo 5 provincias concentran el 55 % del padrón electoral = https://hoy.com.do/solo-cinco-provincias-concentran-55-del-padron-electoral/. 2- Distrito Nacional con 918,021; Provincia de Santo Domingo con 1,829,579; Santiago con 915,067; San Cristóbal con 473,455; y La Vega con 360,664. 3- Cifras de la JCE. 4- Total = 4,496,786 (55%) de 8,145,548. 5- Participarán 9 candidatos presidenciales (PRM, FP, PLD, PRD, OD, FA, PED, GenS, y PPT). 6- En el DN, irán aliada a la FP el PLD, PRD, BIS, PDI y PQDC. En la provincia de Santo Domingo, irán aliada al PLD la FP y el PRD; en Santiago y San Cristóbal, irán aliados la FP y el PRD. 7- Rescate-RD lleva alianza congresual en 25 provincias, y en el 90% de quienes votan por el senador o diputado lo hacen por el candidato presidencial de mismo legislador. 8- La Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Frente Amplio (FA) decidieron abandonar la coalición “Avanza-RD” y no llevar a Luis Abinader como su candidato presidencial.

►Vienen desde RD: Para el 21 de este mes vienen los grandes del PRM-RD para EE. UU. a promover el “vuelve y vuelve” por la Circunscripción 1-USA, nos informó una creíble fuente a lo interno del partido de gobierno. Vendrán José Ignacio Paliza, presidente del PRM y coordinador general de la campaña; Faride Raful, co-coordinadora con asiento en el exterior; Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional y director general de Aduanas; y Samuel Pereyra, de la dirección política y actual administrador del Banco de Reservas. Uno irá a Long Island, otros encabezarán un encuentro masivo en Nueva Jersey, entre las seccionales de ese estado, Nueva York, Pensilvania y Connecticut, y otro iría a Boston y Providencia. El cónsul en NY, Eligio Jáquez, es el coordinador general de campaña en la Circunscripción. Ya los compañeritos que laboran en los consulados, Aduanas, Inposdom, Intrant, ProDominicana, SeNaSa, Familia Feliz, Index, Dirección de Jubilaciones y Pensiones, Gabinete de Política Social, y el Ministerio de Interior y Policía, con oficinas instaladas en los consulados de NY, NJ, PA y Boston comenzaron sus tareas de llevar familiares, amigos y relacionados a las actividades, diiiicen.

►Personalidades RD en NY felicitan: Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=2689

►Pacheco llamó senador a Omar Fernández: El veterano, aguerrido dirigente del PRM, ducho en las lides políticas, catedrático práctico de la política dominicana y presidente de la Cámara de Diputados en la RD, Alfredo Pacheco, en plena sesión la semana pasada al abrir los trabajos de la primera legislatura ordinaria del 2024, llamó «honorable senador» al diputado Omar Fernández, actual candidato a senador del partido opositor Fuerza del Pueblo (PF) por el Distrito Nacional, y luego se excusó diciendo “me equivoqué”, acompañado de una sonrisa. ¡Huumm! Lo dicho por Pacheco = https://www.youtube.com/watch?v=kN4J2Hx90Cs El actual candidato a senador del PRM (DN) lo es Guillermo Moreno de Alianza País. Lo de Pacheco fue durante varios días la comidilla entre muchos dominicanos que se reunen en restaurantes, bodegas, esquinas, jugando domino y caminando por diferentes vías de los vecindarios dominicanos de Washington Heights e Inwood, en el Alto Manhattan. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó ¿Qué equivocación? Otro contestó “en política todo es calculado, nada es al azar”. Una señora que pasaba entre ambos atinó decir “La psiquis es el conjunto de las capacidades humanas de un individuo que abarca los procesos conscientes e inconscientes, que permite al organismo orientarse en el mundo ya sea por reflejos cognitivos, sensaciones o percepciones”. Diiicen que la psiquis le trabajó a Pacheco, ¡Ay, ay, ay!

►JCE entrega millones RD$: La JCE entregó RD$2,016,640 millones para las organizaciones (PRM, PLD, FP y PRD) porque obtuvieron más del 5 % de los votos válidos emitidos, que equivale a US$34,180,034 millones. Cada uno de ellos tocará la cantidad de

RD$504,160,000 = US$8,545,084). A los que alcanzaron más del 1%, entre ellos el PRSC; AlPaís; DxC; PUN; BIS; PHD; PCR; recibirán el 12%, un total para todos de RD$302,496,000.03 = US$5,127,050. Los partidos que alcanzaron entre 0.01 y el 1% (PLR); (PPC); (PQDC); (PAL); (PRI); (PDP); (PNVC); (OD); (MODA); (FA); (APD); País Posible; (UDC) y (FNP) recibirán para todos RD$201,663,999.97 = US$3,418.01. También reciben beneficios en proporción a su representación territorial o municipal, el Partido Verde Dominicano, por tener representación en 67 municipios, recibirá RD$5,537,495.08. Los movimientos Independiente Unidad y Progreso (MIUP); Comunitario Nosotros Pa’ Cuando (MCNPC) y Político Águila (MA) tienen representación en un solo municipio y recibirán cada uno RD$82,649.18 cada uno. Los artículos 217 y siguientes de la Ley No. 20-23 especifican el tope de ga$to$ para los candidatos. 1) Presidenciales: RD$122.50 por electores inscritos. 2) Congresuales: RD$105.00 por electores inscritos. En los candidatos a diputación del exterior, se utilizará el mismo tope a nivel congresual (RD$105.00), que serán convertidos a la tasa cambiaria de euros y dólares vigentes.

►Seguimos en política: La pasión del dominicano (política y beisbol). El presidente de la república queda prohibido inaugurar cualquier obra a partir del 19 de este mes. El artículo 210 de la Ley 20-23 prohíbe a la Administración Pública Central, entidades públicas autónomas, descentralizadas y a las alcaldías, abstenerse de realizar programas de apoyo social o comunitario 60 días antes de las elecciones, en razón de que son formas de interferencia en el voto. La equidad electoral bajo la premisa de que los candidatos a cargos electivos deben participar en un proceso electoral en condiciones jurídicas y económicas de igualdad, TC/0145/16. Las inauguraciones gubernamentales no promueven condiciones económicas de igualdad, más bien afectan a determinados candidatos. Un ciudadano dominicano en Queens, vociferó: “Estas no son las elecciones municipales, que el presidente Abinader se mantuvo inaugurando y visitando el territorio nacional” para favorecer candidatos a síndicos y regidores de su partido, diiicen.

►A funcionarios RD en el exterior: Artículo 210 de la ley 20-23: El principio de neutralidad estatal es la prohibición, dirigida a los funcionarios o servidores públicos, de realizar proselitismo político en el ejercicio de sus funciones o a través de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, para favorecer o perjudicar a una determinada organización política. Asimismo, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el derecho a la participación política en condición de igualdad. Diiicen en la Gran Manzana que habrá un equipo de observadores discreto monitoreando a los “jefes y su personal” de unas 15 oficinas gubernamentales que tienen el propósito de abandonar sus funciones en horas laborables para hacer campaña. Las mismas están ubicadas en el 1501 de Broadway, en Manhattan; en el 140 de la calle Market, en Paterson-Nueva Jersey; en el 3528 de la calle I, en Filadelfia, y la otra en el 118 N de la calle 9, en Allentown, ambas en Pennsylvania. También, en el 891 de la calle Centre, Jamaica Plain, en Boston; en el 1038 de la avenida Brickell, en Miami; y en el 617 E de Colonial Drive, en Orlando Fl. Diiicen que ya son “laboratorios” del “vuelve y vuelve”, con la consigna “venga pueblo, venga gente”. Un criollo en Brooklyn canta = https://www.youtube.com/watch?v=32PhF1aodNE&t=86s

►Un valor dominicano en NY: Aquiles Rojas, oriundo de Santiago de los Caballeros, se caracteriza por ser afable, servicial y comunicativo. Labora para varios medios de comunicación, desde NYC para RD, entre ellos Super Canal y Radio Monumental, entre otros. Pertenece a la seccional-NY del Círculo de Locutores Dominicanos y con frecuencia se le ve reunido de manera informal, en cualquiera de las vías de la Gran Manzana, con adultos y jóvenes indicándole pautas sobre el buen proceder, de próximos eventos a efectuarse en la comunidad para beneficios de sus connacionales. Es activo y con frecuencia cubre actividades que se desarrollan en la comunidad (política, empresarial, cultural, comunitaria, policial, deportiva y religiosa). Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Aquiles, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Lo Mejor del Mundo 2024 (Best of the World 2024), es una guía anual que congrega las experiencias de viaje más emocionantes, significativas y exclusivas para 2024, en la que “Cayo Levantado Resort”, en Samaná, se ha posicionado como uno de los mejores destinos de bienestar del mundo. Ha sido investigada y elaborada por los equipos editoriales de “National Geographic” a nivel internacional, que atienden a millones de lectores a través de sus revistas y sitios web de todo el mundo.

►Servicio comunitario: Si le cobraron un artículo que nunca pidió o lo recibió, usted tiene el derecho a disputar los cargos de dicha compra de acuerdo a la Comisión Federal de Comercio (FTC). Ver: https://consumidor.ftc.gov/

►Salud: “La cirugía bariátrica no es un procedimiento estético, lo que se trata es que al paciente le desaparezcan las morbilidades para que tengan mejor calidad de vida, estén más sanos y pueda rendir mejor en su trabajo y la vida diaria”, explicó el doctor Luis Betances, cirujano bariátrico. Desde prevenir diabetes, enfermedades cardiovasculares, mejorar la movilidad y hasta la fertilidad femenina, son los beneficios que ofrece este procedimiento al paciente.

►Sobre el español: Remora = Algo que obstaculiza, estorba o niega el desarrollo de una acción o de algún asunto.

►Dólar y euro hasta este domingo 03: Compra del dólar 58.12 y venta 59.15; Compra euro 62.60 y venta 63.03

►Combustibles: Del 9 al 15 de marzo: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com