Durante la juramentación en el local del PRM-NY del Comando de Campaña de la reelección del presidente Abinader en este estado por parte del cónsul Eligio Jáquez, coordinador general para la Circunscripción 1-USA, salió a relucir una verdad, aseguraron a Entérate NY 5 fuentes que merecen entero crédito.

Cuando el candidato a diputado del PRM, Norberto Rodríguez, a quien apodan el hombre del maletín, habló y dijo que la instalación de la sucursal del Banco de Reservas en NY fue fruto exclusivamente de su esfuerzo, diligencia, muchas reuniones y análisis que hiciera a su gobierno de lo beneficioso que sería su instalación en la Gran Manzana, a eso se le llama legislar para la comunidad.

Diiicen que el cónsul solo atinó decir “No sabía eso del Banreservas”, y la actual diputada Servia Iris Familia expresó a los de su entorno “eso no es cierto”. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “para decir mentiras y para comer pescado hay que tener mucho cuidado”. ¡Uff!

►Una vueltecita por NY: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan debatieron y concluyeron: El Ministerio de Administración Pública de RD (MAPRDO), Darío Castillo Lugo, y la directora general del Departamento de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, deberían darse una vueltecita por el consulado de NY para que comprueben si la Ley de Función Pública 41-08 se está cumpliendo. ¡Transparencia! Vociferó un ciudadano en El Bronx. Diiicen que no se comprende cómo una persona es “Ley” “Batuta” y “Constitución” en una institución sin estar nombrado. ¿Cómo? Otro vociferó “eso es cambio” ¡Uff!

►Una llamada 1-24 en NY: El pasado miércoles 31 de enero, a eso de las 12:05 pm, recibí una llamada telefónica desconocida. Está guardada. P- ¿El periodista Ramón Mercedes me habla, se recuerda de mí? R- En que puedo servirle, ¿aunque no le conozco? P- Soy Juan Mejía del sector externo del PRM en NY y aparece una información de Ud. en los medios con mi nombre y quiero desmentir eso, yo no he firmado esa noticia que habla en contra de lo que dijo en Nueva Jersey el director del sector externo internacional de la reelección (2024) del presidente Abinader, el cónsul en Colombia, Juan Peña. Ver nota: https://elnuevodiario.com.do/en-desacuerdo-con-sector-externo-internacional-de-la-reeleccion-abinader/) R- ¿Y quién ha dicho que ese es Ud.?. En NY no existe un solo Juan Mejía. Debo decirle que busqué (hace 2 años) en Google mi nombre y aparecieron 42 Ramón Mercedes. P- Ok. Pero me llamó el doctor Santiago Hazim, el cónsul de Colombia y de Bélgica, diciéndome que debo desmentir eso. ¿Quién le dio a Ud. esa nota de prensa? Sería conveniente me dé la fuente. R- Ni a Ud. ni a nadie le daría mis fuentes. ¿Ud. quiere aplicarme la Ley 1-24? Bueeeeno, susurró el emisor. P- El Presidente y García Archibald de Prensa conocen de la situación. R- Lo lamento. Dígale al Dr. Hazim, a los cónsules de Colombia y Bélgica que desmientan el contenido de la información, pero a Ud. lo quieren tomar por los cabellos para crear un irreal desmentido. Qué desmientan el contenido de la nota, reiteré. P- Vamos a ver, vamos a ver, si no me da la fuente. Concluyó todo. La llamada por WhatsApp (516-807-8…) aparece en pantalla con la foto aquí presente. “Que siga la fiesta” comentaban unos comunicadores en la avenida Saint Nicholas. ¡Uff!

►Constitución RD; artículo 49: La Constitución RD es la Ley de Leyes. Artículo 49: Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. 1) Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley; 2) Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley; 3) El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley; 4) Toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley; 5) La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación propiedad del Estado.

►El más valorado en NYC: Reconocidas instituciones dentro de la comunidad dominicana en NYC determinaron que el Dr. Rafael Lantigua, un científico de la medicina en EE.UU., es el dominicano más valorado en estos momentos. Se proponen reconocerlo en este “Mes de la Herencia Dominicana” por sus servicios y dedicación a su comunidad, honestidad, respeto, transparencia, ser un orientador, vigilante y protector de ella a carta cabal. Ahora bien, sus méritos ante la sociedad neoyorkina: Por ser durante más de 40 años médico internista en el NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, un centro médico con 2,600 camas, el tercero más grande en USA, fundado en 1771, ubicado en el Alto Manhattan, y prestándole consultas semanalmente a cientos de personas, principalmente dominicanas.

►¿Con proyecto presidencial?: Una fuente política que se mueve en las diferentes áreas del poder en RD nos informó. Ni quito ni ponto: El senador por Moca, Carlos Gómez, está abonando el terrero para un proyecto presidencial a “corto plazo”. Su actual gestión como legislador es desaprobada por la mayoría de los mocanos, diiicen. Es el presidente de la Comisión de Dominicanos Residentes en el Exterior. A principio de su gestión (2021), vino a NY junto a otros senadores, y reunió a 70 organizaciones comunitarias en El Bronx, recogió todas las inquietudes, comprometiéndose a resolver varias de ellas. Ver = https://www.elcaribe.com.do/destacado/afirma-senadores-podran-lograr-muchas-cosas-a-favor-dominicanos-exterior/ ¡Uff! Todo fue ABM = Allante, Bulto y Movimiento. Diiicen que fue de paseo que vinieron para Gómez enseñarles NY a algunos de sus compañeros. Muchísimos quisqueyanos en NY están distantes de él, porque progresó en la urbe y se reunía con la comunidad. Pero siendo senador nada. Diiicen que cuando viene a NY aterriza en el aeropuerto de Westchester, al norte del estado, por donde reside.

►Lo que empieza mal termina mal: Así reza el refrán pueblerino. Si esto lo hace elsenador Gómez con su comunidad en NY, que tiene más votante (272,367) que su propia provincia Espaillat (213,283) y también más votantes que 25 provincias en RD, de manera individual, que no pierda su tiempo en proyectos presidenciales, por su mala gestión ante los dominicanos en el exterior, como presidente de la Comisión de Dominicanos Residentes en el Exterior, y no haber hecho nada a favor de sus compueblanos en su natal Moca. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “lo que empieza mal termina mal”. Otro contestó “un consejo, si quieres lo tomas o lo deja”. En el Alto Manhattan cantan = https://www.youtube.com/watch?v=1VCraWG3fUA.

►¿Qué demostración?: Observadores de la política vernácula dominicana, durante una discusión el pasado fin de semana en la calle Dyckman en el Alto Manhattan, debatían que el gesto dirigido al doctor Max Puig por parte del presidente Luis Abinader, en Puerto Plata, durante un recorrido reeleccionista, demuestra que en el sitial del mandatario el ex dirigente de izquierda está muy bien valorado y eso no es casual, porque en Puig hay que reconocer que ha sido coherente, transparente, honesto, respetuoso de las leyes (como ex revolucionario y senador), y muy buen gerente, cuando se trata de dirigir una institución, tanto pública como privada. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: ¿Quién se puede comparar a Puig en dominicana? Otro contestó: Hay, pero pocos en el país caribeño. La verdad es que estos sabiólogos, todólogos y opinólogos quisqueyanos en la Gran Manzana están pendiente de todo.

►Se amplía modalidad 1-24 en NY: ¿Cuándo a uno de los “tigres” del Alto Manhattan le dicen algo sobre cualquier situación y se muestra un poco incrédulo, atina decir “Cuál es el 1-24?

►Un valor dominicano en NY: Janet Peguero, vicepresidenta del condado El Bronx, es la primera dominicana y latina en ocupar esa posición en uno de los 5 Boroughs en NYC. Oriunda de Villa Consuelo, capital dominicana, llegó pequeña a vivir al Alto Manhattan y luego a El Bronx. Trabajó en organizaciones sin fines de lucro y agencias estatales dedicadas a prestar servicios a la comunidad. Janet se encarga de gestionar los fondos del condado, asegurarse de que lleguen a quienes verdaderamente los necesitan e identificar las áreas donde se precisa de más inversión. Sostiene que los quisqueyanos no somos minoría, pero todavía nos siguen tratando como si lo fuéramos. “Lo más importante de mi gestión será seguir abriendo puertas para que continuemos teniendo más representación”. Una dominicana que enaltece la bandera tricolor. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Janet, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: La población mundial actual es de 8 mil 088 millones 201 personas, según estadística de Worldometer, proveedor de estadísticas globales. La enciclopedia “Wikipedia” específica la población en los 195 países reconocidos. La India con mil 441 millones 719,430. La China con mil 425 millones 178,846 y EE. UU. con 341 millones 814,599. Son los 3 más poblados. La RD tiene 11,391,703. Según la ONU, cada día nacen 385,000 niños, sumando a la población mundial 2,695,000 habitantes a la semana, para 11,710,430 al mes o 140,525,000 habitantes al año. El organismo estima que la población mundial alcanzará 10 mil millones de habitantes en el 2045; 20 mil millones en el 2096; 30 mil en el 2376; 40 mil en el 3091; y 50 mil en el año 5810.

►Servicio comunitario: Sobre el robo de cupones de alimento. Ver: https://www.fns.usda.gov/.

►Salud: ¿Qué es la próstata? Es una parte del aparato reproductor masculino, formado por el pene, la próstata, vesículas seminales y los testículos. Se sitúa debajo de la vejiga y delante del recto. Tiene el tamaño aproximado de una nuez y envuelve a la uretra (el conducto por donde se vacía la orina de la vejiga). La función de la próstata es producir el líquido que forma parte del semen. A medida que los hombres envejecen tiende a aumentar de tamaño y puede provocar que la uretra se angoste y disminuya el flujo de orina. Esto se llama hiperplasia prostática benigna y no es lo mismo que el cáncer de próstata. Los hombres también pueden experimentar otros cambios en la próstata que no son cáncer. Es aconsejable chequearse.

►Sobre el español: Gaznápiro = Tonto, estúpido, necio, torpe, bruto y zoquete.

►Dólar y euro hasta este domingo 4: Compra del dólar 57.92 y venta 58.95; Compra euro 62.20 y venta 65.74

►Combustibles: Del 3 al 9 de febrero: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

