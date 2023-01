Entérate NY: Se profundizan problemas PRM y FP

Los problemas políticos internos se han venido profundizando en el PRM y la FP en NY, causados y provocados por algunos altos dirigentes de ambas organizaciones, a decir de observadores políticos dominicanos, tanto en El Bronx como en el Alto Manhattan.

Pusieron de ejemplo a Neftalí Fuertes, ex presidente del PRM-NY, al designar personalmente (en presencia del nuevo presidente gomígrafo de la seccional -Yulín Mateo-) a varios de sus seguidores en posiciones, incluyendo a su esposa y actual vicecónsul Isaura Nivar, en sustitución del histórico, prestigioso y valorado dirigente David Williams, quien es actualmente el presidente de la región del partido en El Bronx.

Diiicen, que estas llamadas designaciones las hizo atento a él, sin haber sido aprobado por la seccional ni entrar en el reciente acuerdo dirigido por Ignacio Paliza, presidente nacional del PRM, para solucionar la crisis del partido en la urbe. Ver PRM-NY =

Mientras, en la FP-NY señalaron a Gregorio Morrobel, presidente del partido en Manhattan y candidato a diputado. Asimismo, a Víctor Acosta, alto dirigente en Long Island. Morrobel proclamó recientemente por TV, “Lo que no se puede hacer es que el presidente y vicepresidente (Carlos Feliz y Jacqueline Güillamo) de la FP-NY estén apoyando abiertamente un precandidato determinado. En el viejo partido (PLD) nunca vi que el presidente y secretario general salieran apoyar determinado candidato. No está bien.

Por su parte, Acosta respondió: “Si digo lo que dijo Morrobel que me sometan a un juicio político y pidan mi expulsión. Eso me irritó de querer ensuciar mi partido que tanto trabajo le ha costado a Leonel. Vamos a defender con uñas y dientes, no vamos a permitir que Morrobel ni nadie se lleve este partido en sus uñas ni en las patas de los caballos”.

Ambos han emitido sus opiniones por el programa “Levántate NY” que desde El Bronx se transmite por Youtube, Instagram y Facebook.

►¿Febles candidato a diputado PRM-NY?

Ni quito ni pongo. Un alta dirigente perremeísta en NYC, pidiendo reserva de su identidad, nos afirmó que, a Felipe Febles, presidente de la Gran Parada Dominicana de El Bronx, se le ha abierto el apetito político y está barajando competir para una candidatura a diputado por la circunscripción Uno-EUA por el PRM.

Muestra de lo expresado, dice la dama, son sus constantes asistencias a “reuniones secretas” con altos dirigentes perremeístas en la Gran Manzana. Les hizo recientemente una fiesta de navidad a decenas de miembros del partido de gobierno en un restaurant ubicado en el 1779 de la avenida Webster en El Bronx, como un regalo y acercamiento con sus futuros “compañeros”.

Ver: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=673250424200263&id=100011559975167

Esta columna está abierta para aclarar cualquier información. ¡Esperamos!

►Senador RD tronó en NY contra ley fideicomiso:

El senador dominicano Iván Lorenzo tronó en NY contra el proyecto de ley de “fideicomiso” que descansa en el Congreso Nacional de la RD.

El vocero del PLD en la Cámara Alta sostuvo, durante una entrevista a principio de año con el autor de esta columna, que el presidente Luis Abinader se va a “fideicomer” el país, porque en un programa del gobierno dijeron, sobre todo a la diáspora que voto mayoritariamente por ellos, de que iban a bien administrar los fondos públicos y hacer un uso racional de los mismos.

Sin embargo, ya han tomado alrededor de 21 mil millones de dólares prestados y lo que queda se lo quieren entregar a sus socios empresarios en la RD. ¡Ay! “El proyecto que han sometido quieren convencer al pueblo dominicano, incluyendo el presidente de transparencia internacional, de que la iniciativa aprobada se hizo de conformidad con el artículo 13 que tiene que ver con las compras y contrataciones y con la ley 340, cuando eso es una “vulgar mentira”. Fue misiles que soltó el aguerrido legislador.

Ver video: https://costaverdedr.com/senador-rd-trono-en-ny-contra-ley-fideicomiso-plantea-el-estado-asuma-la-deuda-y-el-usufructo-para-empresarios-amigos/.

►Un reconocimiento para Abinader

Varias cartas, e-mail, mensajes y correos electrónicos nos han llegado de lectores de diferentes lugares, reiterando el reconocimiento al presidente Luis Abinader por el gran esfuerzo que ha hecho ($$$$) ¡Uff! para mantener los combustibles subsidiados, evitando que el pueblo sufra las consecuencias.

Solo en esta semana, del 7 al 13 de este mes, ha invertido 462 millones de pesos para frenar alzas en los combustibles.

Durante el 2022 fueron más de 36,500 millones, una cifra sin precedentes, diiicen. Por ese sacrificio del gobierno en materia de hidrocarburos hay que decirle al presidente “honor a quien honor merece”, y quienes no lo reconozcan son mezquinos, ¡Ay!

►Solo necesita 3 como David

A decir de enjundiosos opinólogos, sabiólogos, y todólogos en el Alto Manhattan, el gobierno del presidente Luis Abinader solo necesita 3 dirigentes en la Gran Manzana como el histórico, valorado y prestigioso dirigente David Williams (quien fuera hombre de confianza y asistente del fenecido líder José Francisco Peña Gómez) para que las obras que ejecuta el mandatario sean conocidas, ya que la comunidad no recibe informaciones de la dirigencia perremeísta ni se reúne con ella desde hace años.

Ver: https://costaverdedr.com/afirma-abinader-ejecutara-mas-obras-en-2023-que-beneficiaran-al-pueblo-dominicano/

►Huellas de una gestión

El pasado sábado 7, el ex cónsul en NY Carlos Castillo cumplió 58 años de vida, y varias personalidades dominicanas en NYC (empresarios, profesionales, políticos, periodistas, comunitarios y ciudadanos comunes) le llamaron, enviaron por Facebook, E-Mail, Instagram y Twitter felicitaciones al granel, coincidiendo todos en ser sus amigos y reconocer haber hecho una excelente gestión consular a favor de la comunidad, como ningún otro cónsul hasta la fecha.

Debido a nuestra amistad con el también ex senador, muchos de ellos preguntaron al autor de esta columna si lo habíamos felicitado para la ocasión.

Lo llamamos para desearle larga vida, bendiciones y continuos éxitos junto a los suyos. Huellas de una buena gestión, me pregunté a sí mismo. ¡Felicidades!

►Juramentarán seccional PRM-NY

En los próximos días serán juramentados el nuevo presidente y la secretaria general del PRM-NY (vicecónsul Yulín Mateo y funcionaria consular Johanna Miranda -Beba-), escogidos bajo el acuerdo que se llevó a cabo en diciembre pasado y que estuvo dirigido por José Ignacio Paliza, presidente nacional del PRM, para buscarle salida a la crisis política que había en la seccional desde hace tiempo y que impidió efectuar convención, como lo indica la ley. Solo ellos dos fueron los escogidos por el acuerdo, los demás integrantes de la seccional serán ratificados en sus posiciones, nos informó una fuente perremeísta.

El ex presidente de la seccional Neftalí Fuertes está insistiendo meter varios de sus seguidores de “chivo” a la nueva directiva.

El próximo fin de semana llega a NY, para llevar a cabo dicha juramentación, un hombre de confianza y cuadro político de Hipólito Mejía, llamado Eddy Olivares, vicepresidente ejecutivo del PRM; ex miembro de la JCE; luego aspiró a la presidencia del organismo electoral pero perdió; aspiró a la presidencia del PRM, compitiendo con Ignacio Paliza, pero renunció para buscar la unidad y armonía dentro del partido. Ahora suena como el próximo cónsul en NY. Ya el presidente Abinader quitó en diciembre el cónsul de Miami y designó a Geanilda Vásquez. ¡Huumm!

►Un valor dominicano en NY

Ana Pereyra, periodista radicada en NYC desde hace décadas, ha laborado para múltiples medios de comunicación en RD y NYC. Se inició en el bloque Ahora que abarcaba las revistas Eva, Ahora, Nacional y Hoy. Luego en Última Hora.

En EUA fue columnista por más de 5 años en el diario la Prensa de NY. Actualmente mantiene por más de 10 años su programa “DirectoTV”, visto por cientos de miles de hispanos en el área triestatal. Es transmitido los sábados a las 4:30 de la tarde por TV-Quisqueya canal 1027, y su norte siempre ha sido orientar sus connacionales sobre acontecimientos que suceden a su alrededor, poniendo en alto la bandera tricolor. Tiene 3 corresponsales en Europa y 2 en RD. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Ana, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General

La Universidad de Columbia, fundada en 1754 y ubicada en Broadway con la calle 116, en el sector de Morningside en el Alto Manhattan, es una de las más prestigiosas y selectivas del mundo. Es la más antigua del estado de NY, la quinta de EUA. Administra anualmente el Premio Pulitzer; cuenta con 96 premios Nobel y, a partir de 2011, tiene más alumnos ganadores del premio Nobel que cualquier otra institución académica en el mundo.

Sus alumnos notables incluyen 10 jueces de la Corte Suprema de EUA; 5 Padres fundadores de USA; 38 multimillonarios vivos; 6 de 39 ganadores de los Premios Óscar; 18 medallistas olímpicos; 3 ganadores del Premio Turing; y 29 jefes de estado, entre ellos tres presidentes estadounidenses. Hilary Clinton, iniciará a impartir docencia el próximo mes de febrero sobre ciencias políticas.

Allí, también imparte catedra de medicina el reconocido médico dominicano, Rafael Lantigua, donde decenas de estudiantes dominicanos cursan esa carrera. Lantigua es considerado por revistas médicas anglosajonas como un científico de la medicina.

