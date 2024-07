Valorados profesionales, políticos, empresarios y comunitarios dominicanos radicados en NYC han visitado la RD en los últimos días para gestionar ante el presidente Luis Abinader le conceda 1 año más como cónsul en NY al actual incumbente Eligio Jáquez, bajo el alegado de que lo está haciendo bien y ha conectado con la comunidad.

Además, le falta completar su misión; la compra del edificio consular para alojar más de 15 oficinas gubernamentales dominicanas en el mismo inmueble:

1- Pro-Dominicana. 2- UASD. 3 Intrant. 4- Aduanas. 5- JCE. 6- Inposdom. 7- SeNasa. 8- Familia Feliz. 9- Index. 10- Dirección de Jubilaciones. 11- Gabinete de Política Social. 12- El Defensor del Pueblo. 13- Ministerio de Interior y Policía. 14- Turismo.

15- Misión Permanente de RD ante la ONU, entre otras, las cuales están dispersas, gastando cuantiosos recursos en pagos de alquileres. Varios altos dirigentes de la seccional del PRM también están de acuerdo con un año más. Se oye o no se oye (Joaquín Balaguer).

¡Ah! El cónsul se encuentra actualmente en RD y ha participado de varias comederas de “chivos”, nos informó una fuente. ¿Celebrando? ¡Bueeeno!

►Sondeo sobre 1 año más para el cónsul NY: Ante las informaciones señaladas más arriba, Entérate NY, auxiliado del “Equipo los 6” que dirige el autor de esta columna, decidió hacer un sondeo entre dominicanos en el Alto Manhattan y El Bronx (áreas con el 75% de los quisqueyanos residentes en la Gran Manzana).

En los pasados día 2, 3 y 5 del presente mes se les preguntó a 183 connacionales, tomando en cuenta su perfil, forma de hablar, áreas más habitadas y sin importar color ni profesión, lo siguiente: “Por la gestión que ha hecho el cónsul Eligio Jáquez, estaría Ud. de acuerdo que dure 1 año más o no en el cargo”. 103 (56.28%) dijeron que sí; 57 (31.15%) dijeron no; y 23 (12.57%) no contestaron.

De estas cantidades, en el Alto Manhattan se sondearon 96, y de ellos, 52 (54.17%) dijeron que sí; 31 (32.29%) expresaron no; y 13 (13.54%) no contestaron. El trabajo de opinión se llevó a cabo en Broadway con las calles 136; 164; 177; 181; y 207. También, en la avenida Saint Nicholas con las calles 174, 181, y 190. En la avenida Sherman con las calles Dyckman, 204 y 207. Mientras en El Bronx fueron 87 y 51 (58.62%) manifestaron que sí; 26 (29.89%%) dijeron que no; y 10 (11.49%) no contestaron.

Los lugares del sondeo fueron Broadway con la calle 225; Kingsbridge Rd con avenida University; Concourse y Fordham Rd; avenida Burnside con Jerome, y calle 167 con Grand Concourse. Jáquez fue designado por el presidente Abinader el 19 de agosto 2020, mediante el decreto 354-20.

►Comunidad RD-NY perderá su mejor defensor: Luis Mayobanex Rodríguez (Radhamés Pérez) renunció a la dirección de AlPaís, como máximo representante en NY y coordinador general en el exterior, pero seguirá como miembro del partido, nos informó una prestante dama enrolada a la actividad política en el Alto Manhattan.

Un verdadero líder comunitario en NYC, defensor de su comunidad a capa y espada (demostrado), aguerrido con sus posiciones, incisivo, visionario, luchador incansable a favor de sus connacionales y conocedor como el que más de las necesidades sentidas que vienen sufriendo los dominicanos en el exterior; no le tiembla el pulso para denunciar con precisión, veracidad, de frente y objetividad cualquier problema que afecte los criollos en ultramar.

Siempre flaco, de S.F.M., guapo, forjado desde su juventud en la izquierda revolucionaria, conoce gran parte del mundo, al fortalecer su inquebrantable posición ideológica, dispuesto a desenvainar la espada de Damocles para defender sus posiciones y su gente.

Se mudará próximamente a Puerto Rico. La comunidad de RD en NY perderá su mejor defensor, diiicen.

Entérate NY lo describe como íntegro, buen amigo, escribe mejor que muchos de nosotros los periodistas, exponente profundo de los temas sociales, políticos, gubernamentales, económicos, comunitarios y muy sensible a los problemas que afectan a los más necesitados.

Siempre recuerdo uno de los tantos trabajos de prensa que le hiciera = “Mientras más penurias pasa el pueblo dominicano mayores son las remesas” = https://elnuevodiario.com.do/mientras-mas-penurias-pasa-el-pueblo-dominicano-mayores-son-las-remesas/ “Camarada”, como nos identificamos, buena suerte, éxitos, salud y bendiciones junto a los suyos. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “Nos hará mucha falta en la lucha por las reivindicaciones de la comunidad”, y esperamos que desde PR nos defienda. ¡Uff!

►Grave denuncia: El reconocido y valiente abogado de Santiago, Ramón A. (Negro) Veras, denunció la semana pasada la “Intervención telefónica en RD desde el gobierno”.

Diiice:

1- La gente debe poner los pies sobre la tierra y dejarse de estar viviendo de ilusiones, suponiendo que está en un paraíso y no en un nido de víboras.

2- El presidente Abinader tiene una buena formación familiar, y algunos de nuestros coterráneos se han formado la falsa idea de que en su gestión gubernativa está acompañado de un equipo humano de igual conducta.

3- En el seno del gobierno actual hay personas de baja estofa con condiciones de mando, que ponen en ejecución diabluras contra la ciudadana o el ciudadano de espíritu celeste. Un ciudadano en Queens pregunta: ¿Y a los dominicanos residentes en el exterior cuando viajan a RD se lo intervienen? ¡Bueeno! Ver: https://acento.com.do/opinion/intervencion-telefonica-desde-el-gobierno-9360385.html

►Buena medida presidente Abinader: Entre periodistas, políticos y comunitarios en NYC se comenta y habla sobre la medida del presidente Luis Abinader de que dará «seguimiento» a funcionarios que no proporcionen información a la prensa. «Vamos a recordarles a los funcionarios públicos, con el apoyo del Ministerio de la Presidencia, que tienen que cumplir con la ley de manera expedita y no esperar a que una sentencia del Tribunal Administrativo los obligue a hacerlo», precisó la semana pasada el mandatario. Ver: https://www.diariolibre.com/politica/gobierno/2024/06/24/abinader-funcionarios-deben-entregar-informacion-a-la-prensa/2765091?utm_source=relacionadas&utm_medium=nota&utm_campaign=relacionadas Así se consolida la democracia, diiicen.

►Elida Almonte responde: La semana pasada esta columna hizo un enfoque sobre “Dominican Taste Festival”, de Elida Almonte, celebrado en el Alto Manhattan. Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=3966 Ella contesta. Reproducimos, porque como periodista objetivo, transparente y apegado a la verdad servimos a todos por igual, aun se disienta de nuestro punto de vista.

Veamos: Ni quito ni pongo: 1- “Todo se desarrolló en orden, y las personas disfrutaron, aunque en un momento, el encendido de algo ocasionó una discusión acalorada entre dos personas que no desencadenó en violencia por la rápida intervención de un tercero y la presencia de agentes policiales.

2- Me gustaría me envíes la prueba de esto. (Nota de Entérate NY: Por ser un caso que empaña el accionar de cualquier actividad o persona que se respeta, no lo publiqué, pero sí conocen del mismo el diputado electo Cirilo Moronta y los periodistas Belkis Martínez, Manuel Ruíz y William Jiménez, entre otros, porque horas después le comuniqué el caso).

3-La feria hizo un homenaje a Latinoamérica y lo seguirá haciendo en los años venideros.

4- Los vendedores en la plaza vinieron de parte del colaborador que me trajo el congresista Adriano Espaillat.

5- Si quieres saber cuánto pagaron pregúntaselo a él, pues a mí no me pagaron un peso.

6- Las emprendedoras siempre ocupan el mismo lugar debido a que la plaza requiere un permiso de ventas que no poseemos y solo el colaborador que trajo el congresista lo tiene y él la ocupó junto a los chefs que cada año me acompañan.

7- El chicharrón no era dominicano, pero los yaniqueques y todo lo demás es criollo. 8- A mi este año lo que me faltó fue $ para pagarle a algunos periodistas que, aunque son amigos míos, no valoran el esfuerzo que significa montar un evento como este.

9- Dios mediante, el próximo año trataré de conseguir una borona para que vean lo bueno del evento y me ayuden a promoverlo sin veneno en sus publicaciones.

10- Gracias Ramón.

11- Otra cosa hermano, entre los grandiosos patrocinadores no estaba el Banco de Reservas, ni el consulado (Este hizo acto de presencia) pero no pudieron ser patrocinadores.

12- Te lo aclaro porque sé que eres un periodista que siempre informas apegado a tus principios.

13- No sea que pierdas credibilidad.

14- Tú sabes que debemos cuidar lo bueno que tenemos y tú eres de los mejores.

►Acuerdo Cielo Abierto entre USA-RD: Pronto se firmará este acuerdo entre EUA y RD. Los dominicanos en el exterior, principalmente los de USA, esperan que los pasajes bajen, como lo expresó el presidente Luis Abinader ante miles de sus connacionales en el United Palace en diciembre 2021. Otros quisqueyanos se sienten dudosos. Diiicen que Cielo Abierto es para incrementar el comercio e inversiones, pero el pasajero no será favorecido por ahora. Ver: https://almomento.net/dice-acuerdo-cielos-abiertos-con-eu-atraera-nuevas-inversiones-rd/

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=QToNc0mLUoA

►Como el anillo al dedo para muchos en NY: Nos escriben lectores desde Brooklyn. Ni quito ni pongo: El reciente llamado que hizo el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, a los miembros de esa organización para que asuman con humildad la oportunidad que les ha concedido el país, haciendo énfasis en que el poder sin humildad carece de propósito y sentido, le cae como anillo al dedo a muchos engreídos, prepotentes y orgullosos dirigentes y miembros del partido oficialista en NY, que privan en fruta fina, se creen super poderosos y estar por encima de los demás. Son sabiólogos y todólogos con ínfulas de superioridad.

También hay dirigentes y miembros que presentan humildad y sencillez, pero muy pocos. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “cuanto más alto se sube, más grande será la caída y el dolor también (para profetizarles a alguien que sus éxitos son premonitorios de un mal final y que, cuanto más alto suba, más le dolerá después el fracaso). Un ciudadano en el Alto Manhattan repitió “lo que sube baja”.

►Un valor dominicano en NY: David Reyes Vargas, un dominicano con más de tres décadas en NYC, proviene de Los Minas, provincia Santo Domingo.

Es egresado de la universidad de City College, licenciatura en educación bilingüe, un ex NYPD (21 años) y actualmente encargado de seguridad del consulado RD-NY. Preside la entidad “Orden Fraternal de Policías” OFP-920 con sede en NYC y filial local de la organización basada en Washington DC.

Pertenece al club Mulaly, organización de pequeños jugadores de béisbol y a Ozama Club, entidad que aglutina jugadores de ajedrez y domino en la Gran Manzana.

Es frecuente ver a Vargas orientando jóvenes para tomen el buen camino ante la sociedad, recomendándole siempre seguir los estudios. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “David, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: La parte más profunda del océano se llama el Challenger Deep y se encuentra en el Océano Pacífico occidental en el extremo sur de la Fosa de las Marianas con 11 mil metros de profundidad, y recorre cientos de kilómetros al suroeste de la isla de Guam, territorio de EUA. Mientras, la fosa de Milwaukee es el punto más profundo del Océano Atlántico, con 8.605 metros de profundidad. Se encuentra próximo a la RD y Puerto Rico.

